DIRECT. JO 2026 : biathlon, Laffont, Cizeron-Fournier Beaudry... Une pluie d'or attendue, les résultats
La journée du 11 février aux JO 2026 s'annonce totalement dingue avec trois médailles d'or qui peuvent tomber dans la besace française.
- La journée de mercredi aux JO 2026 pourrait être la plus belle de la quinzaine pour la France avec trois médailles d'or attendues si nous voulons être un peu optimiste. Sur l'individuel femmes en biathlon à partir de 14h15, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Lou Jeanmonnot et Camille Bened espèrent faire un carton plein.
- Au même moment, Perrine Laffont visera également l'or en ski de bosses (14h55) dans ces JO 2026. Enfin, la soirée pourrait également être dorée en patinage artistique. Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron espèrent se parer d'or en danse sur glace après leur belle performance de lundi (en tête). On suivra également dans le reste du programme du jour, le Super G hommes avec des Français considérés comme des outsiders.
- La journée de mardi aux JO 2026 a offert une nouvelle médaille à la France. Annoncé comme l'un des favoris sur l'individuel hommes en biathlon, Eric Perrot a terminé à la deuxième place synonyme de médaille d'argent, battu sur le fil par le Norvégien Botn. L'équipe de France compte à ce jour 3 médailles dans ces JO 2026.
11:30 - Perrine Laffont pour un deuxième sacre olympique
L'un des gros temps fort de la journée sera la finale du ski de bosses des JO 2026 à 14h15 avec la présence de l'incontournable Perrine Laffont. La Tricolore, déjà titrée à Pyeongchang cherchera à prendre un deuxième titre olympique. Elle ne sera pas la seule Française en finale puisqu'elle sera accompagnée de Camille Cabrol.
11:26 - Odermatt face au reste du monde
Le Suisse, qui n'a toujours pas décroché l'or dans ces JO 2026, va arriver couteau entre les dents pour ce Super-G. Il s'avance ainsi comme grand favori. Qui pour le challenger ? Franzoni, Von Allmen ou encore les Autrichiens Kriechmayer et Haaser pourraient se mêler à la lutte. Sans oublier un autre Suisse, Alexis Monney, qui adore cette piste et s'élancera avec un petit dossard, très avantageux dans les conditions chaudes du jour.
11:23 - Le Super-G approche
Dès 11h30, place au Super-G hommes des JO 2026. Nils Allegre va, on l'espère, profiter de son dossard n1. Alban Elezi Cannaferina partira avec le dossard 25, juste devant Nils Alphand avec le dossard 26.
11:18 - Retour en vidéo sur le run de Marie Duaux
Revivez le run de Marie Duaux lors de la qualification 2 du ski de bosses femmes des JO 2026.
❄️#MilanoCortina2026 | ???????? 65.13 pour Marie Duaux ! Ça s'annonce compliqué pour la qualification...— francetvsport (@francetvsport) February 11, 2026
???? Suivez les JO sur la chaîne sport de France Télévisions : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/qENKRjwwZW
11:10 - Duaux s'éloigne de la finale du ski de bosses
Dans la deuxième session de qualification pour la finale du ski de bosses femmes des JO 2026, Marie Duaux a été un peu sur la retenue sur son run. Elle signe un score de 65.13, ce qui devrait être trop court pour intégrer le top 10 et rejoindre la finale. On devrait donc retrouver deux Françaises pour la finale à 14h15, Perrine Laffont et Camille Cabrol.
11:05 - La réaction de Marco Heinis sur les conditions changeantes
17e après la première épreuve du combiné nordique des JO 2026, Marco Heinis a livré sa réaction au micro de France TV.
❄️ #MilanoCortina2026 | ????️ "Les conditions étaient assez correctes, j'espère que ça va continuer pour qu'on ait une compétition fair."— francetvsport (@francetvsport) February 11, 2026
La réaction de Marco Heinis, 17e après le saut sur le combiné nordique
???? Les JO sur la chaîne sport de France TV : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/FmFBpupKT9
11:01 - Chloe Kim prend la tête du halfpipe
L'Américaine, véritable icône du halfpipe depuis quelques années et doublement titrée olympique, a signé un excellent run pour assurer la qualification pour la finale du halfpipe femmes des JO 2026.
11:00 - Place au ski de bosses !
Alors que Perrine Laffont et Camille Cabrol sont d'ores et déjà qualifiées pour la finale du ski de bosses femmes des JO 2026, Marie Duaux se présente pour le deuxième session de qualification pour la finale. Elle doit intégrer le top 10 pour rejoindre ses deux compatriotes françaises.
