DIRECT. JO 2026 : la médaille d'argent pour Desloges en skiathlon, le biathlon français vise l'or, les résultats

La journée du 8 février aux Jeux olympiques d'hiver est particulièrement riche avec les premières médailles qui sont tombées pour la France.

En direct

14:10 - Eric Perrot impeccable au tir Pas d'erreurs sur le tir pour Eric Perrot. Le Français réussit ces cinq tirs mais reste derrière l'Italie de Tommasso Giacomel

14:05 - C'est parti pour le relais Le relais mixte vient d'être lancé, c'est Eric Perrot qui lance le relais français

14:03 - RECLAMATION REJETEE La réclamation des Norvégiens sur l'erreur de Desloges a été rejetée et la médaille d'argent pour le Français est confirmée. Le Français est actuellement sur le podium pour recevoir sa médaille

14:01 - Les quatre demi-finalistes Les demi-finales de Slalom Génant parallèle femmes au Snowboard mettront aux prises l'Italienne Dalmasso à l'Autrichienne Payer et la Tchèque Maderova à l'Italienne Caffont

13:53 - LA MEDAILLE DE DESLOGES EST EN SUSPENS Les juges de skiathlon sont en concertation après la réclamation des Norvégiens concernant l'erreur de Mathis Desloges qui a coupé la trajectoire avec un trajet plus raccourci. Le Français risque d'être disqualifié

13:50 - LEDECKA ELIMINEE Grosse surprise dans le snowboard Slalom Géant parallele femmes avec l'élimination de la double championne olympique Tchèque Ester Ledecka, battu en duel en quart de finale par l'Autrichienne Sabine Payer

13:44 - Surprise dans la compo suédoise L'équipe suédoise, l'une des trois favorites avec la France et l'Italie de ce relais mixte biathlon, a décidé d'aligner Anna Magnusson et d'écarter Elvira Oeberg. C'est Sebastien Samuelsson qui lancera la course, suivi de Martin Ponsiluoma. Anna Magnusson prendra par la suite le relais et Hanna Oeborg clôturera le relais

13:39 - La première médaille française (vidéo) Revivez la fin du skiathlon est la belle médaille d'argent de Mathis Desloges

13:36 - J'ai tout maximiser Les premières déclarations de Mathis Desloges après sa médaille d'argent au micro de France TV "Ca fait des mois que je m'entraîne pour cette course. Ce que j'ai fait ces dernières semaines peu de gens l'ont fait. J'ai tout maximiser. Je suis très content mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait, il y avait aussi tout le staff. Pour le carton jaune, j'ai coupé le virage, ce n'était pas volontaire, ça ne m'a pas avantagé."

13:31 - J'aimerai écrire l'histoire Les déclarations du champion olympique Johannes Klaebo après son titre sur le skiathlon "J'étais un peu nerveux avant cette course, c'est toujours compliqué d'aborder les Jeux Olympiques, mais finalement ça s'est bien passé. J'aimerai écrire l'histoire dans ces JO, c'est sûr. Je me sens bien et je suis confiant. Pour l'équipe de France ont une équipe très forte avec des garçons qui peuvent viser la médaille."

13:26 - Lapalus déçu Hugo Lapalus déçu et en larmes n'arrive pas à digérer sa 5ème place "Je suis ecoeuré de finir 5ème à quelques secondes du podium. Ca fait mal. Dans un premier temps, j'ai du mal à digérer. Avec tout le monde qui me regardait, la famille et les amis, j'aurais aimé de concrétiser avec une médaille mais bon c'est comme ça"

13:24 - Le classement des Bleus Grosse prestation des trois Français dans ce skiathlon. Mathis Desloges remporte donc la médaille d'argent, Hugo Lapalus finit cinquième, Jules Lapierre est 9ème alors que Victor Loreva termine quinzième

13:20 - Desloges 20 ans après Darragon Mathis Desloges succède à Rody Darragon, dernier Français médaillé sur le ski de fond, c'était aussi en argent lors des JO de Turin 2006

13:16 - DESLOGES DEUXIEME ET EN ARGENT Première médaille Française de ces Jeux 2026, elle est l'oeuvre de Mathis Desloges qui finit deuxième de Skiathlon derrière le grand Klaebo et devant Nyenget, les deux Norvégiens. Mathis Lapalus termine cinquième. QUEL SPRINT DU FRANCAIS !

13:15 - Klaebo se détache Le Norvégien prend 6 mètres d'avance en quelques mètres

13:12 - L'erreur de Desloges (vidéo) En vidéo, l'erreur de Mathis desloges qui lui coûte juste un carton jaune pour le moment

13:09 - 5 coureurs en tête à un tour de l'arrivée lls sont cinq à jouer pour la médaille d'Or et le podium dans cette course de Skiathlon. Klaebo et Nyenget pour la Norvège, Lapalus et Desloges pour la France et le russe Korostelev

13:06 - Carton jaune seulement pour Desloges Mathis Desloges prend pour le moment qu'un petit carton jaune et pas de pénalité au niveau de temps. Les deux Français gardent leurs chances pour la médaille

13:03 - Desloges devait être sanctionné Mathis Desloges a complètement coupé dans un virage en gagnant de précieux de précieux mètres. Si l'action est involontaire, il devrait être sans doute sanctionné à l'issue de la course. Dommage pour le Français

13:01 - Le podium de la descente femmes Breezy Johnson remporte donc la descente dames de ces JO 2026 devant Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. La skieuse Américaine fait la passe de deux après son titre de championne du monde l'an passé

12:58 - Desloges et Lapalus dans le coup Très belle course des Français dans le skiathlon. Desloges (2ème) et Lapalus (4ème) sont toujours dans les pas de Kalebo alors que deux autres Norvégiens sont hors du coup

12:55 - Klaebo en patron, Lapalus troisième Johannes Klaebo est leader de cette course de Skiathlon à mi course avec deux secondes sur les poursuivants, Hugo Lapalus est troisième

12:50 - BREEZY JOHNSON ATTEINT SON REVE A moins qu'un grand retournement de situation de la part des dernières descendeuses (les outsiders), Breezy Johnson sera la nouvelle championne olympique de la descente. Un succès au goût amer pour la délégation américaine suite à la chute de Lindsey Vonn. L'allemande Aimer finit deuxième devant l'Italienne Sofia Goggia