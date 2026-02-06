JO 2026 : Cizeron et Fournier Beaudry déjà sur la glace, France - Japon, les résultats des Jeux olympiques en direct

Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026, nouvelle journée de compétition avec du curling, patinage et... Du hockey sur glace avec France - Japon.

09:55 - Le début de la compétition par équipes en patinage Pour cette épreuve, l'équipe de France a décidé d'aligner ses meilleurs atouts. Et on commence dès 9h55 avec notre couple sur glace, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry. Voici la compo des Bleus Individuel femmes : Lorine Schild

Individuel hommes : Kevin Aymoz (programme court) et Adam Siao Him Fa (programme libre)

Couples : Camille Kovalev / Pavel Kovalev

Danse sur glace : Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron

09:45 - Le programme du jour Voici le programme complet de cette journée aux Jeux olympiques d'hiver : Saut à ski

9 h : Tremplin normal (F) : entraînement officiel 2

Patinage artistique

9 h 55 : Danse sur glace, danse rythmique

11 h 35 : Couples, programme court

13 h 35 : Individuel femmes, programme court

Luge

10 h : Simple (H) : entraînement officiel

Curling - Tour préliminaire double mixte

10 h 05 : Suède - Grande-Bretagne

10 h 05 : Italie - Suisse

10 h 05 : États-Unis - Canada

14 h 35 : Tchéquie - États-Unis

14 h 35 : Estonie - Italie

14 h 35 : Corée du Sud - Grande-Bretagne

14 h 35 : Suède - Norvège

Ski alpin

11 h 30 : Descente (F) : 2e entraînement sur la piste de la Olimpia delle Tofane à Cortina d’Ampezzo

11 h 30 : Descente (H) : 3e entraînement à Bormio, sur la piste du Stelvio

Hockey sur glace - Tour préliminaire (F)

12 h 10 : France - Japon

14 h 40 : Tchéquie - Suisse

09:30 - Le grand jour aux JO 2026 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour cette journée de cérémonie d'ouverture aux JO 2026 ! Mais avant le spectacle, plusieurs épreuves sont au programme avec notamment un France - Japon à 12h10 !

05/02/26 - 23:00 - Le programme de vendredi La journée olympique dans ces JO 2026 à Milan Cortina est terminée, on se projette déjà sur la journée de vendredi avec du patinage, du curling, du hockey sur glace qui sont au programme. Il n'y aura rien en soirée en raison de la cérémonie d'ouverture.

05/02/26 - 22:30 - Petit scandale dans l'équipe italienne de curling Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a été saisi jeudi par une joueuse italienne de curling qui conteste sa non-sélection pour les Jeux de Milan Cortina au motif que celle qui lui a été préférée est la fille d'un responsable de l'équipe. La chambre ad hoc du TAS a enregistré deux recours d'Angela Romei contre la Fédération italienne des sports de glace (FIGS) et contre la Fédération internationale de curling (WCL) concernant la sélection des joueuses qui composent l'équipe féminine italienne de curling", a indiqué le TAS dans son communiqué."Mme Romei soutient que la composition de l'équipe constitue un conflit d'intérêts, en faveur de la fille d'un directeur technique de la FIGS au détriment d'une athlète plus expérimentée et plus qualifiée", a poursuivi le texte. Affaire à suivre...

05/02/26 - 22:00 - Une manifestation perturbe les JO Des militants de Greenpeace ont manifesté ce jeudi à Milan contre le parrainage des Jeux Olympiques de Milan Cortina par le géant énergétique Eni, estimant que les émissions de combustibles fossiles menacent la viabilité des sports d'hiver. "Les parrainages comme celui d'Eni pour Milan-Cortina 2026 ne sont pas innocents, ils sont une distraction pour nous faire oublier les dégâts que ces entreprises causent à la planète, a dénoncé Greenpeace Italia dans un communiqué. Les émissions d'Eni contribuent à éliminer la neige et la glace dont dépendent les Jeux Olympiques eux-mêmes."

05/02/26 - 21:57 - C'est fini pour Allemand et Valax Les deux français ne seront pas en finale du Big Air dans ces JO 2026, grosse désillusion pour les Bleus et notamment pour Romain Alllemand qui était un vrai outsider.

05/02/26 - 21:02 - Un run rassurant pour Allemand Le Français se repositionne dans cette qualification en Big Air en signant presque 90 points.

05/02/26 - 21:00 - Allegre : "On sait ce qu'il faut faire" La neige un peu plus constante de haut en bas, donc il y a moins de changement de neige. C'est un peu plus uniforme pour nous. Donc voilà, ça reste la Stelvio, donc difficile, exigeante. Mais c'était plutôt bon à skier et on a pris des bons repères je pense. Il faut bien être dedans. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, quand t'es dans l'instant, tu peux pas tout faire. Des fois tu es plus bas ou plus haut que d'habitude. Plus vite, moins vite. Donc tu dois adapter sur le moment. Mais globalement, le plan est assez clair. Quand on regarde le chrono, ça me met en confiance. Je pense que j'avais besoin de ça. J'ai fait une bonne manche. Mais je sais aussi qu'il y a des mecs qui en ont gardé aujourd'hui" a réagi le descendeur français après le second entraînement de la descente ce jeudi.

05/02/26 - 20:30 - Emilien Jacquelin avec une boucle de Pantani Histoire assez incroyable, mais Emilien Jacquelin, biathlète a eu l'autorisation de porter une boucle d'un certain Marco Pantani. 'La chance que j’aie sur ces Jeux olympiques, je suis un grand fan de cyclisme et de Marco Pantani. Gentiment, la famille de Marco Pantani m’a permis de réaliser quelque chose de fort", a expliqué Emilien Jacquelin depuis le site d’Antholz-Anterselva où auront lieu les épreuves de biathlon. "C’est de porter une de ses boucles d’oreille pour les deux prochaines semaines. C’est quelque chose d’incroyable et qui me permet de rendre hommage à celui qui m’a donné, premièrement, envie de faire du sport puis du cyclisme, du ski et courir comme un cycliste. C’était un rêve que j’avais et grâce à un proche de la famille de Marco, Tonina Pantani (sa maman) et Paulo Pantani (son papa) ont accepté de me prêter une de ses boucles d’oreille pour cette quinzaine"

05/02/26 - 20:29 - C'est loupé aussi pour Enzo Valax Catastrophe également pour Enzo Valax dans les qualifications du Big Air aux JO 2026 avec une chute sur ce premier run.

05/02/26 - 20:10 - Bened sur l'individuel, Michelon sur le sprint Nouvelle information sur la composition de l'équipe de France en biathlon avec Camille Bened qui sera la quatrième française sur l'individuel alors que Océane Michelon sera alignée sur le sprint.