10:53 - L'entraînement de Skeleton
La manche 5 de l'entraînement de Skeleton femmes vient de se terminer. Alors qu'il n'y a aucune Française présente dans cette épreuve, l'Allemande Jacqueline Pfeifer a signé le meilleur chrono en 57.12. Elle devance les deux Anglaises Tabitha Stoecker (57.57) et Freya Tarbit (57.70).
10:43 - Fin du saut à ski !
C'est terminé pour la première épreuve du combiné nordique des JO 2026, le saut à ski. Marco Heinis bascule 17e à 58 secondes d'Ilves, étonnant leader. Laurent Muhlethaler à 1'26" et Mael Tyrode à 1'50". Rendez-vous pour le ski de fond à 13h45.
10:34 - Les Tricolores au second plan du combiné nordique
Alors que les 10 meilleurs mondiaux n'ont pas encore sauté dans le combiné nordique des JO 2026, les Français vont partir de loin au ski de fond. Le meilleur tricolore, Marco Heinis affiche 58 secondes de retard sur Ilves, premier très provisoirement, Laurent Muhlethaler 1'26" et Mael Tyrode 1'50".
10:29 - Les qualifications du halfpipe femmes
La manche une de la qualification en snowboard halfpipe femmes des JO 2026 vient de commencer. Aucune Française n'est dans la startlist de cette épreuve.
10:25 - Muhlethaler manque son saut
Le dernier Français à s'élancer, Laurent Muhlethaler réalise aussi un saut moyen à 93 mètres pour 111.1 pts. Les Français, dans l'ensemble, ont un peu déçu sur ce saut à ski. Ils auront l'occasion de se rattraper lors du ski de fond à 13h45.
10:22 - Heinis 3e provisoire !
Marco Heinis signe le troisième saut provisoire pour un total de 118.1 pts. Le Tricolore visait mieux même s'il réalise la meilleure performance française sur ce saut à ski du combiné nordique des JO 2026.
10:18 - Yachi en tête du saut à ski provisoirement
Dans cette première épreuve du combiné nordique des JO 2026, le saut à ski, Sora Yachi est en tête provisoirement avec un total de points porté à 120 pts. Le premier Français passé, Mael Tyrode, s'élancera à 1'01" de retard en ski de fond sur le Japonais.
10:12 - Tyrode, premier Français à s'élancer
Mael Tyrode, premier Tricolore à réaliser son saut dans ce combiné nordique des JO 2026, retombe à 88,5m pour un total de points porté à 105.1 pts. Un saut moyen pour le Français, 4e provisoire.
10:01 - Le programme complet du jour
Voici le programme complet des épreuves de ce mercredi 11 février des JO 2026.
Another busy day at #MilanoCortina2026. ???????? ENJOY!— The Olympic Games (@Olympics) February 11, 2026
Watch the Winter Olympics here ???? https://t.co/P7aYzdnvXm#Olympics #Schedule
@Deloitte | @milanocortina26 pic.twitter.com/Pqc6zfYEPv
10:00 - La première épreuve du jour !
C'est parti pour cette journée des JO 2026 avec le saut à ski du combiné nordique. Trois Français sont sur le pont : Mael Tyrode, Marco Heinis et Laurent Muhlethaler.
09:53 - L'entraînement du combiné nordique
Les athlètes du combiné nordique de ces JO 2026 sont actuellement en plein entraînement du saut à ski. Heinis a réalisé un saut solide à plus de 100m (71.1pts), Muhlethaler à 97,5m (63.0pts) et Tyrode à 94,5m (56.1pts). Pour rappel, ils entameront la compétition à 10h00 en ouverture de cette journée.
09:44 - Un point sur les médailles
Le classement au tableau des médailles est toujours largement dominé par la Norvège avec 6 médailles d'or. Si l'équipe de France parvient à arracher l'or dans plusieurs disciplines aujourd'hui (ski de bosses, biathlon, patinage artistique), elle pourrait revenir dans la course au podium. Les Bleus sont actuellement 9e avec une breloque en or, le podium est refermé par la Suède (3 médailles d'or).
09:35 - Le programme de la matinée pour les Bleus
Ce matin, l'équipe de France ne sera pas en reste. Dès 10h00, on retrouvera l'épreuve du saut à ski en combiné nordique (Mael Tyrode, Marcos Heinis, Laurent Muhlethaler). A 11h00, Marie Duaux aura une seconde chance de retrouver Perrine Laffont et Camille Cabrol en finale du ski de bosses à l'occasion de la deuxième session de qualification. La matinée se refermera avec le ski alpin, dès 11h30, où Nils Allegre partira avec un petit dossard, ce qui devrait être un avantage aujourd'hui. Alban Elezi Cannaferina et Nils Alphand seront aussi au départ.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.