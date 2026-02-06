Le programme TV complet des Jeux olympiques d'hiver 2026

Découvrez la programmation complète des JO 2026 de Milan Cortina.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina débutent officiellement le vendredi 6 février 2026 avec la cérémonie d'ouverture. Mais comme très souvent lors de chaque olympiade, les épreuves débutent déjà quelques jours avant avec des matchs de poule en curling ou encore en hockey sur glace. Pendant quinze jours, le dispositif des télévisions sera important. France TV et Eurosport seront les diffuseurs officiels en France et ils ont décidé de mettre le paquet, comme pour Paris 2024. Sur France Télévisions, la continuité du direct sera assurée en plateau par Cécile Grès, Matthieu Lartot, Olivia Leray, Fabien Lévêque et Laurent Luyat. Un dispositif spécial sera également mis en place sur la chaîne France TV sport avec Alizé Lim, Rivenzi, Poneeey Club, Pauline Bouic, Inès Hirigoyen et Maxine Eouzan.

Sur Eurosport, sur ses chaînes de télévision ou sur le site et l'application HBO Max, la chaîne diffusera 865 heures de live (retranscription en direct) lors des Jeux de Milan-Cortina 2026, à partir du 4 février. Toutes les épreuves, même celles en simultané, des 16 disciplines seront retransmises. Les cérémonies d'ouverture (6 février) et de clôture (22 février) seront également diffusées par Eurosport. L'émission Chalet Club JO, présentée par Géraldine Weber et Romain Bouchenot, sera à retrouver tout au long de la journée avec de nombreux consultants parmi lesquels Sandrine Bailly, Florence Baverel (biathlon), Jean-Pierre Vidal, Johan Clarey (ski alpin) ou Kevin Rolland (freestyle). Bonne nouvelle, Orange va mettre Eurosport 1 (canal 54) sur les box Orange en clair du 5 février au 8 avril, les JO seront donc également en clair sur la chaîne.

Les commentateurs des JO 2026 sur France TV

Biathlon : Alexandre Boyon, Marie Dorin (consultante) et Frédéric Jean (consultant)

: Alexandre Boyon, Marie Dorin (consultante) et Frédéric Jean (consultant) Bobsleigh, luge, skeleton : Jeanne Meyer et Bruno Thomas (consultant)

: Jeanne Meyer et Bruno Thomas (consultant) Curling : Rodolphe Gaudin, Pauline Jeanneret (consultante) et Wilfrid Coulot (consultant)

: Rodolphe Gaudin, Pauline Jeanneret (consultante) et Wilfrid Coulot (consultant) Hockey sur glace : Emmanuel Roux, Josselin Debraux, Laurent Meunier (consultant) et Christine Duchamp (consultante)

: Emmanuel Roux, Josselin Debraux, Laurent Meunier (consultant) et Christine Duchamp (consultante) Patinage artistique : Marie-Christelle Maury, Nathalie Péchalat (consultante) et Annick Dumont (consultante)

: Marie-Christelle Maury, Nathalie Péchalat (consultante) et Annick Dumont (consultante) Patinage de vitesse, short track : Benoît Durand, Benjamin Macé (consultant patinage de vitesse) et Tifany Huot Marchand (consultante short track)

: Benoît Durand, Benjamin Macé (consultant patinage de vitesse) et Tifany Huot Marchand (consultante short track) Saut à ski, combiné nordique : David Malarme et Fabrice Guy (consultant)

: David Malarme et Fabrice Guy (consultant) Ski acrobatique : Christian Choupin, Claire Vocquier Ficot, Enak Gavaggio (consultant), Marie Martinod (consultante) et Guilbault Colas (consultant)

: Christian Choupin, Claire Vocquier Ficot, Enak Gavaggio (consultant), Marie Martinod (consultante) et Guilbault Colas (consultant) Ski alpin : Alexandre Pasteur, Luc Alphand (consultant), Carole Montillet (consultante)

: Alexandre Pasteur, Luc Alphand (consultant), Carole Montillet (consultante) Ski de fond, combiné nordique : Arnaud Mattéoli, Maurice Manificat (consultant)

: Arnaud Mattéoli, Maurice Manificat (consultant) Snowboard : Christian Choupin, Mathieu Crépel (consultant slopestyle, half pipe, big air), Pierre Vaultier (consultant slalom géant, boardercross et half pipe)

: Christian Choupin, Mathieu Crépel (consultant slopestyle, half pipe, big air), Pierre Vaultier (consultant slalom géant, boardercross et half pipe) Ski alpinisme : Alexandre Pasteur et Laetitia Roux (consultante)

: Alexandre Pasteur et Laetitia Roux (consultante) Plateau : Ophélie David (consultante)

: Ophélie David (consultante) Zones mixtes : Inès Lagdiri, Philippe Lafont, Thierry Vildary, Tristan Baudenaille-Pessotto et Guillaume Papin

Le programme TV de France TV pour les Jeux olympiques d'hiver