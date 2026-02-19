DIRECT. JO 2026 : l'argent pour Emily Harrop, le bronze pour Anselmet, petite déception en ski alpinisme... épreuves et résultats

Le ski alpinisme apporte une nouvelle médaille d'argent et médaille de bronze dans ces JO 2026 ce jeudi 19 février, mais le bilan est décevant pour nos Français.

14:42 - C'est parti pour la petite finale en hockey sur glace Dans le tournoi féminin de hockey sur glace de ces JO 2026 de Milan-Cortina, la Suisse affronte la Suède pour la médaille de bronze dans une petite finale qui vient de commencer. La Suisse avait perdu cette rencontre il y a quatre ans à Pékin, contre la Finlande (0-4).

14:36 - Du curling en cours dans le tournoi féminin Les quatre derniers matchs du tournoi féminin de curling viennent de débuter il y a quelques minutes. Les rencontres en cours sont : Suisse - États-Unis, Canada - Corée du Sud, Japon - Chine et Grande-Bretagne - Italie. Dans ce tour préliminaire, seules la Suisse et la Suède sont qualifiées pour les demi-finales pour l'instant.

14:29 - Les Français pas dans le coup en combiné nordique Du côté du ski de fond pour la finale du combiné nordique, l'équipe de France n'est pas dans le coup pour la lutte pour le podium, alors qu'il reste deux tours à parcourir. Les Français sont pour l'instant neuvièmes, à plus d'une minute des cinq pays qui luttent pour le podium actuellement.

14:25 - Harrop déçue de sa performance Au micro de France TV, Emily Harrop n'a pas pu cacher sa déception après sa médaille d'argent obtenue lors de la finale du sprint féminin en ski-alpinisme.

14:19 - Anselmet médaillé de bronze ! Mal placé à mi-course, Thibault Anselmet a réussi une période de transition superbe et franchit la ligne en troisième position, derrière l'Espagnol Oriol Cardona Coll et Nikita Filippov. Médaille de bronze pour le Français !

14:17 - Anselmet mal placé dans cette finale Thibault Anselmet est mal placé après la première partie de la course avant de rechausser les skis, après la montée à skis et les escaliers. Le Français est en cinquième position...

14:15 - C'est parti pour la finale du sprint masculin ! C'est parti pour la finale du sprint masculin en ski-alpinisme ! Thibault Anselmet s'élance dans cette course très relevée dans laquelle se trouve deux Espagnols, dont le favori Oriol Cardona Coll.

14:12 - C'est parti pour le ski de fond en combiné nordique La seconde partie de l'épreuve du combiné nordique par équipes, avec le ski de fond, vient de débuter. Sixième après le saut, le duo français composé Maël Tyrode et Marco Heinis est parti à 32 secondes de la première place et à 11 secondes du podium.

14:10 - Place maintenant à la finale messieurs avec Anselmet C'est maintenant l'heure de la finale du sprint masculin de ski-alpinisme, avec le Français Thibaut Anselmet comme prétendant au podium aujourd'hui. Même il a montré des faiblesses lors des deux premiers tours et n'est passé qu'au temps lors des demi-finales.

14:03 - Harrop, 18e médaille française Emily Harrop a remporté la 18e médaille pour la délégation française dans ces JO 2026 de Milan-Cortina, même si cela va peut-être être dur à avaler. La Française a été en tête pendant toute la première partie de la course mais a été surprise par la Suissesse Marianne Fatton, plus vive lors des transitions en haut du parcours.

13:59 - Harrop vice-championne olympique du sprint féminin Devancée par Marianne Fatton dans le final, Emily Harrop termine à la deuxième place du sprint féminin en ski-alpinisme ! La Française est vice-championne olympique. Margot Ravinel a complètement craqué sur la fin et termine à la dernière place. L'Espagnole Ana Alonso Rodriguez complète le podium.

