DIRECT. JO 2026 : Kirkeeide coiffe Michelon et Jeanmonnot en biathlon, Laffont 4e et en larmes, épreuves et résultats
Après une journée riche aux JO 2026 ce vendredi, celle de samedi apporte deux nouvelles médailles grâce au biathlon.
- Nouvelle journée ce samedi 14 février aux JO 2026 et les nouvelles médailles attendues après la journée faste d'hier et la médaille d'or de Quentin Fillon Maillet, permettant de faire un bond à la France au tableau des médailles, sont arrivées encore une fois grâce au biathlon. Océane Michelon, présente sur ce sprint à la place de Camille Bened, remporte l'argent derrière la Norvégienne Kirkeeide. Sa compatriote Lou Jeanmonnot est 3e, en bronze.
- En ski de bosses parallèles, notre légende Perrine Laffont a été éliminée en demi-finale face à l'une des favorites, l'Américaine Jaelin Kauf, et s'est inclinée d'un petit point lors de la petite finale. Cruel dénouement pour notre française en larmes à l'arrivée...
- Lors du slalom géant en ski alpin, le Français Leo Anguenot, cinquième de la première manche termine 6 dans une course dominée par le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen devant la star Marco Odermatt.
- Enfin, dans la soirée, Valentin Foubert pourrait apporter une médaille surprise dans ces JO 2026 avec le saut à ski, mais cette fois sur grand tremplin.
16:23 - Les demi-finalistes connues
Le Canada, le Japon, les Pays Bas et les USA se sont qualifiées pour les demi-finales de la poursuite de patinage de vitesse femmes JO 2026
16:19 - Le podium en vidéo
Revivez le podium du sprint femmes JO 2026 avec les deux Françaises Lou Jeanmonnot et Océane Michelon
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Le podium et les médailles pour OCÉANE MICHELON ET LOU JEANMONNOT— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
???? Suivez les JO sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Z1fs3EhTqJ
16:13 - La Suisse se balade
L'équipe Helvète de Curling hommes domine le Canada (8-4) alors que les Etats Unis mènent face à l'Allemagne 7-4
16:08 - Le podium pour le sprint
Cinquième course au biathlon et cinquième podium pour les Français. Océane Michelon et Lou Jeanmonnot se présentent sur la boîte à côté de la gagnate du jour Maren Kirkeeide
15:58 - Je suis allée au bout
Les impressions d'Océane Michelot après sa deuxième place sur le sprint femmes "Je n'ai pas conscience de ce que j'ai fait. Je ne me rends pas compte. Je suis tellement contente de cette deuxième place. J'y ai cru à cette première place mais j'avais beaucoup dans les derniers kilomètres, mais je suis allée au bout de moi même"
15:56 - Je suis déçue
Lou Jeanmonot avoue que la médaille d'argent ne la console pas beaucoup "J'ai fait une erreur de base sur le tir. En manquant j'ai commencé à penser aux conséquences. C'était l'erreur à ne pas faire. Je suis un peu déçue mais c'est une médaille que j'en ai pas"
15:55 - Pas de poursuite pour Braisaz-Bouchet
61ème aujourd'hui sur le sprint, Justine Braisaz-Bouchet ne fera donc pas la poursuite JO 2026. Seules les 60 premières sont qualifiées pour cette épreuve
15:49 - Ce n'est pas la fin de monde
Lucide, Julia Simon a avoué qu'elle n'était pas dans un grand jour aujourd'hui "Je suis vraiment passé à côté de ma course. J'avais pas de jambes, je me sentais un peu comme aussi j'étais malade. C'était vraiment dommage, il y'a beaucoup de frustration mais ce n'est pas la fin du monde. Océane était incroyable, je lui ai dit qu'il faut bien profiter"
15:42 - Kirkeeide, une fin de course de folie (vidéo)
La Norvégienne Maren Kirkeeide a pris 9 secondes sur Océane Michelon après le deuxième pas de tir.
