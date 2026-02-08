Tableau des médailles des JO 2026 : classement de la France et de tous les pays

Le tableau des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver 2026 est mis à jour en temps réel dès qu'une médaille tombe.

Le tableau des médailles et le classement des nations est toujours un élément très important des Jeux olympiques. Les premières médailles ont été distribués ce samedi 7 février à l'occasion de la descente hommes en ski alpin, remportée par un Suisse qui a donc été le premier pays doré de ces JO. Pour ces Jeux olympiques d'hiver, la délégation française est ambitieuse et espère battre son record de médailles. La France n'a jamais fait mieux que 15 dans le tableau des médailles, un total obtenu lors des JO de Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018. En 2022, les Bleus n'avaient pas dépassé ce total dans le tableau des médailles avec "seulement" 14 médailles. "On s'est fixé un objectif (de médailles) ambitieux", a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, ce 11 janvier sur France 3. L'objectif étant "d'avoir 50 % de médailles en plus par rapport aux dernières éditions. Quand on voit les derniers résultats obtenus par nos athlètes en ce moment, que ce soit en alpin, en fond ou même dans les disciplines de sport de glace, on voit qu'on est plutôt bien partis" a-t-elle expliqué.

Contrairement à ce que l'on peut penser, la discipline qui a donné le plus grand nombre de médailles dans des Jeux olympiques d'hiver est le ski alpin avec 51 médailles avant ces JO 2026. Le biathlon, discipline phare pour l'équipe de France n'a offert que 32 médailles pour le moment. Un chiffre qui devrait gonfler et permettre à la France de bien figurer au tableau des médailles cette année en raison de la forte domination des Bleus dans la discipline depuis plusieurs années. Parmi les autres chiffres que l'on peut citer sur le tableau des médailles lors des JO, sachez que Martin Fourcade est l'athlète avec le plus de médailles, 6, et que Quentin Fillon Maillet est celui avec le plus de médailles sur une seule olympiade, c'était à Pekin en 2022 avec cinq breloques.

Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT

Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.