DIRECT. JO 2026 : la grande soirée de patinage avec l'or en ligne de mire pour Fournier Beaudry et Cizeron, les résultats

La journée du 11 février aux JO 2026 a surpassé toutes les attentes avec trois médailles françaises. La quatrième est à portée de mains pour Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron.

22:38 - Un couple canadien sera sur le podium ! Piper Gilles et Paul Poirier seront assurés d'une médaille dans ces JO 2026 en patinage artistique. Avant le passage des deux derniers couples, les Canadiens occupent une première place provisoire avant le grand affrontement entre le couple américain et le couple français.

22:29 - La 4e place provisoire pour les Britanniques Alors qu'il reste trois couples dont les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron, le couple britannique prend provisoirement la quatrième place de ce concours. L'erreur de Lilah Fear fait très mal.

22:23 - Le podium s'éloigne pour le couple britannique Lilah Fear a trébuché et c'est une erreur qui devrait couter le podium au couple britannique dans ce programme libre de patinage artistique des JO 2026.

22:21 - La note du couple italien Le premier couple qui est passé dans ce dernier groupe du programme libre de patinage artistique de ces JO 2026 est fixé. Les Italiens obtiennent la note cumulée de 209.58 et prennent provisoirement la première place.

22:11 - Les résultats du curling dans ces JO 2026 Petite parenthèse dans cette soirée de patinage artistique. Les quatre matchs du tournoi masculin de curling de ces JO 2026 sont terminés. À l'issue d'un match très accroché, le Canada est venu à bout de l'Allemagne (7-6). L'Italie et les Américains ont aussi eu du mal pour se débarrasser respectivement de la Suède (7-6) et de la Tchéquie (8-7). En revanche, la Grande-Bretagne a été sans pitié avec la Chine (9-4).

22:06 - L'entrée du dernier groupe ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron entrent en derniers pour la présentation du dernier groupe de ce programme libre de patinage artistique des JO 2026. On entre dans le vif du sujet avec un duel au sommet attendu avec le couple américain Chock et Bates. L'ambiance a grimpé d'un coup.

22:00 - 43 minutes avant le grand moment ! Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron se présenteront en dernier dans ce programme libre de patinage artistique. Et leur moment approche à grands pas à mesure que les couples défilent sur la glace. Dans un peu moins d'une heure, le couple français pourrait être paré d'or dans ces JO 2026.

21:56 - Le couple français délogé Le couple lituanien hérite d'une meilleure note au cumulé et bascule donc provisoirement à la première place juste devant Lopareva et Brissaud.

21:48 - Le couple français en tête ! Très belle prestation du premier couple français engagé dans ce programme libre de patinage artistique des JO 2026. Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud prennent provisoirement la tête à moins d'une heure de l'arrivée de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron.

21:41 - Le premier couple français En attendant Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans une petite heure maintenant, le premier couple français se présente sur la glace pour le programme libre. Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud vont tenter de s'emparer de la première place provisoire.

21:38 - 12 qualifiés pour la finale du halfpipe en snowboard Les qualifications sont désormais terminées. 12 garçons ont obtenu leur billet pour la finale du halfpipe en snowboard de ces JO 2026. C'est l'Australien James Scotty qui a réalisé le meilleur score avec 94.00. Les qualifiés : Scotty James (AUS) : 94,00 Totsuka Yuto (JPN) : 91.25 Yamada Ryusei (JPN) : 90,25 Alessandro Barbieri (USA) : 88,50 Hirano Ruka (JPN) : 87,50 Valentino Guseli (AUS) : 86,25 Hirano Ayumu (JPN) : 85,50 Campbell Melville Ives (NZL) : 84,75 Lee Chaeun (KOR) : 82,00 Wang Ziyang (CHN) : 80,50 Chase Josey (USA) : 76,50 Jake Pates (USA) : 75,50

21:30 - La Suède n'a pas douté longtemps L'Italie a mené pendant une courte période puisque la Suède a vite égalisé dans cette rencontre du groupe B du tournoi masculin de hockey sur glace dans ces JO 2026.

21:24 - L'Italie ouvre le score En hockey sur glace, les Italiens ont pris l'avantage face à la Suède dans ce groupe B chez les hommes dans ces JO 2026. Les deux équipes jouent depuis même pas dix minutes de jeu.

21:15 - Deux couples avant Lopareva-Brissaud Un premier couple français défilera sur la glace à l'occasion du programme libre de patinage artistique dans ces JO 2026. Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud tenteront de prendre provisoirement la première place.

21:07 - 10 couples sont passés Dans le programme libre du patinage artistique de ces JO 2026, 10 couples ont déjà livré leur prestation. C'est un couple américain qui domine avec un score cumulé de 197.62. Pour rappel, deux couples français sont attendus dont celui composé de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron qui débutera sa prestation à 22h43.

21:00 - Un dernier match de hockey sur glace Dans cette nouvelle journée des JO 2026, un dernier match de hockey sur glace débute dans une dizaine de minutes. La Suède et l'Italie s'affrontent chez les hommes dans le groupe B.

20:46 - Un point sur le patinage Il faut encore patienter avant de voir entrer Laurent Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron sur la glace. Le couple qui représente la France passera à 22h43 et, pour le moment, c'est un coupe canadien qui a le meilleur score cumulé.

20:26 - Un score impressionnant L'Australien Scotty James passe en tête de la première manche du halfpipe en snowboard avec un score assez fou de 94 pts. La deuxième manche de qualifications débute dans quelques instants.

20:17 - La luge, spécialité italienne dans ces JO 2026 Après le titre olympique pour des Italiennes chez les femmes, deux Transalpins ont été sacrés champions olympique en double en luge. Emmanuel Rieder et Simon Kainzwaldn ont devancé les Autrichiens Steu et Kindl. Les Allemands Wendl et Artl se contentent du bronze après le gros raté de la paire américaine qui avait remporté la première manche.

20:09 - Un couple tchèque en tête En attendant le passage de Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron plus tard dans la soirée, le programme de danse libre en patinage artistique a débuté et c'est un couple tchèque qui occupe la tête du concours avec le meilleur score cumulé. C'est évidemment très provisoire.

19:48 - L'heure de vérité chez les hommes Après le sacre d'une paire italienne chez les femmes en luge dans ces JO 2026, on va connaître les médaillés chez les hommes. La manche finale vient de débuter avec une lutte attendue entre un duo américain et un duo autrichien.

19:45 - Lindsey Vonn donne d'autres nouvelles La skieuse américaine de 41 ans, qui a lourdement chuté lors de la descente femmes de ces JO 2026 ce dimanche, a publié une photo sur Instagram peu de temps après sa troisième intervention chirurgicale. "J’ai subi ma 3e opération aujourd’hui et elle a été réussie, écrit-elle en légende de la photo. Le succès d’aujourd’hui a un sens complètement différent de celui qu’il y a quelques jours. Je fais des progrès et même si c’est lent, je sais que ça ira", a-t-elle écrit sur son post Instagram. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

19:41 - Stolz est en or ! Première mission réussie pour la star du patinage de vitesse aux États-Unis. Sur le 1000m, Jordan Stolz remporte la médaille d'or dans ces JO 2026 après avoir établit le record olympique. Il devance le Néerlandais Jenning de Boo et le Chinois Zhongyan Ning. Il est engagé dans trois autres courses durant cette quinzaine olympique et vise trois autres sacres.

19:37 - Stolz en patron Quel chrono de la jeune pépite américaine du patinage de vitesse. Jordan Stolz s'empare de la première place avec plus d'une seconde d'avance et le record olympique avant la dernière série. Il se rapproche de l'or.