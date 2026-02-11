DIRECT. JO 2026 : biathlon, Laffont, Cizeron-Fournier Beaudry... Une pluie d'or attendue, les résultats

La journée du 11 février aux JO 2026 s'annonce totalement dingue avec trois médailles d'or qui peuvent tomber dans la besace française.

11:30 - Perrine Laffont pour un deuxième sacre olympique L'un des gros temps fort de la journée sera la finale du ski de bosses des JO 2026 à 14h15 avec la présence de l'incontournable Perrine Laffont. La Tricolore, déjà titrée à Pyeongchang cherchera à prendre un deuxième titre olympique. Elle ne sera pas la seule Française en finale puisqu'elle sera accompagnée de Camille Cabrol.

11:26 - Odermatt face au reste du monde Le Suisse, qui n'a toujours pas décroché l'or dans ces JO 2026, va arriver couteau entre les dents pour ce Super-G. Il s'avance ainsi comme grand favori. Qui pour le challenger ? Franzoni, Von Allmen ou encore les Autrichiens Kriechmayer et Haaser pourraient se mêler à la lutte. Sans oublier un autre Suisse, Alexis Monney, qui adore cette piste et s'élancera avec un petit dossard, très avantageux dans les conditions chaudes du jour.

11:23 - Le Super-G approche Dès 11h30, place au Super-G hommes des JO 2026. Nils Allegre va, on l'espère, profiter de son dossard n1. Alban Elezi Cannaferina partira avec le dossard 25, juste devant Nils Alphand avec le dossard 26.

11:18 - Retour en vidéo sur le run de Marie Duaux Revivez le run de Marie Duaux lors de la qualification 2 du ski de bosses femmes des JO 2026.

11:10 - Duaux s'éloigne de la finale du ski de bosses Dans la deuxième session de qualification pour la finale du ski de bosses femmes des JO 2026, Marie Duaux a été un peu sur la retenue sur son run. Elle signe un score de 65.13, ce qui devrait être trop court pour intégrer le top 10 et rejoindre la finale. On devrait donc retrouver deux Françaises pour la finale à 14h15, Perrine Laffont et Camille Cabrol.

11:05 - La réaction de Marco Heinis sur les conditions changeantes 17e après la première épreuve du combiné nordique des JO 2026, Marco Heinis a livré sa réaction au micro de France TV.

11:01 - Chloe Kim prend la tête du halfpipe L'Américaine, véritable icône du halfpipe depuis quelques années et doublement titrée olympique, a signé un excellent run pour assurer la qualification pour la finale du halfpipe femmes des JO 2026.

11:00 - Place au ski de bosses ! Alors que Perrine Laffont et Camille Cabrol sont d'ores et déjà qualifiées pour la finale du ski de bosses femmes des JO 2026, Marie Duaux se présente pour le deuxième session de qualification pour la finale. Elle doit intégrer le top 10 pour rejoindre ses deux compatriotes françaises.

10:53 - L'entraînement de Skeleton La manche 5 de l'entraînement de Skeleton femmes vient de se terminer. Alors qu'il n'y a aucune Française présente dans cette épreuve, l'Allemande Jacqueline Pfeifer a signé le meilleur chrono en 57.12. Elle devance les deux Anglaises Tabitha Stoecker (57.57) et Freya Tarbit (57.70).

10:43 - Fin du saut à ski ! C'est terminé pour la première épreuve du combiné nordique des JO 2026, le saut à ski. Marco Heinis bascule 17e à 58 secondes d'Ilves, étonnant leader. Laurent Muhlethaler à 1'26" et Mael Tyrode à 1'50". Rendez-vous pour le ski de fond à 13h45.

10:34 - Les Tricolores au second plan du combiné nordique Alors que les 10 meilleurs mondiaux n'ont pas encore sauté dans le combiné nordique des JO 2026, les Français vont partir de loin au ski de fond. Le meilleur tricolore, Marco Heinis affiche 58 secondes de retard sur Ilves, premier très provisoirement, Laurent Muhlethaler 1'26" et Mael Tyrode 1'50".

10:29 - Les qualifications du halfpipe femmes La manche une de la qualification en snowboard halfpipe femmes des JO 2026 vient de commencer. Aucune Française n'est dans la startlist de cette épreuve.

10:25 - Muhlethaler manque son saut Le dernier Français à s'élancer, Laurent Muhlethaler réalise aussi un saut moyen à 93 mètres pour 111.1 pts. Les Français, dans l'ensemble, ont un peu déçu sur ce saut à ski. Ils auront l'occasion de se rattraper lors du ski de fond à 13h45.

10:22 - Heinis 3e provisoire ! Marco Heinis signe le troisième saut provisoire pour un total de 118.1 pts. Le Tricolore visait mieux même s'il réalise la meilleure performance française sur ce saut à ski du combiné nordique des JO 2026.

10:18 - Yachi en tête du saut à ski provisoirement Dans cette première épreuve du combiné nordique des JO 2026, le saut à ski, Sora Yachi est en tête provisoirement avec un total de points porté à 120 pts. Le premier Français passé, Mael Tyrode, s'élancera à 1'01" de retard en ski de fond sur le Japonais.

10:12 - Tyrode, premier Français à s'élancer Mael Tyrode, premier Tricolore à réaliser son saut dans ce combiné nordique des JO 2026, retombe à 88,5m pour un total de points porté à 105.1 pts. Un saut moyen pour le Français, 4e provisoire.

10:01 - Le programme complet du jour Voici le programme complet des épreuves de ce mercredi 11 février des JO 2026.

10:00 - La première épreuve du jour ! C'est parti pour cette journée des JO 2026 avec le saut à ski du combiné nordique. Trois Français sont sur le pont : Mael Tyrode, Marco Heinis et Laurent Muhlethaler.

09:53 - L'entraînement du combiné nordique Les athlètes du combiné nordique de ces JO 2026 sont actuellement en plein entraînement du saut à ski. Heinis a réalisé un saut solide à plus de 100m (71.1pts), Muhlethaler à 97,5m (63.0pts) et Tyrode à 94,5m (56.1pts). Pour rappel, ils entameront la compétition à 10h00 en ouverture de cette journée.

09:44 - Un point sur les médailles Le classement au tableau des médailles est toujours largement dominé par la Norvège avec 6 médailles d'or. Si l'équipe de France parvient à arracher l'or dans plusieurs disciplines aujourd'hui (ski de bosses, biathlon, patinage artistique), elle pourrait revenir dans la course au podium. Les Bleus sont actuellement 9e avec une breloque en or, le podium est refermé par la Suède (3 médailles d'or).

09:35 - Le programme de la matinée pour les Bleus Ce matin, l'équipe de France ne sera pas en reste. Dès 10h00, on retrouvera l'épreuve du saut à ski en combiné nordique (Mael Tyrode, Marcos Heinis, Laurent Muhlethaler). A 11h00, Marie Duaux aura une seconde chance de retrouver Perrine Laffont et Camille Cabrol en finale du ski de bosses à l'occasion de la deuxième session de qualification. La matinée se refermera avec le ski alpin, dès 11h30, où Nils Allegre partira avec un petit dossard, ce qui devrait être un avantage aujourd'hui. Alban Elezi Cannaferina et Nils Alphand seront aussi au départ.