Jeux olympiques 2026 : les primes des médaillés français aux JO d'hiver de Milan Cortina

Découvrez toutes les primes des JO 2026 de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques 2026 seront l'attraction du mois de février dans la planète sport. De la joie, de la passion, des larmes, des médailles... Et un peu d'argent également. Comme dans tous les JO, les primes attribuées en cas de podium sont toujours attendues par les athlètes, mais également par les spectateurs.

Pour les JO de Milan Cortina, un peu moins de deux ans après les JO de Paris 2024, les mêmes primes seront reconduites pour la délégation française. Selon l'arrêté du 23 octobre 2025 , "les sportifs et les guides ayant obtenu, lors des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, organisés en 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo (Italie), une médaille d'or, d'argent ou de bronze, bénéficient d'une prime" . Celle-ci s'élève à 80 000 euros pour une première place, 40 000 euros pour une deuxième place et 20 000 euros pour une troisième place. Ces sommes sont "versées par l'État sur les crédits inscrits au budget du ministère chargé des sports" , explique l'article 1 du texte.