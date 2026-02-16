Tableau des médailles JO 2026 : record égalé pour la France, le classement en direct

Le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui espère battre un record sur cette olympiade en nombre de médailles.

Le tableau des médailles aux JO 2026 et le classement des nations constituent, comme à chaque édition, l’un des principaux baromètres des Jeux olympiques. Les premières récompenses ont été distribuées le samedi 7 février à l’occasion de la descente hommes en ski alpin. Une épreuve remportée par l'athlète suisse Franjo van Allmen, permettant ainsi à son pays d’ouvrir le compteur de ces Jeux d’hiver.

Du côté français, la première médaille des JO 2026 est intervenue dimanche 8 février avec l'or sur le relais mixte en biathlon. La délégation tricolore espère se hisser à un niveau inédit dans le tableau des médailles. Jusqu’ici, le meilleur total de la France reste fixé à 15 médailles, un record établi lors des JO de Sotchi en 2014 puis égalé à Pyeongchang en 2018. Lors de la dernière édition, en 2022, les Bleus avaient terminé avec 14 médailles, échouant de peu à améliorer leur position dans le tableau des médailles. Pour les JO 2026, la France a déjà atteint son record avec 15 médailles le dimanche 15 février et compte bien exploser son compteur. "On s’est fixé un objectif de médailles ambitieux", avait déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, le 11 janvier sur France 3. L’objectif affiché consiste à augmenter de 50 % le total inscrit dans le tableau des médailles par rapport aux dernières éditions. Un défi élevé, mais jugé réaliste au regard des performances récentes des sportifs français...

Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT

Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.

La liste des médaillés des JO 2026

Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.