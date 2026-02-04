Jeux olympiques d'hiver 2026 : heure, chaîne TV... Comment suivre la cérémonie d'ouverture des JO ?

Retrouvez toutes les infos pratiques sur la cérémonie d'ouverture des JO 2026.

Le coup d'envoi officiel des Jeux olympiques d'hiver est prévu pour ce vendredi 6 février à 20h avec la grande cérémonie d'ouverture du côté de Milan. 1200 volontaires de 10 à 70 ans venus de 27 pays différents, 500 musiciens, 1 400 costumes différents... Une nouvelle fois, le sport va en mettre plein les yeux à l'occasion d'un grand show. "La cérémonie d'ouverture de Milan-Cortina 2026, créée par Balich Wonder Studio, sera une expérience unique : une grande union collective qui mêle l'esprit italien, l'innovation, l'émotion et la participation d'artistes de renommée internationale" explique le comité d'organisation. Parmi les stars attendues, Mariah Carey se produira sur scène, le ténor Andrea Bocelli ou encore la chanteuse italienne Laura Pausini seront également présents. Le pianiste chinois Lang Lang et la star Cecilia Bartoli sont également annoncé au programme de la soirée.

À quelle heure débute la cérémonie d'ouverture des JO 2026 ?

La grand cérémonie d'ouverture qui se déroule dans le stade de San Siro à Milan, commencera à partir de 20h pour une durée d'environ 2h / 2h30.

Sur quelle chaîne suivre la cérémonie d'ouverture des JO 2026 ?

La cérémonie d'ouverture des JO 2026 sera retransmise en clair et en direct sur France 2. Depuis Milan, Matthieu Lartot, Nathalie Péchalat, Alexandre Boyon et Raphaële Schapira, correspondante à Rome pour France Télévisions commenteront le show. La cérémonie sera également diffusée sur les antennes d'Eurosport, diffuseur officiel de l'évènement.