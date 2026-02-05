Hockey sur glace aux JO 2026 : quelles sont les règles ?

Le hockey sur glace est au programme des JO 2026 dès le jeudi 5 février 2026.

Avec le curling, le hockey sur glace est l'une des premières disciplines mises à l'honneur dans ces JO 2026 de Milan Cortina. Et bonne nouvelle pour le public français, l'équipe de France de hockey sur glace sera déjà en piste ce jeudi 5 février avec un match face au pays hôte italien. Les règles ne sont pas très compliquées, mais il faut tout de même prendre le temps d'expliquer pour être au point lors de ces JO 2026.

Chaque match oppose deux équipes de six joueurs sur la glace avec cinq joueurs de champ et un gardien. Le but est simple : marquer plus de buts que l'adversaire en envoyant le palet dans le but adverse à l'aide d'une crosse. Le match est divisé en trois périodes de 20 minutes chacune avec un temps effectif (le chronomètre s'arrête à chaque interruption). Sachez que les remplacements sont illimités et se font sans interruption également.

Le terrain et les équipements

La surface de jeu est une patinoire entourée de bandes et mesurant 60 m de long sur 26–30 m de large, conforme aux standards de la ligue internationale pour ces JO. Les lignes bleues délimitent les zones défensives et offensives.Les joueurs portent des protections complètes avec casque, épaulières, coudières, protections de hanches, tibias, gants. Une règle récente rend le protège cou obligatoire aux JO pour tous les joueurs, une mesure de sécurité adoptée après certains incidents graves...

Arbitres, pénalités au hockey sur glace

Les arbitres sont quatre au total avec deux arbitres qui sont chargés des fautes et des décisions principales ainsi que deux juges de ligne, spécialistes notamment des hors-jeu et du "dégagement interdit".

Lorsqu'un joueur commet une infraction comme une obstruction, charge illégale, crosse haute, etc... il reçoit une sanction qui peut être :

Mineure (2 minutes) : le joueur est envoyé au banc des pénalités et l'équipe joue en infériorité.

Majeure (5 minutes) ou méconduite (plus grave) selon la faute.

D'autres règles existent. Un joueur attaquant peut notamment être signalé hors jeu s'il entre dans la zone adverse avant le palet. Le dégagement interdit est également sanctionné. Ce terme un peu brut signifie tout simplement que si le palet est envoyé de sa moitié de patinoire jusqu'à derrière la ligne de but adverse sans qu'il soit touché, une faute est signalée. Ce qui mène à une reprise de jeu en zone défensive.