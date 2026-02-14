DIRECT. JO 2026 : Kirkeeide coiffe Michelon et Jeanmonnot en biathlon, Laffont 4e et en larmes, épreuves et résultats

Après une journée riche aux JO 2026 ce vendredi, celle de samedi apporte deux nouvelles médailles grâce au biathlon.

16:23 - Les demi-finalistes connues Le Canada, le Japon, les Pays Bas et les USA se sont qualifiées pour les demi-finales de la poursuite de patinage de vitesse femmes JO 2026

16:19 - Le podium en vidéo Revivez le podium du sprint femmes JO 2026 avec les deux Françaises Lou Jeanmonnot et Océane Michelon

16:13 - La Suisse se balade L'équipe Helvète de Curling hommes domine le Canada (8-4) alors que les Etats Unis mènent face à l'Allemagne 7-4

16:08 - Le podium pour le sprint Cinquième course au biathlon et cinquième podium pour les Français. Océane Michelon et Lou Jeanmonnot se présentent sur la boîte à côté de la gagnate du jour Maren Kirkeeide

15:58 - Je suis allée au bout Les impressions d'Océane Michelot après sa deuxième place sur le sprint femmes "Je n'ai pas conscience de ce que j'ai fait. Je ne me rends pas compte. Je suis tellement contente de cette deuxième place. J'y ai cru à cette première place mais j'avais beaucoup dans les derniers kilomètres, mais je suis allée au bout de moi même"

15:56 - Je suis déçue Lou Jeanmonot avoue que la médaille d'argent ne la console pas beaucoup "J'ai fait une erreur de base sur le tir. En manquant j'ai commencé à penser aux conséquences. C'était l'erreur à ne pas faire. Je suis un peu déçue mais c'est une médaille que j'en ai pas"

15:55 - Pas de poursuite pour Braisaz-Bouchet 61ème aujourd'hui sur le sprint, Justine Braisaz-Bouchet ne fera donc pas la poursuite JO 2026. Seules les 60 premières sont qualifiées pour cette épreuve

15:49 - Ce n'est pas la fin de monde Lucide, Julia Simon a avoué qu'elle n'était pas dans un grand jour aujourd'hui "Je suis vraiment passé à côté de ma course. J'avais pas de jambes, je me sentais un peu comme aussi j'étais malade. C'était vraiment dommage, il y'a beaucoup de frustration mais ce n'est pas la fin du monde. Océane était incroyable, je lui ai dit qu'il faut bien profiter"

15:42 - Kirkeeide, une fin de course de folie (vidéo) La Norvégienne Maren Kirkeeide a pris 9 secondes sur Océane Michelon après le deuxième pas de tir.

15:40 - La fin de course d'Océane Michelon (vidéo) Revivez en vidéo la fin de course d'Océane Michelon. Sacrée perfromance de celle qui a été préférée à Camille Bened

15:37 - KIRKEEIDE CHIPE L'OR A MICHELON Kirkeeide s'empare de la première place de ce sprint femmes JO 2026. Elle devance la Française Océane Michelon de 3,8 secondes. Lou Jeanmonnot finit avec la médaille de bronze.

15:35 - La fin de course de Jeanmonnot (vidéo) Revivez la fin de course de Lou Jeanmonnot sur ce sprint femmes biathlon 2026

15:34 - MICHELON PREMIERE PROVISOIRE Une course de folie pour Océane Michelon, qui prend la tête de la course après son passage sur la ligne d'arrivée. Elle devance Lou Jeanmonnot de 19 secondes mais attention à Kirkeeide

15:32 - Julia Smion 18ème Course difficile pour Julia Simon qui finit à plus d'une minute et trente secondes de retard sur Lou Jeanmonnot, elle est 18ème provisoire

15:31 - Kirkeeide met la pression sur Michelon Après le deuxième pas de tir, la Norvégienne Kirkeeide ressort avec 9 secondes de retard sur Océane Michelon

15:28 - Jeanmonnot première sur les 7,5 km Jeanmonnot vient de terminer sa course, elle est première provisoire avec 21'04"5

15:27 - Océane Michelon nouvelle leader La Française est entrain d'écraser ce sprint avec 10/10 au deux tirs, elle ressort avec 19 secondes d'avance sur Jeanmonnot à la sortie du second pas de tir

15:26 - Le deuxième pas de tir de Jeanmonnot (vidéo) En vidéo le 4/5 de Jeanmonnot sur le deuxième pas de tir

15:23 - Deux fautes pour Simon aussi Deux fautes au tir debout pour Julia Simon, le podium s'éloigne pour la Française

15:22 - Deux tours de pénalité pour Justine Braisaz-Bouchet Alors qu'elle est arrivée très rapidement sur le premier pas de tir, Justine Braisaz Bouchet manque deux cibles et aura deux tours de pénalité

15:20 - Une erreur pour Jeanmonot Avec un 4/5 au second pas de tir, Lou Jeanmonnot manque le 10/10 mais elle compte 29 secondes d'avance sur Francesca Preuss

15:19 - Oeberg la plus rapide après le premier pas de tir C'est finalement la Suédoise Oeberg qui sera leader après le premier pas de tir avec une seconde d'avance sur Oeborg

15:16 - Le plein pour Julia Simon Julia Simon réalise à son tour un sans faute au premier pas de tir mais elle ressort avec 7 secondes de retard sur Lou Jeanmonnot. Elle est deuxième de la course

15:13 - JEANMONNOT PREND LES COMMANDES Lou Jeanmonnot réalise un cinq sur cinq sur tir et prend les commandes de la course au premier passage intermédiaire avec 9 secondes d'avance sur Kuzmina