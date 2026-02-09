DIRECT. JO 2026 : la Suisse et l'Italie découpent la piste, Allègre et Noël peuvent y croire, les résultats
La journée du 9 février aux Jeux olympiques d'hiver pourrait offrir une nouvelle médaille à la délégation française.
- Nouvelle journée des JO 2026 ce lundi avec une équipe de France qui espère remporter sa troisième médaille. Ce lundi, le combiné alpin fait sa première apparition aux Jeux olympiques sous sa forme par équipes avec une belle formation française. Trois duos sont attendus avec Allègre–Noël, Muzaton–Rassat et Alphand–Amiez. La descente le matin offre des espoirs à Nils Allègre et Clément Noël qui peuvent jouer la médaille face à l'armada suisse et italienne.
- Ce soir aux JO 2026, on suivra les débuts du duo Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron dans la compétition de danse sur glace. Les deux patineurs seront scrutés de très près. En saut à ski, Valentin Foubert, auteur d'un hiver prometteur, se présentera sur le petit tremplin aux alentours de 19h.
- La journée du dimanche 8 février aux Jeux olympiques d'hiver a débloqué le compteur des médailles françaises dans ces JO 2026. La première a été une surprise lors de l'épreuve de skiathlon avec Mathis Desloges en argent face à la légende Klaebo, qui remporte son premier titre. La deuxième était moins surprenante puisque le relais mixte français en biathlon a dompté ses principaux concurrents et décroche l'or. La Norvège domine le classement des médailles avec trois médailles d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze.
11:12 - Le champion olympique de la descente en course !
Franjo von Allmen tente de réitérer sa performance hors norme de samedi.
11:11 - Monney à 17 centièmes de Franzoni
Le Suisse Alexis Monney vient de faire une magnifique descente reléguant ainsi Marco Odermatt au 3e temps intermédiaire et se plaçant juste derrière Franzoni !
11:06 - La course de Muzaton en vidéo
Revivez la course du premier Français Maxence Muzaton :
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Maxence Muzaton est le premier Français à s'élancer sur l'épreuve de descente du combiné par équipes !
Le skieur de 35 ans est associé au slalomeur Paco Rassat.

11:05 - Allègre tient le bon bout !
91 centièmes de Franzoni ! C'est le 3e temps provisoire de cette descente ! Nils Allègre a été très bon !
11:04 - Franzoni 28 centième plus vite qu'Odermatt
Franzoni a le temps de référence avec 28 centièmes sur le Suisse.
11:00 - Franzoni fait oublier la chute de Schieder
Juste avant la performance XXL de Franzoni, son compatriote Schieder a chuté et a été contraint à l'abandon. Ce duo italien n'aura pas de médaille.
10:59 - Énorme Franzoni !
Superbe Giovanni Franzoni qui fait mieux que l'immense Marco Odermatt. Franzoni a accéléré sur le bas ! Quelle course et quelle suspense !
10:51 - Odermatt frappe très fort !
Stable, précis, Marco Odermatt vient une nouvelle fois d'éblouir la piste et de prouver qu'il est le leader de la Coupe du monde. Frustré de sa 4e place en descente samedi, il a quasiment été parfait ! Il fait le nouveau temps de référence en 1'52''08. Il met ainsi nos Français à plus de deux secondes !
10:50 - Odermatt est parti
Le grand favori, Marco Odermatt est parti très très vite ! Il est en piste !
10:49 - Nouveau temps de référence pour Marco Schwarz
Marco Schwarz fort de son expérience a établi le nouveau temps de référence !
10:46 - Derrière Jocher mais devant Muzaton
3e place provisoire pour Alphand qui a pêché sur le secteur 3 et 4 de cette descente. Le Français est dans le même temps que Muzaton. Il a seulement 2 dixièmes d'avance sur son compatriote.
10:45 - Au tour de Nils Alphand
Nils Alphand suit Maxence Muzaton. Pour le moment, le tricolore prend de gros risques mais a tout de même du retard sur Jocher.
10:43 - Plus d'une seconde de retard pour Muzaton !
1'18 de retard sur Jocher ! Le Français a dû batailler sur la piste !
10:42 - Muzaton c'est parti !
Maxence Muzaton est sur la piste ! C'est la première paire française de la journée !
10:41 - Jocher avant Muzaton
La lecture de trajectoire diffère en fonction du soleil qui surplombe certaines parties de la piste. Jocher a réalisé le nouveau temps référence de cette descente avec un temps référence !
10:39 - Zabystran a failli tomber
Le Tchèque Zabystran a deux secondes de retard par rapport au Suisse.
10:36 - Premier temps de référence connu
Stefan Rogentin, avec des pointes à plus de 140km/h a établi un temps de 1'53"64. C'est le temps de référence !
10:34 - C'est parti pour ce combiné !
Les premiers à s'élancer sont les Suisses avec Stefan Rogentin.
10:33 - Muzaton et Allègre dossard 4 et 11
Nils Allègre a le dossard onze tandis que Maxence Muzaton a le dossard 4.
10:27 - 21 équipes au départ de ce combiné
Il y a 21 équipes au départ de ce combiné par équipes dont 3 paires tricolores. Il y a de belles chances de médailles !
10:25 - Les autres équipes qui visent des médailles
Il n'y a pas que la Suisse qui semble prédestiné à faire un résultat dans ces JO 2026 sur le combiné par équipes. Il y a évidemment l'Italie qui a 4 équipes dont la paire Giovanni Franzoni / Alex Vinatzer, l'Autriche avec les paires Daniel Hemetsberger / Marco Schwarz et Vincent Kriechmayr / Manuel Feller.
10:22 - Une neige plus verglassée !
Après plusieurs jours de compétition, la neige est un peu plus verglassée que les jours précédents.
10:20 - La Suisse favorite du combiné par équipes
Avec la star du ski alpin Marco Odermatt, la Suisse fait clairement figure de favorite. Le leader de la Coupe du monde est associé au quatrième du classement de cette même Coupe du monde, Loic Meillard. La deuxième équipe suisse est également très dense avec Franjo Von Allmen tout juste champion olympique de descente il y a quelques jours. Il sera lui avec Tanguy Nef. Les Suisses ont 4 équipes tandis que la France n'en a que 3.
10:14 - La météo du jour
Ce lundi 9 février, il fait un temps plutôt sec lors. Pour cette nouvelle journée des JO 2026, il y aura au fil de la journée un ciel voilé avec le soleil qui sera là par intermittence. Il faudra donc faire attention à bien lire les trajectoires lors de la descente et du slalom.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.