DIRECT. JO 2026 : biathlon, combiné nordique, ski acrobatique... épreuves et résultats

Plus que quelques jours avant la fin des JO 2026 et la France espère battre enfin son record de médailles ce mardi 17 février grâce au biathlon...

En direct

23:57 - Le programme des JO 2026 ce mardi 17 février ! Il y aura des grands moments pour nos Français et Françaises, ce mardi 17 février, aux JO 2026. À partir de 10h00 :

Combiné nordique, Grand tremplin/10 km individuel, Finale, Saut : Maël Tyrode, Marco Heinis, Laurent Muhlethaler.

À partir de 12h10 :

Hockey sur glace, Tournoi hommes, barrage : Allemagne - France.

À partir de 14h30 :

Biathlon, Relais hommes : Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrot.

À partir de 15h30 :

Patinage de vitesse, poursuite par équipes hommes : Norvège - France.

À partir de 18h45 :

Patinage artistique, individuel dames : Lorine Schild.

À partir de 19h00 :

Bobsleigh, Bob à 2 hommes, Finale, Série 3 : Dorian Hauterville et Romain Heinrich.

À partir de 19h30 :

Ski acrobatique, Big air hommes : Timothé Sivignon, Matias Roche.

23:00 - Le résumé d’une journée à oublier pour la France aux JO 2026 Ce fut un lundi noir pour la délégation française. Il n’y a pas eu la moindre breloque pour les Tricolores aux JO 2026 de Milan Cortina. La plus grande déception est venue du ski alpin. En slalom, Paco Rassat, Steven Amiez, Léo Anguenot et surtout Clément Noël ont connu, tour à tour, de terribles contre-performances. Au tableau des médailles, la France a reculé de la sixième à la neuvième place !

Découvrez toutes les médailles de ces JO 2026 avec le classement de la France Voir la suite du tableau

22:53 - Kihara - Miura sont sacrés en patinage artistique ! Les Japonais remportent l'or dans ces JO 2026 de Milan Cortina... Les Géorgiens Metelkina - Berulava et les Allemands Hase - Volodin complètent le podium. Les Français Camille Kovalev et Pavel Kovalev, qualifiés de justesse, ferment la marche en 16e position.

22:14 - La réaction de Margot Boch Au micro de France 2, la Française s'est confiée après sa dixième place en monobob : "Je me sus éclatée dans ces JO 2026. Je voulais prendre du plaisir et de l’expérience. Je suis fière, même s’il y a quelques erreurs."

22:12 - En hockey, le Canada est en passe de rejoindre les États-Unis en finale des JO 2026 En demi-finale, les Canadiennes mènent face aux Suissesses (2-0). Nous sommes bien partis pour assister à un derby dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

22:06 - L'Américaine Meyers est titrée en monobob, Margot Boch prend la 10e place dans ces JO 2026 ! Le monobob a souri aux États-Unis. Elana Meyers prend l'or, et Kaillie Humphries repart avec le bronze dans ces JO 2026 de Milan Cortina. L'Allemande Laura Nolte s'est intercalée sur le podium. La Française Margot Boch prend une jolie dixième place.

21:47 - Megan Oldham est championne olympique de big air, une nouvelle médaille pour l'Italie dans ces JO 2026 ! Dans cette épreuve de ski freestyle, la Canadienne a battu la superstar chinoise Eileen Gu. Flora Tabanelli complète le podium, et apporte une nouvelle médaille à la délégation italienne dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

21:35 - Un point sur le patinage artistique, couple, programme libre Pour l'heure, au milieu de cette soirée, Chan et Howe sont provisoirement en tête des couples avec 200,31 points. Les Français Camille et Pavel Kovalev occupent la dernière place (178,43).

21:34 - Au big air, la superstar Eileen Gu ne fait pas mieux que Megan Oldham ! La Chinoise ne pourra, au mieux, qu'être en argent dans ces JO 2026. La Canadienne est bien partie pour ravir l'or dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

21:32 - Margot Boch serre le poing et elle sera dans le top 10 en monobob ! La Française a réalisé une belle performance ! Elle a, provisoirement, le meilleur temps, mais il reste toutes les favorites ! Elle sera, au pire, à la dixième place dans ces JO 2026 !

