Tableau des médailles des JO 2026 : le classement de la France et de tous les pays
Découvrez le tableau des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver 2026 et la liste de tous les médaillés.
Le tableau des médailles et le classement des nations est toujours un élément très important des Jeux olympiques. Les premières médailles ont été distribués ce samedi 7 février à l'occasion de la descente hommes en ski alpin, remportée par un Suisse qui a donc été le premier pays doré de ces JO. Pour ces Jeux olympiques d'hiver, la délégation française est ambitieuse et espère battre son record de médailles. La France n'a jamais fait mieux que 15 dans le tableau des médailles, un total obtenu lors des JO de Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018. En 2022, les Bleus n'avaient pas dépassé ce total dans le tableau des médailles avec "seulement" 14 médailles. "On s'est fixé un objectif (de médailles) ambitieux", a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, ce 11 janvier sur France 3. L'objectif étant "d'avoir 50 % de médailles en plus par rapport aux dernières éditions. Quand on voit les derniers résultats obtenus par nos athlètes en ce moment, que ce soit en alpin, en fond ou même dans les disciplines de sport de glace, on voit qu'on est plutôt bien partis" a-t-elle expliqué.
Contrairement à ce que l'on peut penser, la discipline qui a donné le plus grand nombre de médailles dans des Jeux olympiques d'hiver est le ski alpin avec 51 médailles avant ces JO 2026. Le biathlon, discipline phare pour l'équipe de France n'a offert que 32 médailles pour le moment. Un chiffre qui devrait gonfler et permettre à la France de bien figurer au tableau des médailles cette année en raison de la forte domination des Bleus dans la discipline depuis plusieurs années. Parmi les autres chiffres que l'on peut citer sur le tableau des médailles lors des JO, sachez que Martin Fourcade est l'athlète avec le plus de médailles, 6, et que Quentin Fillon Maillet est celui avec le plus de médailles sur une seule olympiade, c'était à Pekin en 2022 avec cinq breloques.
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
13:43 - Klaebo écrit un peu plus sa légende !
Le Norvégien signe un troisième titre olympique consécutif sur le sprint classique au terme d'une finale totalement maîtrisée, seul au monde. Il s'offre une 7e médaille d'or dans sa carrière devant Ogden et Vike.
13:30 - Triplé suédois sur le sprint femmes !
Au terme d'une superbe finale, les Suédoises signent un immense triplé. Svahn réalise une superbe course pour faire la différence sur Sundling dans la dernière ligne droite. Dahlqvist complète le podium.
13:16 - Le titre pour l'Italie en patinage de vitesse !
En relais mixte en patinage de vitesse, l'Italie remporte l'or devant le Canada et la Belgique. Surprise, la Chine, titrée à Pékin 2022, termine au pied du podium dans ces JO 2026.
09:11 - Les chances de médailles pour les Français
Le tableau des médailles et le classement de la France pourraient évoluer en cas de belles performances en biathlon, mais pas que... Jules Chappaz en ski de fond pourrait amener une belle médaille en ski de fond.
08:30 - La France 8e
Après une nouvelle journée de compétition aux Jeux olympiques, la France a perdu une place au tableau des médailles, n'étant plus que 8e. Logique après une journée sans aucune médaille pour la délégation tricolore qui espère une médaille en biathlon avec l'individuel hommes.
09/02/26 - 21:50 - La France 8e au classement des médailles
L'équipe de France n'aura pas gagné une troisième médaille ce lundi lors de la 3e journée des JO 2026. En combiné alpin, le duo composé Clément Noël et Nils Allègre a échoué à 13 centièmes de la médaille (5e). Même déception pour Valentin Foubert en saut à ski, qui termine 5e lors de la finale sur le petit tremplin. Au classement, la France pointe à la 8e place après trois jours de compétition.
09/02/26 - 21:35 - La Japonaise Murase sacrée en snowboard big air
La Japonaise Kokomo Murase a remporté la médaille d'or du snowboard big air ce lundi, imitant son compatriote Kira Kimura, sacré lui il y a deux jours sur le tremplin du snow park de Livigno. Médaille de bronze il y a quatre ans à Pékin, Murase (179 points) devance la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott (172,25) et la Sud-Coréenne Yu Seungeun (171 pts). Double championne olympique, l'Autrichienne Anna Gasser a terminé huitième de cette finale disputée sans athlète française.
From bronze four years ago, to gold today in the Snowboard Women’s Big Air! ????— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 9, 2026
Kokomo Murase delivers Team Japan’s first-ever Olympic triumph in women’s snowboarding. ????????#MilanoCortina2026 #Olympics #Snowboard #Murase #TeamJapan pic.twitter.com/8vfXZ81pLK
09/02/26 - 20:51 - Raimund champion olympique en saut à ski
C'est terminé sur le petit tremplin pour ce concours ! Après avoir rêvé d'une médaille, le Français Valentin Foubert termine finalement à la cinquième place (263,3 points). L'Allemand Philipp Raimund est sacré champion olympique (274,1 points), devant le Polonais Kacper Tomasiak (270,7 points) et le Japonais Ren Nikaido (266).
09/02/26 - 18:58 - Jutta Leerdam championne olympique en patinage de vitesse
Elle est l'une des stars de ces Jeux Olympiques, pour son talent sur la glace mais aussi pour son compagnon, qui n'est autre que l'influenceur et boxeur américain Jake Paul. La Néerlandaise Jutta Leerdam vient d'être sacrée championne olympique en patinage de vitesse, sur 1000 mètres, devant sa compatriote Femke Kok et la Japonaise Takagi Miho.
JUTTA LEERDAM IS GOLDEN IN MILAN. ????#WinterOlympics pic.twitter.com/XHFk0ao8v4— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 9, 2026
09/02/26 - 14:56 - Von Allmen et Nef champions olympique du combiné par équipes !
La Suisse se réjouit d'avoir autant de skieurs performants ! La paire von Allmen et Nef décrochent le titre olympique de ce combiné par équipes des JO 2026. Ils devancent une autre paire suisse Odermatt / Meillard et autrichienne Feller/Kriechmayr 2e ex aequo. Ils seront donc 6 sur le podium et il n'y aura pas de médailles de bronze !
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.