DIRECT. JO 2026 : l'argent pour Emily Harrop, le bronze pour Anselmet, petite déception en ski alpinisme... épreuves et résultats
Le ski alpinisme apporte une nouvelle médaille d'argent et médaille de bronze dans ces JO 2026 ce jeudi 19 février, mais le bilan est décevant pour nos Français.
- Journée historique aux JO 2026 ! Le ski alpinisme a fait son apparition ce jeudi 19 février aux Jeux olympiques d'hiver. Et la première championne olympique est une Suisse, Emily Harrop ne prend "que" la médaille d'argent et est déçue. Margot Ravinel termine 6e et assez loin du podium. Chez les hommes, Thibault Anselmet n'a pas pesé dans la course, mais termine finalement 3e pour apporter une médaille de bronze à la France.
- Il faudra également suivre le combiné nordique par équipes dans ces JO 2026 avec Maël Tyrode et Marco Heinis. Dans l'après-midi, Valentin Thiébault tentera d'aller décrocher une médaille en 1500m en patinage de vitesse. Notons que les épreuves du jour sont toutes perturbées par des conditions très difficiles avec énormément de neige. Les épreuves de ski acrobatique sont d'ailleurs annulées.
- Grâce à la nouvelle médaille d'or en ski alpinisme aux JO 2026, la délégation garde le cap pour rester dans le top 5 des nations avec une 4e place et 19 médailles.
14:42 - C'est parti pour la petite finale en hockey sur glace
Dans le tournoi féminin de hockey sur glace de ces JO 2026 de Milan-Cortina, la Suisse affronte la Suède pour la médaille de bronze dans une petite finale qui vient de commencer. La Suisse avait perdu cette rencontre il y a quatre ans à Pékin, contre la Finlande (0-4).
14:36 - Du curling en cours dans le tournoi féminin
Les quatre derniers matchs du tournoi féminin de curling viennent de débuter il y a quelques minutes. Les rencontres en cours sont : Suisse - États-Unis, Canada - Corée du Sud, Japon - Chine et Grande-Bretagne - Italie. Dans ce tour préliminaire, seules la Suisse et la Suède sont qualifiées pour les demi-finales pour l'instant.
14:29 - Les Français pas dans le coup en combiné nordique
Du côté du ski de fond pour la finale du combiné nordique, l'équipe de France n'est pas dans le coup pour la lutte pour le podium, alors qu'il reste deux tours à parcourir. Les Français sont pour l'instant neuvièmes, à plus d'une minute des cinq pays qui luttent pour le podium actuellement.
14:25 - Harrop déçue de sa performance
Au micro de France TV, Emily Harrop n'a pas pu cacher sa déception après sa médaille d'argent obtenue lors de la finale du sprint féminin en ski-alpinisme.
14:19 - Anselmet médaillé de bronze !
Mal placé à mi-course, Thibault Anselmet a réussi une période de transition superbe et franchit la ligne en troisième position, derrière l'Espagnol Oriol Cardona Coll et Nikita Filippov. Médaille de bronze pour le Français !
14:17 - Anselmet mal placé dans cette finale
Thibault Anselmet est mal placé après la première partie de la course avant de rechausser les skis, après la montée à skis et les escaliers. Le Français est en cinquième position...
14:15 - C'est parti pour la finale du sprint masculin !
C'est parti pour la finale du sprint masculin en ski-alpinisme ! Thibault Anselmet s'élance dans cette course très relevée dans laquelle se trouve deux Espagnols, dont le favori Oriol Cardona Coll.
14:12 - C'est parti pour le ski de fond en combiné nordique
La seconde partie de l'épreuve du combiné nordique par équipes, avec le ski de fond, vient de débuter. Sixième après le saut, le duo français composé Maël Tyrode et Marco Heinis est parti à 32 secondes de la première place et à 11 secondes du podium.
14:10 - Place maintenant à la finale messieurs avec Anselmet
C'est maintenant l'heure de la finale du sprint masculin de ski-alpinisme, avec le Français Thibaut Anselmet comme prétendant au podium aujourd'hui. Même il a montré des faiblesses lors des deux premiers tours et n'est passé qu'au temps lors des demi-finales.
14:03 - Harrop, 18e médaille française
Emily Harrop a remporté la 18e médaille pour la délégation française dans ces JO 2026 de Milan-Cortina, même si cela va peut-être être dur à avaler. La Française a été en tête pendant toute la première partie de la course mais a été surprise par la Suissesse Marianne Fatton, plus vive lors des transitions en haut du parcours.
