Tableau des médailles JO 2026 : la France dégringole, le classement en direct

Retrouvez le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui espère battre un record sur cette olympiade en nombre de médailles.

Le tableau des médailles aux JO 2026 est l'enjeu principal pour les pays engagés dans les Jeux olympiques d'hiver. Le classement, établi en fonction du nombre de médailles d'or est toujours une grosse bataille. Depuis les premières médailles distribuées le samedi 7 février, la Norvège est très largement en tête du tableau des médailles des JO 2026 et va certainement remporter ce classement. Derrière, on retrouve une équipe italienne, totalement en feu, qui a explosé les compteurs par rapport aux précédentes olympiades.

Pour la France, cette lutte dans le tableau des médailles est plus difficile. Pour le moment, les Bleus ont égalé le record obtenu de Sotchi et Pyeongchang avec 15 médailles. Mais problème, avec quatre médailles d'or, la délégation française a du mal à rester dans le top 5 de ce tableau des médailles, objectif affiché par l'équipe de France avant le début des JO 2026."On s’est fixé un objectif de médailles ambitieux", avait déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, le 11 janvier sur France 3. L’objectif affiché consiste à augmenter de 50 % le total inscrit dans le tableau des médailles par rapport aux dernières éditions. Un défi élevé, mais jugé réaliste au regard des performances récentes des sportifs français...

Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT

Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.

La liste des médaillés des JO 2026

Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.