DIRECT. JO 2026 : ça sent bon en ski de fond, Chappaz 3e des qualifs avec un carton des Bleus, les résultats

La journée du 10 février aux Jeux olympiques d'hiver pourrait offrir plusieurs nouvelles médailles à la délégation française dont une en ski de fond.

En direct

10:26 - Les Américaines, combinaison 5 étoiles Pour ce combiné alpin femmes des JO 2026, on attendra avec grande impatience la combinaison américaine, ultra favorite. Breezy Johnson, sur la descente, et Mikaela Shiffrin, sur le slalom, seront associées pour composer un tandem magnifique sur le papier. Chez les Françaises, Miradoli et Lamure pourraient bien profiter du dossard n1 pour se placer pour le slalom. Deux autres duos tricolores seront d'attaque : Gauche-Chevrier et Cerutti-Mcfarlane.

10:20 - Les séries du short track Dans le même temps, les séries du short track femmes en 500m vont débuter dès 10h30. On y retrouvera Berenice Comby (série 4) et Aurelie Leveque (série 5).

10:18 - Place au ski alpin Après cette qualification du sprint classique hommes des JO 2026 réussie, le ski alpin prend le relais avec le combiné. Vous avez aimé cette nouvelle épreuve olympique hier (5e place de Noel et Allegre) ? Les femmes remettent le couvert avec la descente à 10h30.

10:13 - 100% de qualifiés pour les Français Les quatre Français qui étaient au départ de cette qualification du sprint classique des hommes 2026 sont tous qualifiés. Chappaz (3e), Chanavat (10e), Jouve (18e) et Schely (22e) prendront part à la phase finale du sprint à 12h20.

10:06 - Klaebo, temps de référence ! Klaebo vient de conclure sa qualification du sprint classique hommes des JO 2026 avec un temps canon. Il met plus de deux secondes à son dauphin Ben Ogden. Côté français, Chappaz est troisième provisoire, Chanavat 10e, Jouve 18e, en attendant Schely en piste.

09:59 - C'est parti pour la qualification du sprint classique hommes ! Top départ de la qualification hommes du sprint classique des JO 2026. L'Anglais James Clugnet est le premier à s'élancer. Richard Jouve est dossard n3, juste derrière Amundsen.

09:55 - Klaebo, victoire inéluctable ? Double tenant du titre olympique dans cette épreuve, Klaebo s'avance comme immense favori dans ce sprint classique des JO 2026. Seul sur sa planète, le Norvégien a remporté six médailles d'or aux JO dans sa carrière.

09:49 - Place aux hommes ! Au tour des hommes pour disputer la qualification pour le sprint classique des JO 2026. Quatre Français sont au départ : Richard Jouve, Jules Chappaz, Lucas Chanavat et Theo Schely.

09:46 - Fin des qualifications femmes Au terme des qualifications du sprint classique femmes des JO 2026, trois Suédoises dominent le classement : Svahn, Sundling et Hagstroem. Trois immenses favorites à la victoire finale. Deux Françaises sont donc qualifiées pour la phase finale, Gal et Pierrel que l'on retrouvera pour les quarts de finale à 11h45. En attendant, place à la qualification du sprint classique hommes à 9h57.

09:42 - Desloges a lancé les Bleus du ski de fond Lors du skiathlon hommes des JO 2026, Mathis Desloges avait remporté la première médaille de l'équipe de France. De quoi mettre en confiance le groupe ski de fond qui a l'occasion de briller aujourd'hui. Petit retour sur le final offrant l'argent au Tricolore.

09:33 - Pierrel vers la qualification La deuxième Tricolore à s'élancer aujourd'hui signe un chrono à 10 secondes de la leader Linn Svahn. Tout comme Gal, Pierrel se dirige ainsi vers la qualification pour la phase finale de ce sprint classique femmes des JO 2026. Cela ne passera pas pour les deux autres Françaises au départ, Justine Gaillard et Clemence Didierlaurent.

09:27 - Gal se place Le premier chrono tricolore tombe et c'est encourageant pour Melissa Gal, 11e provisoire après le passage de la plupart des favorites. Un temps qui va certainement lui permettre de se qualifier pour la phase finale.

09:25 - Skistad, des signes qui virent au rouge Alors qu'elle fait partie des favorites dans ce sprint classique des JO 2026, la Norvégienne signe un chrono largement en retrait, à quasiment 10 secondes de Linn Svahn.

