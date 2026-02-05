JO 2026 : les choses sérieuses débutent, la France en hockey au programme, les résultats des Jeux olympiques en direct
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina se sont lancés ce mercredi 4 février. Ce jeudi, l'équipe de France féminine de hockey se lance dans la compétition.
- Les JO 2026 de Milan Cortina ont débuté ce mercredi 4 février avec les toutes premières épreuves avant la cérémonie d'ouverture et le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques le vendredi 6 février. Le curling était à l'honneur avec plusieurs matchs du double mixte.
- Au programme de ce jeudi 5 février aux Jeux olympiques d'hiver, l'équipe de France féminine de hockey qui se lance à l'assaut de son rêve olympique en affrontant l'Italie, pays hôte de ces JO 2026.
- En raison des mauvaises conditions climatiques, l'entraînement de la descente femmes prévu ce jeudi a été annulé. Mais la suite du programme de ces JO reste toutefois très intéressant pour les fans avec de nouveaux matchs de curling, du hockey sur glace et les qualifications du Big Air en snowboard en fin de soirée.
09:20 - Pas de fracture pour Alphand
Le fils de Luc Alphand qui doit participer à la descente hommes ce samedi aux Jeux olympiques d'hiver, ne souffre finalement pas de fracture après son erreur lors de l''entraînement en descente. "Des examens médicaux ont été réalisés sur place. Les résultats se sont révélés rassurants et n'indiquent aucune fracture, a indiqué le CNOSF dans l'après-midi. L'athlète est actuellement pris en charge par l'équipe médicale de l'équipe de France afin d'assurer une récupération optimale dans les meilleurs délais."
09:00 - Rappel des premiers résultats dans ces JO
En curling, les premiers matchs du double mixte se sont déroulés ce mercredi, voici les résultats :
- Suède-Corée du Sud: 10-3
- Grande-Bretagne-Norvège: 8-6
- Canada-Tchéquie: 10-5
- Estonie-Suisse: 7-9
08:44 - Le programme des Bleues au hockey dans ces JO
Découvrez le programme de cette équipe de France de hockey sur glace dans ces JO 2026
- Jeudi 5 février : Italie – France (14h40) / Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
- Vendredi 6 février : France – Japon (12h10) / Diffusion : France 4 / Eurosport 2 / HBO Max
- Dimanche 8 février : France – Suède (16h40) / Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
- Lundi 9 février : Allemagne – France (16h40) / Diffusion : France 2 / Eurosport 1 / HBO Max
08:30 - Les Bleues du hockey, première équipe française à se lancer aux JO
L'équipe de France de hockey va vivre son rêve olympique à partir de 14h40 face à l'Italie. Voici ce qu'en pense Pierre Pousse, entraîneur adjoint de l’Équipe de France. "L’Italie est une équipe que nous n’avons pas joué récemment. Les Italiennes jouent beaucoup en transition, avec une bonne défense et des contres rapides. Techniquement, elles sont au point également. Il va falloir jouer sur nos atouts : l’impact physique et la vitesse. On est prêt !"
08:15 - Le programme de la journée aux JO
Découvrez le programme complet de ce jeudi 5 février aux JO 2026 avec du curling pour débuter la journée avant les premières rencontres de hockey sur glace.
- Curling - Tour préliminaire double mixte
- 10 h 05 : Grande-Bretagne - Estonie
- 10 h 05 : Suède - Tchéquie
- 10 h 05 : Norvège - États-Unis
- 10 h 05 : Corée du Sud - Italie
- 14 h 35 : États-Unis - Suisse
- 14 h 35 : Norvège - Canada
- 19 h 05 : Canada - Italie
- 19 h 05 : Suisse - Corée du Sud
- 19 h 05 : Estonie - Suède
- 19 h 05 : Tchéquie - Grande-Bretagne
- Hockey sur glace - Tour préliminaire (F)
- 12 h 10 : Suède - Allemagne (groupe B)
- 14 h 40 : Italie - France (groupe B)
- 16 h 40 : États-Unis - Tchéquie (groupe A)
- 21 h 10 : Finlande - Canada (groupe A)
- Luge
- 14 h 30 : Simple (H) : entraînement officiel
- 17 h : Simple (F) : entraînement officiel
- Saut à ski
- 17 h : Tremplin normal (F) : entraînement officiel
- 20 h : Tremplin normal (H) : entraînement officiel
- Snowboard
- 19 h 30 : Big-air (H) - qualifications
08:03 - Nouvelle journée aux JO
Bonjours à toutes et à tous et bienvenue à vous tous pour suivre cette deuxième journée des JO 2026. Un beau programme aujourd'hui avec une équipe de France féminine de hockey qui est attendue.
04/02/26 - 23:10 - Une première équipe de France au programme ce jeudi
On termine cette première soirée avec un point sur le programme de demain. Sans rentrer trop dans les détails, il faudra être branché en début d'après midi pour suivre l'équipe de France de hockey sur glace face à l'Italie.
04/02/26 - 22:50 - Quelles sont les primes en cas de médaille ?
