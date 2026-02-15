DIRECT. JO 2026 : le bronze pour Jacquelin en biathlon, le relais en ski de fond, snowboardcross... Les épreuves et résultats

La journée du dimanche 15 février aux JO 2026 s'annonce grandiose avec des médailles qui pourraient tomber en cascade.

12:12 - Course groupée aux 3,7 kms Dans le relais de ski de fond des JO 2026, la course est groupée. le peloton est emmené par Ogden pour les USA et Iversen pour la Norvège.

12:08 - Médaille d'or pour le Canada ! En ski de bosses parallèle des JO 2026, le Canada empoche une médaille d'or avec Mikael Kingsbury vainqueur de sa finale devant Ikuma Horishima en argent. Dans la petite finale, Matt Graham arrache le bronze.

12:01 - Schély lance le relais bleu ! C'est parti pour le relais hommes des JO 2026. Theo Schély lance l'équipe de France. Il fera face à Iversen pour la Norvège et Haeggstroem pour la Suède.

11:59 - Direction le ski de fond avec le relais hommes C'est l'un des temps forts du jour, le relais hommes en ski de fond des JO 2026. L'équipe de France, derrière une composition norvégienne intouchable sur le papier, peut rêver d'un podium.

11:56 - Revivez l'arrivée de Jacquelin sur la poursuite En bronze sur la poursuite hommes des JO 2026, revivez l'arrivée d'Emilien Jacquelin.

11:54 - Début de la 2e manche du monobob femmes En monobob femmes des JO 2026, Margot Boch, qui a signé un 6e chrono encourageant lors de son premier run, va s'élancer pour effectuer son deuxième passage. Les deux autres manches auront lieu demain à 19h00 et 21h06.

11:48 - La manche 2 du slopestyle hommes Alors que la 2e manche du slopestyle hommes des JO 2026 se dispute actuellement, Romain Allemand a manqué son 2e run mais pointe malgré tout à la 5e place provisoire. Enzo Valax s'élancera d'ici une vingtaine de minutes.

11:46 - Ponsiluoma titré, Jacquelin en bronze ! Au terme d'une poursuite rondement menée, le Suédois a profité d'un Emilien Jacquelin défaillant sur le dernier debout pour prendre l'or olympique. Laegreid empoche l'argent tandis que le Français doit se contenter du bronze alors qu'il jouait le titre. 13e médaille dans ces JO 2026 malgré tout pour le clan tricolore. Eric Perrot échoue au pied du podium.

11:41 - Emilien Jacquelin craque aux portes de l'or olympique ! Jacquelin commet deux fautes sur le dernier debout et va tourner sur l'anneau de pénalité tandis que Ponsiluoma signe le plein. Quel coup dur pour le Français qui voit l'or lui filer entres les doigts !

11:34 - Jacquelin, un premier debout cinq étoiles ! Le Tricolore signe un premier debout exceptionnel ! 5/5 pour Emilien Jacquelin qui va creuser en tête de course. Ponsiluoma est 2e à 34 secondes, Perrot 3e à 44 secondes ! Fillon Maillet signe aussi le plein et ressort à 12 secondes du podium.

11:27 - Jacquelin impeccable, Fillon Maillet craque ! En véritable sniper, Jacquelin signe un second couché magnifique pour ressortir en tête de cette poursuite hommes des JO 2026. Fillon Maillet ressort juste derrière Perrot qui a signé le plein, les deux tricolores sont 7e et 8e.

11:22 - Jacquelin et Fillon Maillet en tête ! Après le premier tir couché, il y a des erreurs un peu partout. Les Tricolores, malgré un tour de pénalité chacun, ressortent en tête de cette poursuite hommes des JO 2026. Perrot se replace à 39 secondes en 8e position.

11:15 - C'est parti pour la poursuite hommes ! Top départ de la poursuite hommes des JO 2026 ! Les Bleus ont encore de magnifiques chances de médailles avec Fillon-Maillet qui part en tête, Emilien Jacquelin à 16 secondes et Eric Perrot à 1'09".

11:12 - La première manche du slopestyle hommes Au terme de la première des deux manches qualificative pour la finale du slopestyle hommes des JO 2026, Romain Allemand est quatrième, Enzo Valax 17e.

11:10 - Gay éliminé, plus de Français en ski de bosses Dès les huitièmes de finale du ski de bosses parallèle des JO 2026, il n'y a déjà plus de Français en lice après l'élimination de Paul Andrea Gay face à Daeyoon Jung.

11:01 - Un seul Français en 8es du ski de bosses Benjamin Cavet vient à son tour d'être éliminé dès les 16es du ski de bosses parallèle des JO 2026. Résultat, un seul Français est présent en 8es de finale, Gay. Il affrontera le Sud-Coréen Daeyoon Jung au prochain tour dans quelques minutes.

10:58 - Sortie de piste pour Direz ! Sur le premier mouvement de terrain de la première manche du géant femmes des JO 2026, Clara Direz se fait piéger et sort du tracé. Déception pour la Tricolore.

10:51 - Julia Simon forfait pour la poursuite ! Après sa 34e place au sprint hier, la Tricolore, malade, a décidé de ne pas prendre part à la poursuite femmes des JO 2026. Julia Simon sera attendue pour le relais femmes (mercredi) ainsi que la mass start (samedi). Elles ne seront donc que deux Françaises à s'élancer pour la poursuite puisque Justine Braisaz-Bouchet ne s'est pas qualifiée.

10:45 - Gay qualifié pour les 8es de ski de bosses En ski de bosses parallèle hommes des JO 2026, Paul Andrea Gay est sorti vainqueur du duel franco-français avec Thibaud Mouille pour rejoindre les 8es de finale. Il est pour l'instant le seul Tricolore qualifié puisque de Villaucourt est sorti face au Kazakhe Kolmakov. On attend désormais le passage de Benjamin Cavet.

10:38 - Revivez la manche de Brignone ! En tête de la première manche du géant femmes des JO 2026, Brignone a signé un superbe run.

10:34 - Brignone seule en tête du géant femmes ! L'Italienne signe une première manche de feu en géant femmes des JO 2026 et devance le trio Colturi - Hector - Stjernesund de +0.74. Superbe performance de Federica Brignone !

10:25 - Boch 6e provisoire après la manche 1 Seule française dans la startlist du monobob femmes des JO 2026, Margot Boch réalise une première manche encourageante à +0.58 de l'Allemande Laura Nolte. Elle est provisoirement 6e après le passage de 11 athlètes sur 25.

10:20 - Un géant femmes très resserré Les sept premières à rallier l'arrivée du geant femmes des JO 2026 se tiennent en 42 centièmes, du duo Hector - Stjernesund en tête jusqu'à Moltzan 7e. La deuxième manche à 13h30 s'annonce dingue avec une grosse bataille pour l'or olympique.

10:16 - Le snowboard slopestyle hommes ! Premier à s'élancer pour le premier run de qualification en slopestyle hommes des JO 2026, Romain Allemand signe un score de 76.05. Enzo Valax s'élancera d'ici 20-30 minutes.