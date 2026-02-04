JO 2026 : les épreuves sont lancées, déjà une mauvaise nouvelle, les résultats des Jeux olympiques en direct
Les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina sont lancés ce mercredi 4 février avec les premières épreuves.
- Les JO 2026 de Milan Cortina débutent ce mercredi 4 février avec les toutes premières épreuves avant la cérémonie d'ouverture et le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques le vendredi 6 février.
- Au programme de ce mercredi aux JO 2026, les premiers matchs de curling, sport mythique des Jeux olympiques d'hiver qui attire toujours la curiosité des spectateurs. Les premiers matchs se disputent à partir de 19h05 avec un Canada - République Tchèque au programme. L'entraînement de la descente hommes s'est également déroulé ce mercredi avec une mauvaise nouvelle pour les Bleus avec la blessure à la main de Nils Alphand. Le staff s'est toutefois voulu rassurant en assurant qu'il serait présent lors du second entrainement.
- Ce jeudi, l'équipe de France olympique entre déjà en compétition avec le hockey sur glace. Les Françaises, qualifiées pour ces JO 2026, ont l'honneur de jouer le pays hôte de ces JO de Milan Cortina, l'Italie à partir de 14h40.
19:48 - L'entraînement de la descente femmes annulé
"Au regard des chutes de neige en cours et des prévisions météo pour jeudi, la première descente d'entraînement pour la descente a été annulée", a indiqué le comité d'organisation Milano Cortina 2026 dans un bref communiqué relayé par l'AFP.
19:45 - La France a-t-elle une équipe de curling ?
Et bien non, il n'y a pas d'équipe de France en curling pour les Jeux olympiques d'hiver. Pire même, dans toute l’histoire des JO d’hiver, les Bleus sont parvenus à monter une seule fois sur le podium pour décrocher le bronze à Chamonix en 1924… C'était il y a 102 ans. Il faut remonter à Vancouver en 2010 pour retrouver une trace d'une équipe française avec la septième place (sur dix) de Thomas Dufour, Tony Angiboust, Jan Henri Ducroz, Richard Ducroz et Raphaël Mathieu.
19:15 - Les premiers matchs de curling au programme
Pour cette première petite session en soirée de ces JO 2026, nous aurons droit pas à un, mais quatre matchs de curling hommes ! Voici les affiches de la soirée qui ont débuté depuis 19h :
- Canada - République Tchèque
- Estonie - Suisse
- Grande Bretagne - Norvège
- Suède - Corée du Sud
19:00 - La passion curling débute ce mercredi
Et quoi de mieux que le curling pour bien commencer les Jeux olympiques d'hiver ? Discipline phare des JO d'hiver, elle attire toujours la curiosité des téléspectateurs et spectateurs. En France et à l'étranger, on l'associe d'ailleurs à une sorte de pétanque sur glace, un bon résumé.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.