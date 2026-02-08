Timothy Loubineaud aux JO 2026 : programme et résultats en direct

Le Français vise une médaille dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

Qui est Timothy Loubineaud ?

Timothy Loubineaud, né le 5 juin 1996 à Arcachon, est un patineur de vitesse français spécialiste des longues distances et du mass‑start. Ancien champion de roller, il s'est imposé sur la scène internationale en établissant le record du monde du 5 000 m (6'00"23) en novembre 2025 lors de la Coupe du monde, performance historique pour la France. Médaillé en Coupe du monde et Figure majeure de l'équipe tricolore, il rêve de médaille olympique...

Les résultats et médailles de Timothy Loubineaud aux JO 2026

Détenteur d'un record du monde sur 5000m pendant plusieurs semaines avant de le perdre, le Français faisait parti légitimement des favoris à la médaille d'or ou du moins au podium olympique dans ces JO 2026.

Dimanche 8 février : 5000 mètres, 5e en 6'11''15

Le programme de Timothy Loubineaud aux JO 2026