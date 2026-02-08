Timothy Loubineaud aux JO 2026 : programme et résultats en direct
Le Français vise une médaille dans ces JO 2026 de Milan Cortina.
Qui est Timothy Loubineaud ?
Timothy Loubineaud, né le 5 juin 1996 à Arcachon, est un patineur de vitesse français spécialiste des longues distances et du mass‑start. Ancien champion de roller, il s'est imposé sur la scène internationale en établissant le record du monde du 5 000 m (6'00"23) en novembre 2025 lors de la Coupe du monde, performance historique pour la France. Médaillé en Coupe du monde et Figure majeure de l'équipe tricolore, il rêve de médaille olympique...
Les résultats et médailles de Timothy Loubineaud aux JO 2026
Détenteur d'un record du monde sur 5000m pendant plusieurs semaines avant de le perdre, le Français faisait parti légitimement des favoris à la médaille d'or ou du moins au podium olympique dans ces JO 2026.
Dimanche 8 février : 5000 mètres, 5e en 6'11''15
Le programme de Timothy Loubineaud aux JO 2026
- Dimanche 8 février à 16h : 5000m
- Vendredi 13 février à 16h : 10 000m
- Dimanche 15 février à 16h : Timothy Loubineaud et Mathieu Belloir - poursuite
- Mardi 17 février à 14h30 : Timothy Loubineaud et Mathieu Belloir - poursuite par équipe (1/2 finale) - sous réserve de qualification
- Samedi 21 février à 15h : Timothy Loubineaud et Mathieu Belloir - mass start (départ groupé) (1/2 finale)
18:17 - Le constat sans concession de Loubineaud
"Je suis battu par plus fort aujourd'hui. Ça peut arriver. Il me reste encore beaucoup de travail et il y a encore de belles choses. Je refuse de baisser les bras car ce n'est pas ma personnalité. Aujourd'hui je suis frustré et ça me fait chier", a déclaré à France TV, le patineur français qui a échoué à la cinquième place du 5000m de patinage de vitesse dans ces JO 2026.
17:43 - La cinquième place pour Loubineaud
Cruel dénouement pour Timothy Loubineaud qui échoue à la cinquième place de cette finale du patinage de vitesse sur 5000m dans ces JO 2026.
17:36 - C'EST PARTI !
Timothy Loubineaud est lancé dans sa série. Le Français vise une médaille dans ces JO 2026. Le podium est situé à 6'09"57.
17:22 - Bientôt l'heure de Loubineaud
Le patineur français va bientôt entamer sa série dans ces JO 2026. Timothy Loubineaud sera dans l'anneau olympique de vitesse dans quelques minutes maintenant. La tension monte.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.