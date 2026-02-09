Cizeron - Fournier Beaudry aux JO 2026 : programme et résultats en direct du couple
Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry sont l'une de nos principales chances de titre olympique aux JO 2026.
Qui sont Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ?
Guillaume Cizeron, né le 12 novembre 1994 à Montbrison, est un patineur artistique français spécialiste de la danse sur glace. Champion olympique en 2022 et quintuple champion du monde, il s'est imposé comme l'un des danseurs les plus titrés de l'histoire avec Gabriella Papadakis. Depuis 2025, il forme un nouveau duo avec Laurence Fournier Beaudry. Née le 18 juillet 1992 à Montréal, cette patineuse franco-canadienne a représenté plusieurs pays avant d'obtenir la nationalité française.
Les résultats de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry
Guillaume Cizeron est champion olympique en titre de danse sur glace et fera toujours parti des favoris. Mais en couple sur glace depuis quelques mois avec sa nouvelle partenaire, Guillaume Cizeron est désormais un outsider avec Laurence Fournier Beaudry derrière les Américains. Rappelons tout de même qu'avant le début de ces JO, les deux athlètes ont été sacrés champions d'Europe.
- Danse rythmique épreuve par équipes : 2e place
- Danse libre épreuve par équipes : la France absente de la finale
- Danse rythmique :
Le programme de la danse sur glace aux JO 2026 ?
La compétition de danse sur glace en patinage se déroule en deux temps, mais avant, ce sera l'épreuve par équipes.
- Vendredi 6 février à partir de 9h55 : danse rythmique épreuve par équipes
- Samedi 7 février à partir de 22h05 : danse libre épreuve par équipes (si une médaille est possible pour les Bleus)
- Lundi 9 février à partir de 19h20 : danse rythmique
- Mercredi 11 février à partir de 19h20 : danse libre
17:38 - Cizeron vise un deuxième titre olympique
Guillaume Cizeron participe à ces JO 2026 de Milan-Cortina pour décrocher son deuxième titre olympique, après celui glané en 2022 à Pékin en compagnie de Gabriella Papadakis. Laurence Fournier Beaudry vise elle son premier titre olympique.
17:33 - Cizeron et Fournier Beaudry ont choisi un titre de Madonna
Pour rappel, le patinage artistique de danse sur glace compte deux épreuves : la danse rythmique ce lundi soir et la danse libre à suivre mercredi. Le couple français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry sera le sixième à s'élancer sur la glace du Milano Ice Skating Arena, à 20h21, sur le titre "Vogue" de Madonna. Leurs principaux concurrents, le couple américain composé Madison Chock et Evan Bates, sera le dernier des 23 duos à s'élancer, à 22h46. Le deuxième duo français, composé d'Evgeniia Lopareva et de Geoffrey Brissaud, sera lui sur la glace à 22h27.
17:25 - Rendez-vous à 20h21 pour Cizeron et Fournier Beaudry
Grande chance de médaille lors de ces JO 2026, le duo composé de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron entament ce lundi soir sa campagne olympique. Rendez-vous à 20h21 sur la glace de la Milano Ice Skating Arena. Le couple français est parmi les favoris pour le titre olympique de patinage artistique, avec le couple américain Madison Chock - Evan Bates, et vient d'être récemment titré champion d’Europe à Sheffield, en Angleterre.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent du vendredi 6 février au dimanche 22 février en Italie. La quinzaine sera à suivre en intégralité via notre live dédié et sera disponible également à la télévision sur les antennes de Frances Télévisions avec un direct tous les jours sur France 2 et France 3 ainsi que la plateforme France TV, mais également sur Eurosport. Les deux chaines sont les diffuseurs officiels en France.