13:57 - Harrop et Ravinel bien placées Emily Harrop et Margot Ravinel sont très bien parties dans cette finale du sprint féminin ! Après la première partie, les deux skieuses françaises sont dans le trio de tête et peuvent rêver d'un doublé olympique. Harrop est en tête de la course et Ravinel à la 3e place.

13:55 - C'est parti pour la finale du sprint féminin ! Sous une neige battante, c'est parti pour la finale du sprint féminin de ski-alpinisme ! Emily Harrop et Margot Ravinel peuvent-elles réussir un magnifique doublé ? Réponse dans quelques instants.

13:50 - Les finales historiques de ski-alpinisme approchent Le dénouement est proche pour ces premières épreuves de ski-alpinisme dans l'histoire des Jeux Olympiques. La finale du sprint féminin va débuter dans cinq minutes, avec deux athlètes Françaises (Emily Harrop et Margot Ravinel), avant la finale du sprint masculin prévue à 14h15 avec Thibault Anselme.

13:43 - Anselmet qualifié pour la finale Si Pablo Giner Dalmasso est bien éliminé, ça passe en revanche pour Thibault Anselmet, dernier qualifié au temps pour la finale du sprint masculin. Rendez-vous à 14h15, mais il y aura avant la finale du sprint féminin de ces JO 2026, avec deux Françaises engagées, Emily Harrop et Margot Ravinel.

13:39 - Giner Dalmasso éliminé Pablo Giner Dalmasso termine cette deuxième demi-finale à la quatrième place ! C'est une élimination pour le Français, qui n'est pas qualifié pour la finale au temps.

13:37 - Giner Dalmasso mal placé Pablo Giner Dalmasso est mal placé après la première partie de la course, à la fin des escaliers. Le Français rechausse les skis en quatrième position, à cinq secondes de la tête de course.

13:35 - C'est parti pour la deuxième demi-finale avec Pablo Giner Dalmasso C'est parti pour la deuxième demi-finale du sprint masculin en ski-alpinisme ! Le Français Pablo Giner Dalmasso vise la qualification pour la finale et les deux premières places. On va surveiller aussi le chrono, car Thibault Anselmet attend pour savoir s'il sera qualifié en finale au temps, après sa 3e place (2'37"17) lors de la première demi-finale.

13:29 - Anselmet troisième de sa demi-finale Thibault Anselmet termine à la 3e place de sa demi-finale derrière le Suisse Kistler et l'Espagnol Cardona Coll. Le Français devra attendra la deuxième demi-finale pour savoir s'il se qualifie au temps pour la finale...

13:27 - Anselmet en mauvaise posture Thibault Anselmet pointe à la 3e place après la première partie du parcours, à la fin des escaliers. Le Français doit fournir son effort pour assurer une place dans les deux premiers !

13:25 - C'est parti pour la demi-finale avec Anselmet La première demi-finale du sprint masculin en ski-alpinisme vient de démarrer ! Avec son dossard 4, Thibault Anselmet n'a pas fait d'erreur au départ de cette manche.

13:20 - Anselmet doit se méfier de Cardona Coll Dans la première demi-finale (13h25), Thibault Anselmet va devoir se méfier de l'Espagnol Oriol Cardona Coll, champion du monde en titre de la discipline devant le Français.

13:15 - Place aux demi-finales masculines en ski-alpinisme Après ces deux demi-finales féminines remportées par Emily Harrop et Margot Ravinel, les Français peuvent-ils faire de même dans les demi-finales masculines ? Réponse dans dix minutes maintenant, avec Thibault Anselmet et Pablo Giner Dalmasso dans chacune des deux demi-finales.

13:09 - Ravinel remporte aussi sa demi-finale Après avoir assuré lors de la descente, Margot Ravinel remporte elle aussi sa demi-finale ! Les deux Françaises sont donc qualifiées pour la finale, qui débutera dans 45 minutes, à 13h55.