❄️ #MilanoCortina2026 | ????????MAREN KIRKEEIDE TERMINE DEVANT OCÉANE ET LOU !— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
????????C'est dur pour les Bleues... Mais ça fera quand même de l'argent et du bronze
???? Suivez le sprint sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/iPRXs2ilQD
15:40 - La fin de course d'Océane Michelon (vidéo)
Revivez en vidéo la fin de course d'Océane Michelon. Sacrée perfromance de celle qui a été préférée à Camille Bened
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? MEILLEUR TEMPS POUR OCÉANE MICHELON !— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
???? Est-ce que ça va suffire pour prendre l'or olympique ?
???? Suivez le sprint sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/RftnDPute1
15:37 - KIRKEEIDE CHIPE L'OR A MICHELON
Kirkeeide s'empare de la première place de ce sprint femmes JO 2026. Elle devance la Française Océane Michelon de 3,8 secondes. Lou Jeanmonnot finit avec la médaille de bronze.
15:35 - La fin de course de Jeanmonnot (vidéo)
Revivez la fin de course de Lou Jeanmonnot sur ce sprint femmes biathlon 2026
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Lou Jeanmonnot termine avec le meilleur temps provisoire !— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
???? Suivez le sprint sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/692cVLdmV0
15:34 - MICHELON PREMIERE PROVISOIRE
Une course de folie pour Océane Michelon, qui prend la tête de la course après son passage sur la ligne d'arrivée. Elle devance Lou Jeanmonnot de 19 secondes mais attention à Kirkeeide
15:32 - Julia Smion 18ème
Course difficile pour Julia Simon qui finit à plus d'une minute et trente secondes de retard sur Lou Jeanmonnot, elle est 18ème provisoire
15:31 - Kirkeeide met la pression sur Michelon
Après le deuxième pas de tir, la Norvégienne Kirkeeide ressort avec 9 secondes de retard sur Océane Michelon
15:28 - Jeanmonnot première sur les 7,5 km
Jeanmonnot vient de terminer sa course, elle est première provisoire avec 21'04"5
15:27 - Océane Michelon nouvelle leader
La Française est entrain d'écraser ce sprint avec 10/10 au deux tirs, elle ressort avec 19 secondes d'avance sur Jeanmonnot à la sortie du second pas de tir
15:26 - Le deuxième pas de tir de Jeanmonnot (vidéo)
En vidéo le 4/5 de Jeanmonnot sur le deuxième pas de tir
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? AIE ! UNE FAUTE POUR LOU JEANMONNOT !— francetvsport (@francetvsport) February 14, 2026
???? Suivez le sprint sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/BBtkMDSwTi
15:23 - Deux fautes pour Simon aussi
Deux fautes au tir debout pour Julia Simon, le podium s'éloigne pour la Française
15:22 - Deux tours de pénalité pour Justine Braisaz-Bouchet
Alors qu'elle est arrivée très rapidement sur le premier pas de tir, Justine Braisaz Bouchet manque deux cibles et aura deux tours de pénalité
15:20 - Une erreur pour Jeanmonot
Avec un 4/5 au second pas de tir, Lou Jeanmonnot manque le 10/10 mais elle compte 29 secondes d'avance sur Francesca Preuss
15:19 - Oeberg la plus rapide après le premier pas de tir
C'est finalement la Suédoise Oeberg qui sera leader après le premier pas de tir avec une seconde d'avance sur Oeborg
15:16 - Le plein pour Julia Simon
Julia Simon réalise à son tour un sans faute au premier pas de tir mais elle ressort avec 7 secondes de retard sur Lou Jeanmonnot. Elle est deuxième de la course
15:13 - JEANMONNOT PREND LES COMMANDES
Lou Jeanmonnot réalise un cinq sur cinq sur tir et prend les commandes de la course au premier passage intermédiaire avec 9 secondes d'avance sur Kuzmina
15:12 - Preuss deuxième
Francseca Preuss, l'une des favorites allemande ressorts deuxième du premier pas de tir derrière la Slovaque Kuzmina
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.