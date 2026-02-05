JO 2026 : les choses sérieuses débutent, la France en hockey au programme, les résultats des Jeux olympiques en direct

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina se sont lancés ce mercredi 4 février. Ce jeudi, l'équipe de France féminine de hockey se lance dans la compétition.

En direct

09:20 - Pas de fracture pour Alphand Le fils de Luc Alphand qui doit participer à la descente hommes ce samedi aux Jeux olympiques d'hiver, ne souffre finalement pas de fracture après son erreur lors de l''entraînement en descente. "Des examens médicaux ont été réalisés sur place. Les résultats se sont révélés rassurants et n'indiquent aucune fracture, a indiqué le CNOSF dans l'après-midi. L'athlète est actuellement pris en charge par l'équipe médicale de l'équipe de France afin d'assurer une récupération optimale dans les meilleurs délais."

09:00 - Rappel des premiers résultats dans ces JO En curling, les premiers matchs du double mixte se sont déroulés ce mercredi, voici les résultats : Suède-Corée du Sud: 10-3

Grande-Bretagne-Norvège: 8-6

Canada-Tchéquie: 10-5

Estonie-Suisse: 7-9

08:44 - Le programme des Bleues au hockey dans ces JO Découvrez le programme de cette équipe de France de hockey sur glace dans ces JO 2026 Jeudi 5 février : Italie – France (14h40) / Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max

Vendredi 6 février : France – Japon (12h10) / Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max

Dimanche 8 février : France – Suède (16h40) / Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max

Lundi 9 février : Allemagne – France (16h40) / Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max

08:30 - Les Bleues du hockey, première équipe française à se lancer aux JO L'équipe de France de hockey va vivre son rêve olympique à partir de 14h40 face à l'Italie. Voici ce qu'en pense Pierre Pousse, entraîneur adjoint de l’Équipe de France. "L’Italie est une équipe que nous n’avons pas joué récemment. Les Italiennes jouent beaucoup en transition, avec une bonne défense et des contres rapides. Techniquement, elles sont au point également. Il va falloir jouer sur nos atouts : l’impact physique et la vitesse. On est prêt !"

08:15 - Le programme de la journée aux JO Découvrez le programme complet de ce jeudi 5 février aux JO 2026 avec du curling pour débuter la journée avant les premières rencontres de hockey sur glace. Curling - Tour préliminaire double mixte

10 h 05 : Grande-Bretagne - Estonie

10 h 05 : Suède - Tchéquie

10 h 05 : Norvège - États-Unis

10 h 05 : Corée du Sud - Italie

14 h 35 : États-Unis - Suisse

14 h 35 : Norvège - Canada

19 h 05 : Canada - Italie

19 h 05 : Suisse - Corée du Sud

19 h 05 : Estonie - Suède

19 h 05 : Tchéquie - Grande-Bretagne

Hockey sur glace - Tour préliminaire (F)

12 h 10 : Suède - Allemagne (groupe B)

14 h 40 : Italie - France (groupe B)

16 h 40 : États-Unis - Tchéquie (groupe A)

21 h 10 : Finlande - Canada (groupe A)

Luge

14 h 30 : Simple (H) : entraînement officiel

17 h : Simple (F) : entraînement officiel

Saut à ski

17 h : Tremplin normal (F) : entraînement officiel

20 h : Tremplin normal (H) : entraînement officiel

Snowboard

19 h 30 : Big-air (H) - qualifications

08:03 - Nouvelle journée aux JO Bonjours à toutes et à tous et bienvenue à vous tous pour suivre cette deuxième journée des JO 2026. Un beau programme aujourd'hui avec une équipe de France féminine de hockey qui est attendue.

04/02/26 - 23:10 - Une première équipe de France au programme ce jeudi On termine cette première soirée avec un point sur le programme de demain. Sans rentrer trop dans les détails, il faudra être branché en début d'après midi pour suivre l'équipe de France de hockey sur glace face à l'Italie.