13:59 - Harrop vice-championne olympique du sprint féminin
Devancée par Marianne Fatton dans le final, Emily Harrop termine à la deuxième place du sprint féminin en ski-alpinisme ! La Française est vice-championne olympique. Margot Ravinel a complètement craqué sur la fin et termine à la dernière place. L'Espagnole Ana Alonso Rodriguez complète le podium.
13:57 - Harrop et Ravinel bien placées
Emily Harrop et Margot Ravinel sont très bien parties dans cette finale du sprint féminin ! Après la première partie, les deux skieuses françaises sont dans le trio de tête et peuvent rêver d'un doublé olympique. Harrop est en tête de la course et Ravinel à la 3e place.
13:55 - C'est parti pour la finale du sprint féminin !
Sous une neige battante, c'est parti pour la finale du sprint féminin de ski-alpinisme ! Emily Harrop et Margot Ravinel peuvent-elles réussir un magnifique doublé ? Réponse dans quelques instants.
13:50 - Les finales historiques de ski-alpinisme approchent
Le dénouement est proche pour ces premières épreuves de ski-alpinisme dans l'histoire des Jeux Olympiques. La finale du sprint féminin va débuter dans cinq minutes, avec deux athlètes Françaises (Emily Harrop et Margot Ravinel), avant la finale du sprint masculin prévue à 14h15 avec Thibault Anselme.
13:43 - Anselmet qualifié pour la finale
Si Pablo Giner Dalmasso est bien éliminé, ça passe en revanche pour Thibault Anselmet, dernier qualifié au temps pour la finale du sprint masculin. Rendez-vous à 14h15, mais il y aura avant la finale du sprint féminin de ces JO 2026, avec deux Françaises engagées, Emily Harrop et Margot Ravinel.
13:39 - Giner Dalmasso éliminé
Pablo Giner Dalmasso termine cette deuxième demi-finale à la quatrième place ! C'est une élimination pour le Français, qui n'est pas qualifié pour la finale au temps.
13:37 - Giner Dalmasso mal placé
Pablo Giner Dalmasso est mal placé après la première partie de la course, à la fin des escaliers. Le Français rechausse les skis en quatrième position, à cinq secondes de la tête de course.
13:35 - C'est parti pour la deuxième demi-finale avec Pablo Giner Dalmasso
C'est parti pour la deuxième demi-finale du sprint masculin en ski-alpinisme ! Le Français Pablo Giner Dalmasso vise la qualification pour la finale et les deux premières places. On va surveiller aussi le chrono, car Thibault Anselmet attend pour savoir s'il sera qualifié en finale au temps, après sa 3e place (2'37"17) lors de la première demi-finale.
13:29 - Anselmet troisième de sa demi-finale
Thibault Anselmet termine à la 3e place de sa demi-finale derrière le Suisse Kistler et l'Espagnol Cardona Coll. Le Français devra attendra la deuxième demi-finale pour savoir s'il se qualifie au temps pour la finale...
13:27 - Anselmet en mauvaise posture
Thibault Anselmet pointe à la 3e place après la première partie du parcours, à la fin des escaliers. Le Français doit fournir son effort pour assurer une place dans les deux premiers !
13:25 - C'est parti pour la demi-finale avec Anselmet
La première demi-finale du sprint masculin en ski-alpinisme vient de démarrer ! Avec son dossard 4, Thibault Anselmet n'a pas fait d'erreur au départ de cette manche.
13:20 - Anselmet doit se méfier de Cardona Coll
Dans la première demi-finale (13h25), Thibault Anselmet va devoir se méfier de l'Espagnol Oriol Cardona Coll, champion du monde en titre de la discipline devant le Français.
13:15 - Place aux demi-finales masculines en ski-alpinisme
Après ces deux demi-finales féminines remportées par Emily Harrop et Margot Ravinel, les Français peuvent-ils faire de même dans les demi-finales masculines ? Réponse dans dix minutes maintenant, avec Thibault Anselmet et Pablo Giner Dalmasso dans chacune des deux demi-finales.
13:09 - Ravinel remporte aussi sa demi-finale
Après avoir assuré lors de la descente, Margot Ravinel remporte elle aussi sa demi-finale ! Les deux Françaises sont donc qualifiées pour la finale, qui débutera dans 45 minutes, à 13h55.
13:07 - Ravinel en tête à mi-course
Après la première montée à ski et les escaliers, Margot Ravinel est actuellement en première position, de peu, à mi-course. Il faut continuer l'effort pour croire à la finale !
