Cérémonie d'ouverture des JO 2026 : les organisateurs s'en prennent à Paris 2024, les infos en direct

Coup d'envoi officiel des Jeux olympiques d'hiver ce vendredi 6 février avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture au stade de San Siro.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina débutent officiellement ce vendredi 6 février avec la cérémonie d'ouverture prévue au stade de San Siro à Milan. Le show s'annonce une nouvelle fois grandiose avec des mises en scène, des chorégraphies et des artistes internationaux comme Mariah Carey ou locales comme Laura Pausini, Andréa Bocelli, l'acteur et réalisateur transalpin Pierfrancesco Favino et l'actrice nommée pour un Emmy pour son rôle dans la série 'The White Lotus’ Sabrina Impacciatore. Cette cérémonie d'ouverture est la toute première après celle des JO de Paris 2024. De quoi établir une comparaison ? Selon les organisateurs de ces JO 2026, oui !

L’Italien Marco Balich, créateur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d’hiver a envoyé un message clair à la France. Il assure qu’il sera moins "clivant" dans son show par rapport à celui de Paris 2024. Selon le directeur artistique, la cérémonie est avant tout "une plateforme unique pour transmettre de bons messages, pas des messages qui divisent". "Certaines nations préfèrent transmettre des messages différents. J’essaie de célébrer les valeurs de l’humanité, je vois le verre à moitié plein, je suis optimiste par nature." Des critiques, mais également des choix identiques car comme pour les JO d'été, ces JO 2026 auront droit à des vasques originales. Inspirées des célèbres nœuds de Léonard de Vinci, elles se mettront en mouvement toutes les heures entre 17 h et 23 h et seront situées sous l’Arc de la Paix, l’un des monuments les plus emblématiques de Milan, situé à l’entrée du Parco Sempione. La vasque devrait être allumée par deux légendes italiennes, Alberto Tomba et Deborah Compagnoni.

Le spectacle mettra en scène de nombreux artistes et danseurs, ainsi que 1 200 volontaires. Cette cérémonie d'ouverture se déroulera sur quatre sites simultanément, le célèbre stade milanais de San Siro, Cortina d’Ampezzo, Predazzo et Livigno. La parade des athlètes lors de la cérémonie aura pour objectif de donner à l’écran la sensation d’être tous ensemble annonçait Andrea Varnier, président du comité d’organisation des Jeux. Présenté comme "le plus grand show des vingt prochaines années jamais produit en Italie", le spectacle aura pour fil conducteur "l'harmonie". Celle entre "la ville et les montagnes", "l'humain et la nature", "les hommes, les arts et les cultures" et "la tradition et le futur".