DIRECT. JO 2026 : biathlon, snowboardcross, ski de fond, patinage... Une journée de folie ! Les résultats

La journée du vendredi 13 février aux JO 2026 pourrait porter chance à la délégation française.

09:35 - Les Français à suivre aujourd'hui ! Ce vendredi 13 février, aux JO 2026, il y a de nombreux tricolores à encourager, à suivre. Voici les heures à ne pas manquer pour voir nos Frenchies : 10h : snowboard cross femmes : Léa Casta, Chloé Trespeuch, Maja-Li lafrate Danielsson, Julia Nirani-Pereira

11h45 : ski de fond - individuel 10 km libre hommes : Victor Lovera, Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Jules Lapierre

14h : biathlon - 10 km sprint hommes : Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Quentin Fillon-Maillet

16h : patinage de vitesse - 10.000m hommes : Timothy Loubineaud

16h40 : hockey sur glace : équipe de France

19h : patinage artistique - individuel hommes programme libre : Kévin Aymoz, Adam Siao Him Fa

19h30 : skeleton - manche 3 : Lucas Defayet

09:30 - Le point sur les épreuves en cours Les athlètes du combiné nordique et du bobsleigh de ces JO 2026 sont à l'entraînement. Au curling, les rencontres de la session 3 de ces tours préliminaires ont débuté avec quatre matchs : Canada - États-Unis, Grande-Bretagne - Italie, Chine - Norvège, Suisse - République Tchèque.

09:25 - Le programme complet du jour Aujourd'hui il y a encore un gros programme et on attend des médailles du côté de la délégation française notamment en biathlon avec le sprint prévu à 14h. Curling

9h05 : Canada-Etats-Unis (tour préliminaire hommes)

9h05 : Grande-Bretagne-Italie (tour préliminaire hommes)

9h05 : Chine-Norvège (tour préliminaire hommes)

9h05 : Suisse-République tchèque (tour préliminaire hommes)

14h05 : Danemark-Suède (tour préliminaire femmes)

14h05 : Chine-Suisse (tour préliminaire femmes)

14h05 : Etats-Unis-Canada (tour préliminaire femmes)

14h05 : Grande-Bretagne-Corée du Sud (tour préliminaire femmes)

19h05 : Suisse-Chine (tour préliminaire hommes)

19h05 : République tchèque-Norvège (tour préliminaire hommes)

19h05 : Allemagne-Italie (tour préliminaire hommes)

19h05 : Canada-Suède (tour préliminaire hommes)

Snowboard

10h : snowboard cross femmes (manche classement 1)

10h55 : snowboard cross femmes (manche classement 2)

13h30 : snowboard cross femmes (8e de finale)

14h03 : snowboard cross femmes (quarts de finale)

14h24 : snowboard cross femmes (demi-finales)

14h41 : snowboard cross femmes (petite finale)

14h46 : snowboard cross femmes (finale)

19h30 : snowboard halfpipe hommes (manche finale 1)

19h59 : snowboard halfpipe hommes (manche finale 2)

20h28 : snowboard halfpipe hommes (manche finale 3)

Ski de fond

11h45 : individuel 10 km libre hommes

Hockey sur glace

12h10 : Finlande-Suède (tour préliminaire hommes)

12h10 : Italie-Slovaquie (tour préliminaire hommes)

16h40 : France-République tchèque (tour préliminaire hommes)

Biathlon

14h : 10 km sprint hommes

Patinage de vitesse

16h : 10.000m hommes

Skeleton

16h : femmes (manche 1)

17h48 : femmes (manche 2)

19h30 : hommes (manche 3)

21h05 : hommes (manche 4)

16h40 : quarts de finale femmes

21h10 : Canada-Suisse (tour préliminaire hommes)

21h10 : Etats-Unis-Italie (tour préliminaire hommes)

Patinage artistique

19h : patinage individuel hommes (programme libre)

09:20 - Incroyable journée aux JO 2026 Bonjour à toutes et à tous, la journée s'annonce particulièrement folle ce vendredi 13 pour la délégation française aux JO 2026. Plusieurs médailles devraient tomber et même plusieurs médailles d'or grâce notamment au snowboardcross et au sprint hommes en biathlon. Sans oublier des potentielles surprises en patinage artistique, ski de fond et patinage de vitesse.

12/02/26 - 22:05 - Une journée mitigée pour la délégation française aux JO 2026 L'équipe de France a vécu une journée frustrante ce jeudi lors de ces JO 2026 de Milan-Cortina. Si tout avait bien commencé avec une médaille d'argent obtenue par Romane Miradoli sur le super-G, la suite ne fut que déception. Dans la compétition de snowboardcross de ces JO 2026, Aïdan Chollet a terminé 4e de la finale après avoir mené durant toute la course. En ski de bosses, Benjamin Cavet, qui rêvait d'imiter Perrine Laffont et de glaner une médaille, a été sorti à la surprise générale dès la première partie des finales. En short-track, Quentin Fercoq et Bérénice Comby ont été éliminés dès les quarts de finale dans la soirée. Enfin, l'équipe de France masculine de hockey sur glace s'est inclinée pour son entrée en lice dans le tournoi face à la Suisse ce jeudi (0-4).

12/02/26 - 21:50 - Victoires néerlandaises en short-track Belle soirée pour les Pays-Bas en short-track sur la glace de la Milano Ice Skating Arena. La Néerlandaise Xandra Velzeboer a remporté la finale du 500m, devant l'Italienne Arianna Fontana et la Canadienne Courtney Sarault. Son compatriote Jens van 't Wout s'est lui imposé sur le 1000m devant le Chinois Long Sun et la Sud-Coréen Jong-un Rim.

12/02/26 - 21:46 - Le programme des Français ce vendredi Après une journée de jeudi finalement un peu terne avec une seule médaille d'argent, la délégation tricolore peut espérer faire bien mieux ce vendredi. Deux jours après le magnifique doublé français sur l'individuel féminin, le biathlon revient au programme ce vendredi avec le sprint masculin (14h). Éric Perrot, Fabien Claude et Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet tenteront de briller. La porte-drapeau tricolore Chloé Trespeuch tentera de ramener l'or en snowboardcross (dès 10h) avec ses compatriotes Julia Nirani-Pereira et Léa Casta. En patinage, après un très bon programme court (3e), Adam Siao Him Fa tentera de conclure en beauté son concours lors du programme libre, derrière l'intouchable Américain Ilia Malinin. Ce sera plus dur pour Kevin Aymoz. Dans le reste du programme, en ski de fond, quatre Français seront engagés sur l'individuel (10 km), sans oublier Lucas Defayet (skeleton), Timothy Loubineaud (1000m en short-track) et l'équipe de France masculine de hockey sur glace, qui affrontera la République tchèque (16h40).