Bonne nouvelle pour les athlètes des JO 2026, les primes pour les athlètes français médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina en février et mars seront maintenues au même niveau que celles de Paris 2024. Ce sera donc 80 000 euros pour l'or, 40 000 pour l'argent et 20 000 pour le bronze. Des montants donc en hausse par rapport aux JO de Tokyo en 2021, où les primes s'élevaient respectivement à 65 000, 25 000 et 15 000 euros.
04/02/26 - 22:25 - 26 ans d'âge moyen dans ces JO 2026 pour la France
Autre chiffre à connaître avant le vrai coup d'envoi des JO dans les prochaines heures, l'âge moyen de la délégation française est de 26 ans. Les athlètes les plus jeunes sont le snowboardeur Jonas Chollet et la hockeyeuse Clémence Boudin, 17 ans tous les deux, tandis que les doyens de la sélection tricolore sont le hockeyeur Pierre-Édouard Bellemare, 40 ans, et la skieuse acrobatique Marielle Berger-Sabbatel, 35 ans.
04/02/26 - 22:00 - 14 disciplines représentées sur 16 pour nos Bleus
La délégation française de ces JO 2026 sera présente dans pratiquement toutes les disciplines. 14 au total sur 16. Il n'y a qu'au curling, comme évoqué précédemment et en luge qu'aucun athlète tricolore n'est aligné pour ces Jeux olympiques.
04/02/26 - 21:30 - Un record d'athlètes chez les Français aux JO 2026
Lors des précédents Jeux d'hiver, 87 athlètes français avaient été sélectionnés pour Pékin en 2022, 106 à PyeongChang en 2018, 116 à Sotchi en 2014, et 108 à Vancouver en 2010. Pour 2026 et les JO de Milan Cortina, la délégation française sera la plus grande de l'histoire avec 162 athlètes, selon des données du Comité olympique. Au total, 72 femmes (43,75 %) et 90 hommes (56,25 %) sont du voyage en Italie.
04/02/26 - 21:00 - L'objectif de la France aux JO 2026
La France vise ''un top 5 olympique'' pour ces JO 2026, avec l'ambition de faire "un peu plus de 50% de médailles par rapport aux Jeux de Pékin" en 2022 (14 médailles, dont 5 en or), avait indiqué en octobre dernier Yann Cucherat, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.
04/02/26 - 20:54 - Les autres résultats de la soirée en curling
Fin des premiers matchs de double mixte en curling dans la patinoire des JO. La Grande Bretagne a battu la Norvège 8-6, le Canada bat la Republique Tchèque 10-5 alors que l'Estonie et la Suisse se sont séparés dans une manche supplémentaire avec une victoire des Suisses 9-7
04/02/26 - 20:35 - Aucun athlète ne peut être éliminé avant la cérémonie d'ouverture
Si des épreuves sont bien lancées ce mercredi, jeudi et même vendredi, une règle est bien claire, aucun athlète ne peut être éliminé des JO 2026 avant le début de la cérémonie d'ouverture. C'est pourquoi, les premières finales se tiendront le samedi 7, soit le lendemain du grand défilé et show italien.
04/02/26 - 20:28 - Une panne électrique dès les premières minutes
Scène cocasse lors des premières minutes de ces JO 2026 avec une panne électrique sur la glace...
update: four minutes into the first event of the Winter Olympics, there has been a power outage https://t.co/8g7fOpg0T7 pic.twitter.com/mvniehqLCI— Rodger Sherman (@rodger) February 4, 2026
04/02/26 - 20:20 - La Suède s'impose !
Le premier résultat de ces JO 2026 est en curling avec l'écrasante victoire de la Suède, 10-3 face à la Corée du Sud.
04/02/26 - 20:10 - Pourquoi des épreuves commencent avant la cérémonie d'ouverture ?
Comme pour les JO de Paris 2024 avec le foot ou le rugby à 7, ces JO 2026 débutent avant la date officielle avec du curling et du hockey sur glace ce jeudi. La raison est simple, une simple question de planning et de gestion des sites olympiques. Exemple pour le hockey, même si le site dispose de deux patinoires, les organisateurs doivent caler toutes les rencontres, y compris les jours de récupération, pour les tournois masculin et féminin.
04/02/26 - 19:48 - L'entraînement de la descente femmes annulé
"Au regard des chutes de neige en cours et des prévisions météo pour jeudi, la première descente d'entraînement pour la descente a été annulée", a indiqué le comité d'organisation Milano Cortina 2026 dans un bref communiqué relayé par l'AFP.
04/02/26 - 19:45 - La France a-t-elle une équipe de curling ?
Et bien non, il n'y a pas d'équipe de France en curling pour les Jeux olympiques d'hiver. Pire même, dans toute l’histoire des JO d’hiver, les Bleus sont parvenus à monter une seule fois sur le podium pour décrocher le bronze à Chamonix en 1924… C'était il y a 102 ans. Il faut remonter à Vancouver en 2010 pour retrouver une trace d'une équipe française avec la septième place (sur dix) de Thomas Dufour, Tony Angiboust, Jan Henri Ducroz, Richard Ducroz et Raphaël Mathieu.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.