Les Français aux JO 2026 : une délégation record, découvrez la liste de tous les athlètes tricolores
Découvrez la liste de tous les athlètes français présents pour ces Jeux olympiques d'hiver
L'équipe de France arrive en force pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina. Pour ces JO 2026, les Bleus seront 162 au total après un élargissement de certains quotas. Alban Elezi Cannaferina (ski alpin) et Arthur Offel de Villaucourt (ski de bosses) sont les derniers à intégrer la délégation française.
Il s'agit d'un chiffre record pour une équipe de France aux Jeux olympiques d'hiver. Le précédent record était de 116, établi aux JO de Sotchi en 2014. Ce sont au total, 72 femmes (43,75 % de la délégation) et 90 hommes (56,25 % de la délégation) qui feront l'aventure olympique à Milan Cortina pour ces JO 2026.
- Hockey sur glace (équipe de France masculine) : Alexandre Texier, Antoine Keller, Julian Junca, Martin Neckar, Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry, Justin Addamo, Pierre-Edouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kevin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Sacha Treille. Sélectionneur : Yorick Treille, 45 ans
- Hockey sur glace (équipe de France féminine) : Chloé Aurard-Bushee, Margaux Mameri, Alice Philibert, Violette Planel Couriaut, Léa Berger, Gabrielle De Serres, Sophie Leclerc, Marie-Pierre Pelissou, Lucie Quarto, Léa Villiot, Elina Zilliox, Jade Barbirati, Lore Baudrit, Clémence Boudin, Estelle Duvin, Sehana Galbrun, Margot Huot-Marchand,Manon Le Scodan, Julia Mesplede, Emma Nonnenmacher, Anais Peyne-Dingival, Clara Rozier, Anae Simon. Sélectionneur : Grégory Tarlé, 42 ans
- Ski-Alpinisme : Emily Harrop, Thibault Anselmet, Margot Ravinel, Pablo Giner Dalmasso
- Patinage de vitesse : Violette Braun, Mathieu Belloir, Germain Deschamps, Timothy Loubineaud, Valentin Thiebault, Giovanni Trebouta
- Biathlon : Camille Bened, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Julia Simon, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Emilien Claude, Oscar Lombardot, Jeanne Richard
- Patinage artistique : Lorine Schild, Kevin Aymoz, Adam Siao Him Fa, Geoffrey Brissaud, Evgeniia Lopareva; Guillaume Cizeron, Laurence Fournier Beaudry, Pavel Kovalev, Camille Kovalev
- Bobsleigh : Margot Boch, Carla Sénéchal, Dorian Hauterville, Romain Heinrich, Nils Blairon, Antoine Riou
- Skeleton : Lucas Defayet, Luna Goureau (remplaçante), Lionel Lefebvre (remplaçant)
- Saut à ski : Valentin Foubert, Jules Chervet, Enzo Milesi, Maël Tyrode, Joséphine Pagnier, Emma Chervet
- Combiné nordique : Laurent Mühlethaler, Marco Heinis
- Short Track : Bérénice Comby, Eva Grenouilloux, Aurélie Levêque, Cloé Ollivier, Quentin Fercoq, Etienne Bastier
- Ski de fond : Delphine Claudel, Mélissa Gal, Julie Pierrel, Léonie Perry, Jules Lapierre, Jules Chappaz, Lucas Chanavat, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Victor Lovera, Mathis Desloges, Théo Schely, Clémence Didierlaurent, Justine Gaillard, Cloé Pagnier
- Ski cross : Mylène Ballet-Baz, Marielle Berger-Sabbatel, Anouck Errard, Jade Grillet-Aubert, Youri Duplessis-Kergomard, Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian, Evan Klufts
- Ski de bosses : Perrine Laffont, Camille Cabrol, Marie Duaux, Benjamin Cavet, Thibaud Mouille, Paul-Andréa Gay, Arthur Offel de Villaucourt
- Freeski : Kim Dumont-Zanella, Matias Roche, Timothé Sivignon, Vincent Maharavo
- Snowboard : Romain Allemand, Enzo Valax, Léa Casta, Maja-Li Iafrate-Danielsson, Julia Nirani-Pereira, Chloé Trespeuch, Loan Bozzolo, Merlin Surget, Aidan Chollet, Jonas Chollet
- Ski alpin : Marion Chevrier, Clara Direz, Caitlin McFarlane, Doriane Escané, Marie Lamure, Camille Cerutti, Laura Gauché, Romane Miradoli, Clément Noël, Paco Rassat, Steven Amiez, Léo Anguenot, Nils Allègre, Nils Alphand, Maxence Muzaton, Alban Elezi Cannaferina