09:22 - Linn Svahn en tête Comme annoncé, la Suédoise Linn Svahn marque immédiatement son territoire en signant le meilleur chrono provisoire des ces qualifications du sprint classique femmes des JO 2026. Elle devance Joensuu et Faehndrich. Les favorites répondent présentes pour l'instant.

09:17 - C'est parti pour la première épreuve du jour ! C'est parti pour cette journée des JO 2026 avec les qualifications du sprint classique femmes. C'est l'Estonienne Mariel Merlii Pulles qui s'élance la première pour un petit contre la montre d'1,5km. L'objectif, rentrer dans le top 30 pour intégrer la phase finale.

09:12 - Le programme complet du jour Au total, ce sont neuf médailles d'or des JO 2026 qui seront attribuées aujourd'hui. Voici le programme complet du jour.

09:08 - Vers une médaille historique pour la France ? Alors que les Françaises s'avancent comme largement outsiders dans ce sprint classique des JO 2026, elles ont l'occasion de marquer l'histoire puisque jamais une Tricolore n'a glané une médaille sur cette épreuve dans l'histoire des Jeux Olympiques.

08:58 - Flash back à Pékin 2022 Retour en arrière à Pékin 2022. Cette même épreuve du sprint classique femmes avait vu Jonna Sundling prendre l'or devant Maja Dahlqvist et Jessica Diggins. Si l'Américaine (34 ans) paraît plus en retrait, les deux premières Suédoises comptent bien encore jouer les premiers rôle dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

08:57 - Vers un bras de fer de Suédoises ? Pour ce sprint classique femmes des JO 2026, le plan de bataille est clair : les Suédoises face au reste du monde. Deux favorites sont particulièrement attendues, toutes deux Suédoises, Jonna Sundling et Linn Svahn. Ces deux femmes paraissent difficiles à aller chercher tant elles ont montré leur supériorité sur le Tour de Ski. La Norvégienne Kristine Stavaas Skistad pourrait très bien se faire une place sur le podium, tout comme la Suissesse Nadine Faehndrich. Il faudra cependant faire face à d'autres Suédoises aussi prétendantes à la boîte : Maja Dahlqvist ou encore Johanna Hagstrom.

08:50 - Du ski de fond pour votre petit déjeuner Cette journée des JO 2026 s'ouvre avec les qualifications du sprint classique femmes en ski de fond dès 9h15. Melissa Gal sera la première française à s'élancer à 9h20 puis Julie Pierrel (9h24), Justine Gaillard (9h25) et enfin Clemence Didierlaurent (9h25). Les Tricolores sont largement outsiders d'autant plus que les favorites suédoises et Norvégiennes s'avancent en véritables spécialistes de la discipline.

08:42 - Un point sur les médailles A ce stade des JO de Milan Cortina 2026, l'équipe de France est classée 8e avec deux médailles (une en or et une en argent). Les Bleus sont cependant largement décrochés par le peloton de tête refermé par l'Italie, 7e, et ses neuf médailles dont une seule en or. Ce classement est dominé par la Norvège avec trois titres olympiques.

08:36 - Le programme des Français Au menu du jour, de belles chances de médailles françaises. Entre le ski de fond, le short track, le ski freestyle avec Perrine Laffont, le retour du biathlon et le patinage artistique, cette journée du mardi 10 février des JO 2026 s'annonce folle et potentiellement riche en médailles.

08:30 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur notre site pour suivre cette journée du mardi 10 février des JO 2026 en notre compagnie. Un sacré programme nous attend avec neuf médailles d'or décernées aujourd'hui.

09/02/26 - 23:20 - Une journée blanche pour la France aux JO 2026 Après les deux premières médailles obtenues dimanche, l'équipe de France a fait chou blanc ce lundi lors de la troisième journée de compétition des Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina. En combiné alpin, le duo composé de Clément Noël et Nils Allègre a échoué à 13 centièmes de la médaille (5e). Même déception pour Valentin Foubert en saut à ski, qui termine 5e lors de la finale sur le petit tremplin. Une performance néanmoins historique pour un Français. En hockey, les Bleues ont frôlé l'exploit contre l'Allemagne avant de perdre en prolongation (1-2) et de quitter le tournoi avec quatre défaites en quatre matchs. Enfin, le duo Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron a pris la première place provisoire en danse rythmique et peut rêver d'or mercredi.