04/02/26 - 22:50 - Quelles sont les primes en cas de médaille ? Bonne nouvelle pour les athlètes des JO 2026, les primes pour les athlètes français médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina en février et mars seront maintenues au même niveau que celles de Paris 2024. Ce sera donc 80 000 euros pour l'or, 40 000 pour l'argent et 20 000 pour le bronze. Des montants donc en hausse par rapport aux JO de Tokyo en 2021, où les primes s'élevaient respectivement à 65 000, 25 000 et 15 000 euros.

04/02/26 - 22:25 - 26 ans d'âge moyen dans ces JO 2026 pour la France Autre chiffre à connaître avant le vrai coup d'envoi des JO dans les prochaines heures, l'âge moyen de la délégation française est de 26 ans. Les athlètes les plus jeunes sont le snowboardeur Jonas Chollet et la hockeyeuse Clémence Boudin, 17 ans tous les deux, tandis que les doyens de la sélection tricolore sont le hockeyeur Pierre-Édouard Bellemare, 40 ans, et la skieuse acrobatique Marielle Berger-Sabbatel, 35 ans.

04/02/26 - 22:00 - 14 disciplines représentées sur 16 pour nos Bleus La délégation française de ces JO 2026 sera présente dans pratiquement toutes les disciplines. 14 au total sur 16. Il n'y a qu'au curling, comme évoqué précédemment et en luge qu'aucun athlète tricolore n'est aligné pour ces Jeux olympiques.

04/02/26 - 21:30 - Un record d'athlètes chez les Français aux JO 2026 Lors des précédents Jeux d'hiver, 87 athlètes français avaient été sélectionnés pour Pékin en 2022, 106 à PyeongChang en 2018, 116 à Sotchi en 2014, et 108 à Vancouver en 2010. Pour 2026 et les JO de Milan Cortina, la délégation française sera la plus grande de l'histoire avec 162 athlètes, selon des données du Comité olympique. Au total, 72 femmes (43,75 %) et 90 hommes (56,25 %) sont du voyage en Italie.

04/02/26 - 21:00 - L'objectif de la France aux JO 2026 La France vise ''un top 5 olympique'' pour ces JO 2026, avec l'ambition de faire "un peu plus de 50% de médailles par rapport aux Jeux de Pékin" en 2022 (14 médailles, dont 5 en or), avait indiqué en octobre dernier Yann Cucherat, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.

04/02/26 - 20:54 - Les autres résultats de la soirée en curling Fin des premiers matchs de double mixte en curling dans la patinoire des JO. La Grande Bretagne a battu la Norvège 8-6, le Canada bat la Republique Tchèque 10-5 alors que l'Estonie et la Suisse se sont séparés dans une manche supplémentaire avec une victoire des Suisses 9-7

04/02/26 - 20:35 - Aucun athlète ne peut être éliminé avant la cérémonie d'ouverture Si des épreuves sont bien lancées ce mercredi, jeudi et même vendredi, une règle est bien claire, aucun athlète ne peut être éliminé des JO 2026 avant le début de la cérémonie d'ouverture. C'est pourquoi, les premières finales se tiendront le samedi 7, soit le lendemain du grand défilé et show italien.

04/02/26 - 20:28 - Une panne électrique dès les premières minutes Scène cocasse lors des premières minutes de ces JO 2026 avec une panne électrique sur la glace...

04/02/26 - 20:20 - La Suède s'impose ! Le premier résultat de ces JO 2026 est en curling avec l'écrasante victoire de la Suède, 10-3 face à la Corée du Sud.

04/02/26 - 20:10 - Pourquoi des épreuves commencent avant la cérémonie d'ouverture ? Comme pour les JO de Paris 2024 avec le foot ou le rugby à 7, ces JO 2026 débutent avant la date officielle avec du curling et du hockey sur glace ce jeudi. La raison est simple, une simple question de planning et de gestion des sites olympiques. Exemple pour le hockey, même si le site dispose de deux patinoires, les organisateurs doivent caler toutes les rencontres, y compris les jours de récupération, pour les tournois masculin et féminin.

04/02/26 - 19:48 - L'entraînement de la descente femmes annulé "Au regard des chutes de neige en cours et des prévisions météo pour jeudi, la première descente d'entraînement pour la descente a été annulée", a indiqué le comité d'organisation Milano Cortina 2026 dans un bref communiqué relayé par l'AFP.