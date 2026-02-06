Les Français aux JO 2026 : une délégation record, découvrez la liste de tous les athlètes tricolores

Découvrez la liste de tous les athlètes français présents pour ces Jeux olympiques d'hiver

L'équipe de France arrive en force pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina. Pour ces JO 2026, les Bleus seront 162 au total après un élargissement de certains quotas. Alban Elezi Cannaferina (ski alpin) et Arthur Offel de Villaucourt (ski de bosses) sont les derniers à intégrer la délégation française.

Il s'agit d'un chiffre record pour une équipe de France aux Jeux olympiques d'hiver. Le précédent record était de 116, établi aux JO de Sotchi en 2014. Ce sont au total, 72 femmes (43,75 % de la délégation) et 90 hommes (56,25 % de la délégation) qui feront l'aventure olympique à Milan Cortina pour ces JO 2026.