Tableau des médailles JO 2026 : vers un record, le classement de la France
Découvrez le tableau des médailles complet de ces JO 2026 avec la position de la France qui vise un record sur cette olympiade en nombre de médailles.
Le tableau des médailles aux JO 2026 et le classement des nations constituent, comme à chaque édition, l’un des principaux baromètres des Jeux olympiques. Les premières récompenses ont été distribuées le samedi 7 février à l’occasion de la descente hommes en ski alpin. Une épreuve remportée par l'athlète suisse Franjo van Allmen, permettant ainsi à son pays d’ouvrir le compteur de ces Jeux d’hiver.
Du côté français, la première médaille des JO 2026 est intervenue dimanche 8 février avec l'or sur le relais mixte en biathlon. La délégation tricolore espère se hisser à un niveau inédit dans le tableau des médailles. Jusqu’ici, le meilleur total de la France reste fixé à 15 médailles, un record établi lors des JO de Sotchi en 2014 puis égalé à Pyeongchang en 2018. Lors de la dernière édition, en 2022, les Bleus avaient terminé avec 14 médailles, échouant de peu à améliorer leur position dans le tableau des médailles.
Le cap est désormais fixé pour cette nouvelle olympiade. "On s’est fixé un objectif de médailles ambitieux", avait déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, le 11 janvier sur France 3. L’objectif affiché consiste à augmenter de 50 % le total inscrit dans le tableau des médailles par rapport aux dernières éditions. Un défi élevé, mais jugé réaliste au regard des performances récentes des sportifs français. Les résultats encourageants observés en ski alpin, en ski de fond et dans plusieurs disciplines de glace nourrissent l’espoir d’une progression significative dans le tableau des médailles
Le tableau des médailles des JO 2026 EN DIRECT
Découvrez le tableau complet des médailles de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 avec une mise à jour quelques minutes après la fin des épreuves et les médailles annoncées.
La liste des médaillés des JO 2026
Découvrez la liste des médaillés olympiques, discipline par discipline, dans le tableau ci-dessous. Cherchez un nom ou un sport dans le moteur de recherches pour voir les résultats.
09:10 - Des médailles d'or peuvent tomber
Plusieurs médailles d'or pourraient tomber ce vendredi 13 aux JO 2026 et permettre à la France de grimper au tableau des médailles. Le snowboardcross offre trois énormes chances de podium avec notamment notre porte drapeau Chloé Trespeuch. Le ski de fond, malgré l'absence de favoris du côté des Bleus, pourrait créer une surprise. On mise toutefois sur le sprint hommes pour grimper au tableau des médailles avec Eric Perrot notamment. Enfin, on oublie pas Timothy Loubineaud sur le patinage de vitesse ou encore Adam Siao Him Fa en patinange artistique dans la soirée...
12/02/26 - 22:11 - Un point sur le tableau des médailles de ces JO 2026
Il est l'heure de faire un point sur le tableau des médailles de ces JO 2026 de Milan-Cortina. La Norvège domine toujours le classement avec 14 médailles dont sept en or, devant l'Italie (16 médailles, dont 6 en or) et les États-Unis (14, dont 4 en or). La France, qui n'a gagné "qu'une" médaille d'argent aujourd'hui, recule au 8e rang ce jeudi soir avec 8 médailles, dont 3 en or.
12/02/26 - 21:51 - Victoires néerlandaises en short-track
Belle soirée pour les Pays-Bas en short-track sur la glace de la Milano Ice Skating Arena. La Néerlandaise Xandra Velzeboer a remporté la finale du 500m, devant l'Italienne Arianna Fontana et la Canadienne Courtney Sarault. Son compatriote Jens van 't Wout s'est lui imposé sur le 1000m devant le Chinois Long Sun et la Sud-Coréen Jong-un Rim.
12/02/26 - 21:50 - Velzeboer sacrée sur 500m en short-track
C'est la Néerlandaise Xandra Velzeboer qui a remporté la finale du 500m en short-track, devant l'Italienne Arianna Fontana et la Canadienne Courtney Sarault.
12/02/26 - 21:03 - Gaon Choi sacrée sur le halfpipe devant Chloe Kim
Chloe Kim n'aura pas donc pas réussi son pari de réussir le premier triplé de l'histoire en snowboard ! L'Américaine, double championne olympique en titre, est détrônée par la Sud-Coréenne Gaon Choi, âgée de 17 ans seulement. La Japonaise Mitsuki Ono prend la médaille de bronze.
12/02/26 - 19:36 - L'Allemagne remporte une médaille d'or en luge
En luge, c'est terminé pour l'épreuve de du relais par équipes. Les trois nations fortes de la discipline sont présentes sur le podium, puisque l'Allemagne devance l'Autriche et l'Italie.
12/02/26 - 17:46 - Lollobrigidia championne olympique du 5000m en patinage de vitesse
Après le 3000m, Francesca Lollobrigidia est sacrée championne olympique du 5000m en patinage de vitesse ! Pour seulement un dixième, l'Italienne remporte la course en 6'46"17 devant la Néerlandaise Merel Conijn (6'46"27) et la Norvégienne Ragne Wiklund (6'46"34) sur ce podium très serré. Le Milano speed skating a explosé de bonheur !
12/02/26 - 15:07 - Haemmerle double champion olympique !
Jakob Dusek en bronze, Eliot Grondin en argent et Alessandro Haemmerle en or et double champion olympique, c'est le podium de ces JO 2026 de snowboard cross ! Aidan Chollet échoue au pied du podium !
12/02/26 - 14:32 - Frida Karlsson skieuse en or !
Frida Karlsson décroche le titre olympique de ski de fond individuel 10km libre de ces JO 2026. Elle sera accompagnée sur le podium de Ebba Andersson et de l'Américaine Jessie Diggins. La Française Perry réussit son pari en terminant dans le top 10 (10e).
12/02/26 - 13:26 - Sensationnel Cooper Woods champion olympique !
Cooper Woods recevra la médaille d'or dans ces JO 2026 de ski acrobatique bosses grâce à sa note sur les bosses ! Il a la même note que le Canadien Mikael Kingbury qui voit ses rêves d'or s'envoler une fois encore ! Le Japonais Ikuma Horishima prend la 3e place !
12/02/26 - 12:34 - Frederica Brignone au sommet de l'Olympe
La médaille d'or revient à l'Italienne Federica Brignone ! L'Italienne revient après de longs mois de blessures et son sacre est une vraie récompense ! Elle sera accompagnée sur le podium des ces JO 2026 par la Française Romane Miradoli et l'Autrichienne Cornelia Huetter !
12/02/26 - 12:31 - Miradoli couronnée d'argent du super-G !
Exceptionnel ! Romane Miradoli est médaillée d'argent du super-G féminin des JO 2026 de Milan-Cortina ! Sa course incroyable lui vaut de monter sur le podium ! Quel kiffe pour la skieuse tricolore, qui mérite bien ce métal !
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.