Tableau des médailles JO 2026 : la France dégringole, le classement en direct
Retrouvez le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui espère battre un record sur cette olympiade en nombre de médailles.
Le tableau des médailles aux JO 2026 est l'enjeu principal pour les pays engagés dans les Jeux olympiques d'hiver. Le classement, établi en fonction du nombre de médailles d'or est toujours une grosse bataille. Depuis les premières médailles distribuées le samedi 7 février, la Norvège est très largement en tête du tableau des médailles des JO 2026 et va certainement remporter ce classement. Derrière, on retrouve une équipe italienne, totalement en feu, qui a explosé les compteurs par rapport aux précédentes olympiades.
Pour la France, cette lutte dans le tableau des médailles est plus difficile. Pour le moment, les Bleus ont égalé le record obtenu de Sotchi et Pyeongchang avec 15 médailles. Mais problème, avec quatre médailles d'or, la délégation française a du mal à rester dans le top 5 de ce tableau des médailles, objectif affiché par l'équipe de France avant le début des JO 2026."On s’est fixé un objectif de médailles ambitieux", avait déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, le 11 janvier sur France 3. L’objectif affiché consiste à augmenter de 50 % le total inscrit dans le tableau des médailles par rapport aux dernières éditions. Un défi élevé, mais jugé réaliste au regard des performances récentes des sportifs français...
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
22:58 - Kihara - Miura sont sacrés en patinage artistique couple et ce n'est pas bon pour la France !
Les Japonais remportent l'or dans ces JO 2026 de Milan Cortina... cela n'arrange pas la France qui chute désormais à la 10e place au tableau des médailles ! Les Géorgiens Metelkina - Berulava et les Allemands Hase - Volodin complètent le podium.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? Et c'est finalement le couple japonais qui remporte l'or olympique sur ce concours du patinage en couple !— francetvsport (@francetvsport) February 16, 2026
???? Suivez les Jeux sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/i56RkhW1CW
22:39 - La France 10e
En ne prenant pas de médaille ce lundi 16 février aux JO 2026, la France dégringole très fortement au tableau des médailles, ferme le top 10, avec 15 médailles et seulement 4 en or.
22:09 - Les États-Unis récupèrent deux médailles sur le monobob dans ces JO 2026 !
Elana Meyers prend l'or et Kaillie Humphries repart avec le bronze dans ces JO 2026 de Milan Cortina. L'Allemande Laura Nolte s'est intercalée sur le podium. La Française Margot Boch prend une jolie dixième place.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? La place dans le top 10 assurée pour Margot Boch !— francetvsport (@francetvsport) February 16, 2026
???? Suivez les Jeux sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/CC02qYpekt
21:50 - La Canadienne Oldham est sacrée au big air, une nouvelle médaille pour l'Italie dans ces JO 2026 !
Dans cette épreuve de ski freestyle, la Canadienne a battu la superstar chinoise Eileen Gu. Flora Tabanelli complète le podium, et apporte une nouvelle médaille à la délégation italienne dans ces JO 2026 de Milan Cortina.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Le troisième run d'Eileen Gu, qui prend la deuxième place !— francetvsport (@francetvsport) February 16, 2026
???? Suivez les Jeux sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/YIKMQklbos
21:08 - L'Autriche est championne olympique de saut à ski super team !
Face à des conditions trop délicates, les organisateurs ont entériné les résultats au sixième saut. L'Autriche (Hoerl - Embacher) remporte ces JO 2026 de Milan Cortina ! La Pologne (Wasek - Tomasiak) et la Norvège (Forfang - Sundal) complètent le podium !
14:35 - La Suisse au sommet avec la médaille d'or pour Meillard !
Loic Meillard est champion olympique du slalom des JO 2026 devant Fabio Gstrein en argent et Henrik Kristoffersen en bronze !
12:52 - Le doublé pour Velzeboer championne olympique !
L'Italienne Arianna Fontana n'aura pas de 14e médaille olympique ! C'est Xandra Velzeboer qui est sacrée championne olympique. La Néerlandaise fait le doublé sur 500m et 1000m ! Courtney Sarault est 2e et obtient l'argent tandis que Kim Gilli hérite du bronze !
11:00 - Le record difficilement battu ce lundi
Après la sortie de piste de Paco Rassat lors du slalom et la manche délicate de Clément Noël, à deux secondes des leaders, la France ne devrait pas battre son record au tableau des médailles ce lundi 16 février aux JO 2026. Il faudra certainement attendre le relais hommes en biathlon ce mardi pour dépasser le total de 15 médailles.
09:40 - L'Italie cartonne encore
Le tableau des médailles est toujours largement dominé par la Norvège dans ces JO 2026 et ce n'est pas une surprise. Les Norvégiens, grâce notamment à Klaebo, quadruple médaille d'or, ont 26 médailles dont 12 en or. Mais derrière, pour ses JO, l'Italie est tout simplement incroyable avec 22 médailles, explosant son record. Grâce à pour le moment à ses 8 médailles d'or, les Italiens devraient terminer dans le top 3 de ce tableau des médailles.
09:20 - Les médailles d'or du jour
Si on espère voir la France empocher plusieurs médailles et battre son record de médailles avec notamment Clément Noël, plusieurs médailles d'or sont distribuées ce lundi, voici les finales :
- Bobsleigh / Monobob femmes, manche 4 (21 h 06).
- Ski alpin / Slalom hommes, manche 1 (10 h) / Slalom hommes, manche 2 (13 h 30).
- Short-track / 1 000 m femmes, finale A (12 h 47).
- Saut à ski / Super team hommes, manche finale (20 h 20).
- Ski acrobatique / Freeski big aire femmes, finale (19 h 30).
- Patinage artistique / Patinage en couple, programme libre (20 h).
08:20 - Record battu ce lundi ?
C'est clairement l'objectif du jour de la délégation française. Ce lundi, les Bleus peuvent officiellement battre le record de médailles grâce au slalom en ski alpin. Clément Noël, porte drapeau, Paco Rassat ou encore Steven Amiez, peuvent tous monter sur la boite... En cas de médaille, la France serait donc à 16, battant son record historique aux Jeux olympiques d'hiver.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.