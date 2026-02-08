Tableau des médailles des JO 2026 : classement de la France et de tous les pays
Le tableau des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver 2026 est mis à jour en temps réel dès qu'une médaille tombe.
Le tableau des médailles et le classement des nations est toujours un élément très important des Jeux olympiques. Les premières médailles ont été distribués ce samedi 7 février à l'occasion de la descente hommes en ski alpin, remportée par un Suisse qui a donc été le premier pays doré de ces JO. Pour ces Jeux olympiques d'hiver, la délégation française est ambitieuse et espère battre son record de médailles. La France n'a jamais fait mieux que 15 dans le tableau des médailles, un total obtenu lors des JO de Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018. En 2022, les Bleus n'avaient pas dépassé ce total dans le tableau des médailles avec "seulement" 14 médailles. "On s'est fixé un objectif (de médailles) ambitieux", a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, ce 11 janvier sur France 3. L'objectif étant "d'avoir 50 % de médailles en plus par rapport aux dernières éditions. Quand on voit les derniers résultats obtenus par nos athlètes en ce moment, que ce soit en alpin, en fond ou même dans les disciplines de sport de glace, on voit qu'on est plutôt bien partis" a-t-elle expliqué.
Contrairement à ce que l'on peut penser, la discipline qui a donné le plus grand nombre de médailles dans des Jeux olympiques d'hiver est le ski alpin avec 51 médailles avant ces JO 2026. Le biathlon, discipline phare pour l'équipe de France n'a offert que 32 médailles pour le moment. Un chiffre qui devrait gonfler et permettre à la France de bien figurer au tableau des médailles cette année en raison de la forte domination des Bleus dans la discipline depuis plusieurs années. Parmi les autres chiffres que l'on peut citer sur le tableau des médailles lors des JO, sachez que Martin Fourcade est l'athlète avec le plus de médailles, 6, et que Quentin Fillon Maillet est celui avec le plus de médailles sur une seule olympiade, c'était à Pekin en 2022 avec cinq breloques.
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
13:02 - Le podium de la descente femmes
Breezy Johnson remporte donc la descente dames de ces JO 2026 devant Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. La skieuse Américaine fait la passe de deux après son titre de championne du monde l'an passé
10:00 - Ouvrir le compteur bleu
Le relais mixte de biathlon concentre aujourd’hui une grande partie des espoirs de médaille français en ce dimanche 8 février. Sur l’anneau de vitesse, Timothy Loubineaud vivra sa première finale olympique sur le 5 000 mètres et pourra nourrir de légitimes ambitions au regard de la qualité de sa saison hivernale. En ski alpin, la descente féminine verra trois Françaises au départ, Romane Miradoli, Laura Gauché et Camille Cerutti, même si un podium relèverait de l’exploit. La journée se poursuivra également avec le skiathlon, où quatre Tricolores, Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Jules Lapierre et Victor Lovera, s’élanceront à 12h30 pour tenter de tirer leur épingle du jeu.
07/02/26 - 21:09 - Le podium de Big Air
Kira Kimura remporte donc l'épreuve de Big Air Snowboard malgré une chute dans le second run. Il devance son compatriote Kimata et le Chinois Yiming Su
07/02/26 - 20:38 - STROEM RAFLE L'OR D'UNE COURTE TETE
Déjà leader de la première manche, la Norvégienne Anna Odine Stroem a remporté la manche finale de saut à skis - petit tremplin. Elle devance de peu la Slovaque Prevc (130,4 points contre 130,3 pts. La Japonaise Maruyama, complète le podium avec 126,1 points. Joséphine Pagnier finit 27ème
07/02/26 - 17:30 - LOLLOBRIGIDA CHAMPIONNE OLYMPIQUE
L'Italienne Francesca Lollobrigida est scarée championne olympique sur 3000m (patinage de vitesse) chez elle le jour de ses 35 ans. Elle ne pouvait pas espérer mieux pour sa fin de carrière. Avec un record olympique à la clé en 3'54"28 elle devance la Norvégienne Wiklund et la Canadienne Maltais. Grosse sensation, aucune néerlandaise n'est sur le podium
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 7, 2026
Con una prestazione pazzesca, condita dal record olimpico, Francesca Lollobrigida vince il primo oro della spedizione azzurra a Milano-Cortina 2026 ???? FENOMENALEEEEEE ????#MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Lollobrigida pic.twitter.com/jsHn45iRXb
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.