21:32 - C'est parti pour Margot Boch au monobob ! La poussée est bonne ! La Française vise une entrée parmi les dix premières places !

21:30 - En hockey, qui rejoindra les États-Unis en finale des JO 2026 ? Plus tôt dans la journée, les Américaines ont écrasé les Suédoises (5-0). Pour l'instant, dans le premier tiers temps, le Canada et la Suisse se neutralisent (0-0).

21:14 - La France va encore chuter au tableau des médailles ! Une fois que le résultat du saut à ski super team sera validé, l'Autriche, avec cette nouvelle médaille d'or, va passer devant la France. La délégation française va se retrouver à la huitième place.

21:07 - Le concours de saut à ski super team est arrêté, l'Autriche est championne olympique ! Les conditions sont trop délicates et on arrête cette finale au sixième saut. L'Autriche (Hoerl - Embacher) remporte ces JO 2026 de Milan Cortina ! La Pologne (Wasek - Tomasiak) et la Norvège (Forfang - Sundal) complètent le podium !

20:55 - Le spectacle est intense dans cette finale de big air aux JO 2026 Là, aussi, les conditions sont délicates. L'Autrichienne Lara Wolf, leader provisoire, a chuté sur son deuxième run.

20:51 - Rendez-vous à 21h06 pour le dénouement du monobob ! La Française Margot Boch est actuellement à la dixième place. Ce sera difficile de faire mieux dans ces JO 2026 face à une concurrence rude, mais sait-on jamais !

20:50 - Le concours reprend au saut à ski ! Sous la neige, la Slovénie prend la tête, devant la Suisse et les États-Unis. Néanmoins, cela devrait être insuffisant pour une médaille dans ces JO 2026.

20:48 - C'est parti pour la finale de big air ! Malheureusement, Mathilde Grémaud, grande favorite pour le sacre dans ces JO 2026 et double championne olympique de slopestyle, a chuté et s’est blessée à la hanche. Sa compatriote Anouk Andraska aussi s’est fait mal au poignet. Elles ne participeront pas à la finale.

20:47 - La finale du saut à ski est suspendue ! La neige et le vent viennent perturber cette épreuve des JO 2026. Les conditions sont difficiles, aujourd'hui, en Italie.

20:35 - La réaction de la patineuse Camille Kovalev ! "On n’a pas lâché, malgré la chute. Nous étions aux JO 2026. On a mérité cette place. On gardera un bon souvenir. Ce sera même un souvenir inoubliable."

20:33 - La déception de Jules Chervet après cette finale du saut à ski aux JO 2026 "Le top 8 était possible. Il fallait sortir les bons sauts, avec un vent dans le dos. Je ne l’ai pas fait. C’est comme ça. Les JO 2026 ont été tout de même un événement incroyable. C’était un moment spécial, car on a partagé le moment avec les frondeurs qui ont su récolter des médailles."

20:28 - La journée noire continue pour les Français aux JO 2026 Dans un communiqué, la fédération française a annoncé la fin de ces JO 2026 de Milan Cortina pour le hockeyeur Pierre Crinon : "Le comportement provocant de Pierre Crinon à sa sortie de la glace, alors même qu’il venait de se faire exclure de la rencontre pour une bagarre, constitue une violation manifeste de l’esprit Olympique et porte également atteinte aux valeurs de notre sport. Décision a donc été prise, en plein alignement avec le Comité national olympique et sportif français, de ne pas autoriser sa participation pour la/les prochaine(s) rencontre(s) du tournoi olympique."

20:25 - Bonne nouvelle dans ces JO 2026 ! Retardée en raison des conditions météo, la finale du big air femmes va pouvoir se dérouler. Normalement, elle devrait débuter à 20h45, avec donc 1h15 de retard sur l'horaire prévu.

20:22 - C'est terminé pour Jules Chervet et Valentin Foubert ! Foubert a réalisé 120 mètres, et comptabilise 123,7 points. C'est moins bien que le premier (138,3). La France va être éliminée de ce concours de saut à ski des JO 2026 de Milan Cortina en terminant à la 12e place de la seconde manche.