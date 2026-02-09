DIRECT. JO 2026 : la Suisse et l'Italie découpent la piste, Allègre et Noël peuvent y croire, les résultats

La journée du 9 février aux Jeux olympiques d'hiver pourrait offrir une nouvelle médaille à la délégation française.

11:12 - Le champion olympique de la descente en course ! Franjo von Allmen tente de réitérer sa performance hors norme de samedi.

11:11 - Monney à 17 centièmes de Franzoni Le Suisse Alexis Monney vient de faire une magnifique descente reléguant ainsi Marco Odermatt au 3e temps intermédiaire et se plaçant juste derrière Franzoni !

11:06 - La course de Muzaton en vidéo Revivez la course du premier Français Maxence Muzaton :

11:05 - Allègre tient le bon bout ! 91 centièmes de Franzoni ! C'est le 3e temps provisoire de cette descente ! Nils Allègre a été très bon !

11:04 - Franzoni 28 centième plus vite qu'Odermatt Franzoni a le temps de référence avec 28 centièmes sur le Suisse.

11:00 - Franzoni fait oublier la chute de Schieder Juste avant la performance XXL de Franzoni, son compatriote Schieder a chuté et a été contraint à l'abandon. Ce duo italien n'aura pas de médaille.

10:59 - Énorme Franzoni ! Superbe Giovanni Franzoni qui fait mieux que l'immense Marco Odermatt. Franzoni a accéléré sur le bas ! Quelle course et quelle suspense !

10:51 - Odermatt frappe très fort ! Stable, précis, Marco Odermatt vient une nouvelle fois d'éblouir la piste et de prouver qu'il est le leader de la Coupe du monde. Frustré de sa 4e place en descente samedi, il a quasiment été parfait ! Il fait le nouveau temps de référence en 1'52''08. Il met ainsi nos Français à plus de deux secondes !

10:50 - Odermatt est parti Le grand favori, Marco Odermatt est parti très très vite ! Il est en piste !

10:49 - Nouveau temps de référence pour Marco Schwarz Marco Schwarz fort de son expérience a établi le nouveau temps de référence !

10:48 - Marco Schwarz met de l'intensité Marco Schwarz tente de détrôner l'Allemand Jocher !

10:46 - Derrière Jocher mais devant Muzaton 3e place provisoire pour Alphand qui a pêché sur le secteur 3 et 4 de cette descente. Le Français est dans le même temps que Muzaton. Il a seulement 2 dixièmes d'avance sur son compatriote.

10:45 - Au tour de Nils Alphand Nils Alphand suit Maxence Muzaton. Pour le moment, le tricolore prend de gros risques mais a tout de même du retard sur Jocher.

10:43 - Plus d'une seconde de retard pour Muzaton ! 1'18 de retard sur Jocher ! Le Français a dû batailler sur la piste !

10:42 - Muzaton c'est parti ! Maxence Muzaton est sur la piste ! C'est la première paire française de la journée !

10:41 - Jocher avant Muzaton La lecture de trajectoire diffère en fonction du soleil qui surplombe certaines parties de la piste. Jocher a réalisé le nouveau temps référence de cette descente avec un temps référence !

10:39 - Zabystran a failli tomber Le Tchèque Zabystran a deux secondes de retard par rapport au Suisse.

10:36 - Premier temps de référence connu Stefan Rogentin, avec des pointes à plus de 140km/h a établi un temps de 1'53"64. C'est le temps de référence !

10:34 - C'est parti pour ce combiné ! Les premiers à s'élancer sont les Suisses avec Stefan Rogentin.

10:33 - Muzaton et Allègre dossard 4 et 11 Nils Allègre a le dossard onze tandis que Maxence Muzaton a le dossard 4.

10:27 - 21 équipes au départ de ce combiné Il y a 21 équipes au départ de ce combiné par équipes dont 3 paires tricolores. Il y a de belles chances de médailles !

10:25 - Les autres équipes qui visent des médailles Il n'y a pas que la Suisse qui semble prédestiné à faire un résultat dans ces JO 2026 sur le combiné par équipes. Il y a évidemment l'Italie qui a 4 équipes dont la paire Giovanni Franzoni / Alex Vinatzer, l'Autriche avec les paires Daniel Hemetsberger / Marco Schwarz et Vincent Kriechmayr / Manuel Feller.

10:22 - Une neige plus verglassée ! Après plusieurs jours de compétition, la neige est un peu plus verglassée que les jours précédents.

10:20 - La Suisse favorite du combiné par équipes Avec la star du ski alpin Marco Odermatt, la Suisse fait clairement figure de favorite. Le leader de la Coupe du monde est associé au quatrième du classement de cette même Coupe du monde, Loic Meillard. La deuxième équipe suisse est également très dense avec Franjo Von Allmen tout juste champion olympique de descente il y a quelques jours. Il sera lui avec Tanguy Nef. Les Suisses ont 4 équipes tandis que la France n'en a que 3.