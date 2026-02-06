DIRECT. Cérémonie d'ouverture des JO 2026 : la France finalement privée de ses porte-drapeaux, suivez le coup d'envoi des Jeux olympiques

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques se déroule dans quatre sites en Italie ce vendredi 6 février, suivez le show en direct.

19:45 - Snoop Dogg, encore lui Véritable star des Jeux olympiques de Paris 2024, Snoop Dogg est présent à Milan. Le rappeur américain a porté la flamme olympique et pourrait avoir un rôle à jouer lors de la cérémonie d'ouverture qui débute dans 15 minutes.

19:40 - Un metteur en scène bien connu Marco Balich est aux commandes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026. Le metteur en scène a déjà oeuvré aux JO de Turin en 2006 et à ceux d'été à Rio de Janeiro en 2016.

19:35 - L'Italie va transpirer ! Dans moins de 30 minutes, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 va débuter ! La culture italienne (Verdi, Puccini, Leopardi...) sera honorée autour d'un grand "message de paix" et de "l'harmonie des cultures". Le design et la mode italienne feront également parti du show, en particulier au styliste Giorgio Armani décédé en septembre dernier.

19:30 - Une grande première pour trois pays Peu habituées au sports d'hiver, trois nations vont faire leur début aux Jeux olympiques d’hiver à l’occasion de cette édition 2026 : le Bénin, les Emirats arabes unis et la Guinée-Bissau.

19:25 - Une dernière pour San Siro Il y a cent ans, l'enceinte milanaise de San Siro était inaugurée. Théâtre de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2026, le stade va être prochainement démoli. Ce soir, il sera pour une ultime fois au centre du monde.

19:20 - Un absent de marque Alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina se déroule ce vendredi 6 février, Emmanuel Macron ne sera pas présent. En effet, le président de la République est occupé par la réception du roi du Bahreïn, prévue ce vendredi midi et qualifiée d'importante dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

19:15 - Les porte-drapeaux absents ! Alors que la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2026 va se dérouler sur quatre sites différents, les porte-drapeaux Clément Noël et Chloé Trespeuch seront bien loin de San Siro. Les deux athlètes défileront tous les deux sur la neige de Livigno, à plus de 4 heures de route de Milan.

19:10 - Chloé Trespeuch et Clément Noël, heureux élus Face aux candidatures peu nombreuses, le champion olympique de slalom en 2020 Clément Noël a été désigné porte-drapeau de la délégation française à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO 2026. Chez les dames, Chloé Trespeuch guidera la France. Belle récompense pour la snowboardeuse qui avait obtenu la médaille de bronze à Sotchi puis l'argent à Pekin.

19:05 - Qui allumera la vasque ? Cette grande question résonne dans toutes les têtes ce soir : qui allumera la vasque olympique des Jeux olympiques 2026 ? Selon nos confrères italiens de la Corriere Della Sera il y a quelques mois, le joueur de tennis Jannik Sinner figurait parmi les favoris pour être l'heureux élu. Un choix qui pourrait être logique car Sinner a été champion national de ski alpin en 2008 et vice-champion national de slalom géant en 2012 dans la catégorie benjamin. Légendes du ski alpin, Alberto Tomba et Deborah Compagnoni ont finalement été choisis pour remplir cette tâche prestigieuse.

19:00 - Des stars en têtes d'affiche Si certains désignent la cérémonie d'ouverture des JO 2026 comme "le plus grand show des vingt prochaines années jamais produit en Italie", la star Mariah Carey se produira tout comme les artistes italiens de renommée internationale, Laura Pausini et Andrea Bocelli.

18:55 - 130 athlètes présents Plus tôt, la présidente du CNOSF, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé que 130 athlètes français (sur 162) participeront ce soir à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina dont 73 à Milan, 23 à Livigno (avec les 2 porte-drapeaux), 18 à Cortina et 13 à Predazzo.

18:50 - Une cérémonie prévue dans quatre sites Ce vendredi soir, quatre sites différents vont rythmer la grande cérémonie d'ouverture des JO 2026. L'emblématique stade de football de San Siro, à Milan, accueillera la parade des athlètes. Dans le même temps, les autres temps forts se dérouleront à Cortina d’Ampezzo, Livigno et Predazzo. Ces trois lieux sont des sites de compétition pendant les Jeux olympiques.