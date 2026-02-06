Cizeron - Fournier Beaudry aux JO 2026 : programme et résultats en direct

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry sont l'une de nos principales chances de titre olympique aux JO 2026.

Qui sont Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ?

Guillaume Cizeron, né le 12 novembre 1994 à Montbrison, est un patineur artistique français spécialiste de la danse sur glace. Champion olympique en 2022 et quintuple champion du monde, il s'est imposé comme l'un des danseurs les plus titrés de l'histoire avec Gabriella Papadakis. Depuis 2025, il forme un nouveau duo avec Laurence Fournier Beaudry. Née le 18 juillet 1992 à Montréal, cette patineuse franco-canadienne a représenté plusieurs pays avant d'obtenir la nationalité française.

Leur chance de médaille aux JO 2026 ?

Guillaume Cizeron est champion olympique en titre de danse sur glace et fera toujours parti des favoris. Mais en couple sur glace depuis quelques mois avec sa nouvelle partenaire, Guillaume Cizeron est désormais un outsider avec Laurence Fournier Beaudry. Rappelons tout de même qu'avant le début de ces JO, les deux athlètes ont été sacrés champions d'Europe.

Le programme de la danse sur glace aux JO 2026 ?

La compétition de danse sur glace en patinage se déroule en deux temps, mais avant, ce sera l'épreuve par équipes.