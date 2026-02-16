Tableau des médailles JO 2026 : record égalé pour la France, le classement en direct
Le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui espère battre un record sur cette olympiade en nombre de médailles.
Le tableau des médailles aux JO 2026 et le classement des nations constituent, comme à chaque édition, l’un des principaux baromètres des Jeux olympiques. Les premières récompenses ont été distribuées le samedi 7 février à l’occasion de la descente hommes en ski alpin. Une épreuve remportée par l'athlète suisse Franjo van Allmen, permettant ainsi à son pays d’ouvrir le compteur de ces Jeux d’hiver.
Du côté français, la première médaille des JO 2026 est intervenue dimanche 8 février avec l'or sur le relais mixte en biathlon. La délégation tricolore espère se hisser à un niveau inédit dans le tableau des médailles. Jusqu’ici, le meilleur total de la France reste fixé à 15 médailles, un record établi lors des JO de Sotchi en 2014 puis égalé à Pyeongchang en 2018. Lors de la dernière édition, en 2022, les Bleus avaient terminé avec 14 médailles, échouant de peu à améliorer leur position dans le tableau des médailles. Pour les JO 2026, la France a déjà atteint son record avec 15 médailles le dimanche 15 février et compte bien exploser son compteur. "On s’est fixé un objectif de médailles ambitieux", avait déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, le 11 janvier sur France 3. L’objectif affiché consiste à augmenter de 50 % le total inscrit dans le tableau des médailles par rapport aux dernières éditions. Un défi élevé, mais jugé réaliste au regard des performances récentes des sportifs français...
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
09:40 - L'Italie cartonne encore
Le tableau des médailles est toujours largement dominé par la Norvège dans ces JO 2026 et ce n'est pas une surprise. Les Norvégiens, grâce notamment à Klaebo, quadruple médaille d'or, ont 26 médailles dont 12 en or. Mais derrière, pour ses JO, l'Italie est tout simplement incroyable avec 22 médailles, explosant son record. Grâce à pour le moment à ses 8 médailles d'or, les Italiens devraient terminer dans le top 3 de ce tableau des médailles.
09:20 - Les médailles d'or du jour
Si on espère voir la France empocher plusieurs médailles et battre son record de médailles avec notamment Clément Noël, plusieurs médailles d'or sont distribuées ce lundi, voici les finales :
- Bobsleigh / Monobob femmes, manche 4 (21 h 06).
- Ski alpin / Slalom hommes, manche 1 (10 h) / Slalom hommes, manche 2 (13 h 30).
- Short-track / 1 000 m femmes, finale A (12 h 47).
- Saut à ski / Super team hommes, manche finale (20 h 20).
- Ski acrobatique / Freeski big aire femmes, finale (19 h 30).
- Patinage artistique / Patinage en couple, programme libre (20 h).
08:20 - Record battu ce lundi ?
C'est clairement l'objectif du jour de la délégation française. Ce lundi, les Bleus peuvent officiellement battre le record de médailles grâce au slalom en ski alpin. Clément Noël, porte drapeau, Paco Rassat ou encore Steven Amiez, peuvent tous monter sur la boite... En cas de médaille, la France serait donc à 16, battant son record historique aux Jeux olympiques d'hiver.
15/02/26 - 21:30 - DOUBLE NORVEGIEN EN SAUT A SKIS
Avec un total de 148,1 points, Anna Odine Stroem a remporté la médaille d'Or de saut à skis grand tremplin, c'est sa seconde médaille après le sacre sur le petit tremplin. Elle devance sa compatriote Kvandal (médaille d'argent) et la Slovène Prevc (médaille de bronze)
15/02/26 - 19:54 - Stoecker et Weston en Or
L'équipe mixte britannique de Skeleton composé de Stoecker et Weston a pris la 1ère place et la médaille d'Or de la finale mixte devant les deux équipes allemandes Kreher-Jungk et Pfeifer-Groitheer, respectivement en argent et en bronze.
15/02/26 - 17:48 - FEMKE KOK REMPORTE LE 500M
En pulvérisant le record olympique en 36"49, la néerlandaise Femke Kok remporte le 500m de patinage de vitesse femmes JO 2026. Elle devance sa compatriote Jutta Leerdam (37"15) et la Japonaise Takagi en 37"27. C'est les mêmes patineuses qui ont partagé le podium de 1000m il y a quelques jours
15/02/26 - 15:23 - La France égale son record de médailles
Ces JO 2026 sont historiques pour le contingent français qui égale son record de médailles (15) dans des JO d'hiver après la breloque en bronze de Casta et Bozzolo en snowboard cross mixte. L'équipe de France est pour l'instant 5e au tableau des médailles.
15/02/26 - 15:16 - L'or pour Vittozzi, Jeanmonnot au pied du podium
L'Italienne, grâce à un superbe 20/20 au tir, remporte l'or olympique sur la poursuite femmes des JO 2026 ! Elle devance Kirkeeide, supersonique sur les skis et Minkkinen à 20/20 elle aussi. Lou Jeanmonnot, trop imprécise au tir, échoue au pied du podium tandis qu'Océane Michelon est 5e. Déception pour le clan français dans cette poursuite des JO 2026.
15/02/26 - 14:59 - La France en bronze sur le snowboard cross mixte !
Le duo Bozzolo - Casta signe un superbe bronze sur le snowboard cross mixte des JO 2026 ! Les Tricolores complètent le podium derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. 15e médaille pour le contingent français dans ces JO 2026 !
15/02/26 - 14:31 - Brignone remporte l'or olympique en géant !
A 35 ans, Federica Brignone remporte sa 2e médaille d'or des JO 2026, en slalom géant. Elle devance la Norvégienne Stjernesund et la Suédoise Hector qui terminent à égalité à +0.62.
15/02/26 - 13:06 - L'argent pour les Bleus derrière la Norvège en ski de fond !
En relais hommes en ski de fond des JO 2026, l'équipe de France (Schely, Lapalus, Desloges et Lovera) confirme son nouveau statut et prend l'argent olympique derrière une Norvège intouchable (Iversen, Nyenget, Hedegart et Klaebo). Immense performance des Bleus qui devancent les Italiens, troisièmes ! Encore une médaille pour la France aujourd'hui, la 14e des Olympiades.
15/02/26 - 12:10 - Médaille d'or pour le Canada !
En ski de bosses parallèle des JO 2026, le Canada empoche une médaille d'or avec Mikael Kingsbury vainqueur de sa finale devant Ikuma Horishima en argent. Dans la petite finale, Matt Graham arrache le bronze.
15/02/26 - 11:47 - Ponsiluoma titré, Jacquelin en bronze !
Au terme d'une poursuite rondement menée, le Suédois a profité d'un Emilien Jacquelin défaillant sur le dernier debout pour prendre l'or olympique. Laegreid empoche l'argent tandis que le Français doit se contenter du bronze alors qu'il jouait le titre. 13e médaille dans ces JO 2026 malgré tout pour le clan tricolore.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.