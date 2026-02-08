Relais mixte en biathlon JO 2026 : favoris, les Bleus visent l'or d'entrée pour frapper un grand coup, heure et chaîne TV

Très attendue, l'équipe de France de biathlon lance ses Jeux Olympiques 2026 avec le relais mixte. Avec une composition solide, les Bleus visent l'or.

Pour ces Jeux Olympiques 2026, une fois encore, le biathlon sera l'une des disciplines les plus attendues. Pourvoyeur historique de médailles pour le contingent français (trois médailles d'or et quatre d'argent aux JO de Pékin 2022), ce sport est toujours fortement apprécié par le public français qui pourra, on l'espère, s'extasier des belles prestations des Tricolores. Le top départ du biathlon pour ses JO 2026 sera donné par le relais mixte, dans lequel la France s'avance comme l'une des favorites au vue de sa composition XXL. Avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot, leaders de la Coupe du Monde masculin et féminin, en plus de Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon, vainqueurs d'un Gros Globe en 2022 pour le premier et en 2023 pour la seconde, les Bleus ont une vraie belle chance de médaille pour lancer sur d'excellents rails leurs Jeux Olympiques 2026.

Face à eux, la menace viendra certainement des Italiens. Devant leur public, les Transalpins affichent aussi une solide composition avec Lukas Hofer, Tommas Giacomel, Dorothea Wierer et Lisa Vittozzi. La médaille d'or pourrait bien se jouer à trois puisque la Suède fait aussi figure de solide prétendant avec Hanna Oeberg, Anna Magnusson, ainsi que les supersoniques Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma. En sérieux outsiders, la Norvège (Uldal, Christiansen, Knotten et Kirkeeide) ainsi que l'Allemagne (Strelow, Nawrath, Voigt, Preuss) pourraient jouer les troubles fêtes sur le podium.

A quelle heure débute le relais mixte en biathlon JO 2026 ?

Le départ du relais mixte en biathlon des JO 2026 sera donné à 14h15 sur le site d'Antholz.

Sur quelle chaîne suivre le relais mixte en biathlon JO 2026 ?

Le relais mixte en biathlon des JO 2026 sera diffusé sur France 2 et Eurosport 1.