Cizeron - Fournier Beaudry aux JO 2026 : une médaille d'or, la vidéo de la prestation et les résultats

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont été sacrés champions olympiques ce mercredi 11 février 2026 aux JO de Milan Cortina.

Guillaume Cizeron est champion olympique en titre de danse sur glace et fera toujours parti des favoris. Mais en couple sur glace depuis quelques mois avec sa nouvelle partenaire, Guillaume Cizeron est désormais un outsider avec Laurence Fournier Beaudry derrière les Américains. Rappelons tout de même qu'avant le début de ces JO, les deux athlètes ont été sacrés champions d'Europe.

Guillaume Cizeron, né le 12 novembre 1994 à Montbrison, est un patineur artistique français spécialiste de la danse sur glace. Double champion olympique en 2022 et 2026, quintuple champion du monde, il s'est imposé comme l'un des danseurs les plus titrés de l'histoire avec Gabriella Papadakis. Depuis 2025, il forme un nouveau duo avec Laurence Fournier Beaudry. Née le 18 juillet 1992 à Montréal, cette patineuse franco-canadienne a représenté plusieurs pays avant d'obtenir la nationalité française.

Derniers résultats

08:05 - Pas de comparaison avec Gabriella Papadakis "Je ne peux pas vraiment comparer. Chaque expérience est vraiment très différente et magique.Je pense que ce qui nous donne beaucoup d’émotions ce soir, c’est de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru. Non seulement on a créé ces programmes, mais on a créé notre histoire, on a créé une vie pour nous deux qu’on a choisie en nos termes. Je pense que ça nous a donné énormément de puissance et je pense qu’on savait exactement pourquoi on reprenait le patinage. On a un amour profond pour la danse sur glace. On a aimé énormément danser l’un avec l’autre sur la glace et s’entraîner et répéter. Et je crois que ce soir, c’est vraiment la célébration de ces heures de travail, tout l’amour qu’on a pu mettre dans ce projet" a expliqué le patineur français après le sacre.

07:50 - L'émotion de Guillaume Cizeron "C’est sûr qu’on savait qu’on n’avait pas fait une performance parfaite, mais je pense que notre focus ce soir, c’était vraiment de patiner avec notre cœur, essayer de mettre un maximum d’émotions, prendre un maximum de plaisir. Et je crois que c’est ce qu’on a fait. La pression est énorme dans ce genre de compétition. C’est un programme qu’on est capable de faire les yeux fermés dans notre sommeil, malades, à 5 heures du matin.On sait qu’on l’a en nous, il fallait le délivrer ce soir. Et je pense qu’on a fait la meilleure performance qu’on était capable de faire, on a vraiment essayé de donner un maximum de nous-mêmes" a analysé le désormais double champion olympique.

07:33 - La réaction de Laurence Fournier Beaudry "On se sent légèrement mieux maintenant, je dirais. Légèrement plus légers. Je crois qu’avant d’embarquer sur la glace, ça vient par vagues, des vagues de confiance, des vagues de doutes, des vagues de confiance, des vagues de doutes.Mais on avait vraiment envie d’apprécier le moment ce soir, puis de créer une atmosphère un peu magique. Je dirais que quand on a fini la performance et qu’on attendait les scores, c’était un peu stressant. Mais on nage présentement sur un nuage et on a de la difficulté à y croire" a-t-elle expliqué après le sacre.

11/02/26 - 23:16 - Et la Marseillaise ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron peuvent enfin réaliser. La Marseillaise retentit et sacre définitivement les Français comme médaillés d'or de ces JO 2026.

11/02/26 - 23:08 - Ils ont eu du mal à réaliser Le couple de patineurs français ont mis quelques secondes à réaliser qu'ils étaient champions olympiques après l'annonce de la note finale.

11/02/26 - 22:56 - C'EST L'OR ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ajoutent la plus belle des médailles à la délégation française dans ces JO 2026. C'est l'or pour le couple de patineurs français qui devance les Américains Madison Chokes et Evan Bates.

11/02/26 - 22:47 - Une immense pression sur le couple français ! Madison Chokes et Evan Bates ont placé la barre très haute après leur passage dans ce programme libre de patinage artistique des JO 2026. Ils prennent provisoirement la tête du concours et mettent la pression sur Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry qui vont s'élancer pour tenter de décrocher l'or.

11/02/26 - 22:06 - L'entrée du dernier groupe ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron entrent en derniers pour la présentation du dernier groupe de ce programme libre de patinage artistique des JO 2026. On entre dans le vif du sujet avec un duel au sommet attendu avec le couple américain Chock et Bates. L'ambiance a grimpé d'un coup.