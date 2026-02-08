DIRECT. Relais mixte en biathlon JO 2026 : Perrot lance les Bleus, suivez la course

Très attendue, l'équipe de France de biathlon lance ses JO 2026 avec le relais mixte. Avec une composition solide, les Bleus visent l'or.

14:15 - Perrot pioche, Uldal en profite ! Sur ce second tir debout, Perrot et Giacomel sont partis à la faute dans ce relais mixte des JO 2026. La Norvège en profite en sortant en tête du pas de tir.

14:12 - Le bras de fer Giacomel - Perrot sur la piste Les deux hommes se livrent une grosse bataille en tête de peloton où l'on retrouve aussi Uldal pour la Norvège mais aussi Strelow pour l'Allemagne. Place au second tir !

14:10 - Perrot signe le plein, Giacomel aussi ! Quel premier tir couché engagé pour les deux meilleurs biathlètes du monde. La France et l'Italie répondent présents dans ce début du relais mixte des JO 2026 !

14:08 - La difficulté du jour Les athlètes sont actuellement dans la seule réelle difficulté du jour, une longue portion montante qui n'est pas non plus inaccessible. Derrière Giacomel en un temps, Perrot est en deuxième position.

14:06 - Giacomel prend les choses en main Comme très souvent, le premier tour du relais mixte est l'occasion de se regarder, se positionner en vue du premier tir qui fera un premier tri. Giacomel est en tête du peloton.

14:05 - C'est parti pour ce relais mixte des JO 2026 ! Top départ du biathlon dans ces JO 2026 avec le relais mixte. L'équipe de France a une belle occasion d'aller chercher, pourquoi pas, le titre olympique !

13:58 - Le dernier relais mixte en date Le dernier relais mixte en date s'est déroulé à Nove Mesto le 24 janvier dernier. L'Italie, avec son équipe type, s'était imposée devant la France avec une équipe B. La République Tchèque avait complété le podium. Il y a cependant très peu de chance que les Tchèques parviennent à rééditer pareille performance sur ce relais mixte des JO 2026.

13:50 - Les autres menaces pour la France La médaille d'or pourrait aussi grandement se jouer avec la Suède, ultra compétitive sur les skis mais dont la stabilité au tir peut faillir, c'est pourquoi le staff a choisi d'aligner Magnusson à la place d'Elvira Oeberg (Samuelsson, Ponsiluoma, Magnusson, H.Oeberg). En outsiders, la Norvège (Uldal, Christiansen, Knotten, Kirkeeide) ainsi que l'Allemagne (Strelow, Nawrath, Voigt, Preuss) peuvent aussi aller arracher une médaille dans ce relais mixte des JO 2026.

13:41 - L'Italie veut briller à domicile L'autre mastodonte de ce relais mixte des JO 2026 est l'Italie. Transcendée devant son public, cette équipe italienne a de sérieux atouts à faire valoir avec Tommaso Giacomel, certainement le meilleur biathlète du monde actuellement, Lukas Hofer, ultra rapide sur les skis, ainsi que Dorothea Wierer et Lisa Vittozzi (trois Gros Globes à elles deux).

13:32 - Les Bleus favoris ? Une fois encore, l'équipe de France fait partie des favoris dans ce relais mixte des JO 2026. La composition est en effet solide avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, leaders du général hommes et femmes, en plus de Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon qui aura la lourde tâche de terminer. Seule zone d'ombre dans ce relais français, la capacité de Fillon-Maillet à tenir bon sur les skis, lui qui avait montré quelques signes de défaillances lors des dernières courses de Coupe du monde.

13:23 - Faire aussi bien qu'en 2022 Pour les Bleus, l'objectif est clair : à minima le podium. Lors des JO 2022, le relais mixte avait décroché l'argent olympique avec dans ses rangs deux rescapés qui seront aussi alignés cet après-midi, Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet. A l'époque, ils avaient été accompagnés d'Anais Chevalier-Bouchet en première relayeuse et d'Emilien Jacquelin en n3.

13:14 - Le biathlon, véritable source de médailles L'équipe de France a l'occasion d'ouvrir d'entrée son compteur de médailles dans une discipline fortement pourvoyeuse historiquement. A titre d'exemple, lors des JO 2022, le biathlon avait permis de récolter trois médailles d'or et quatre d'argent.