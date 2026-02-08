DIRECT. JO 2026 : la médaille d'argent pour Desloges en skiathlon, le biathlon français vise l'or, les résultats
La journée du 8 février aux Jeux olympiques d'hiver est particulièrement riche avec les premières médailles qui sont tombées pour la France.
- La journée du dimanche 8 février aux Jeux olympiques d'hiver s'annonce folle pour la délégation française avec plusieurs médailles attendues. La première a été une surprise lors de l'épreuve de skiathlon avec Mathis Desloges en argent face à la légende Klaebo, qui remporte son premier titre.
- Premier évènement dramatique dans ces JO 2026 lors de la descente femmes. La légende américaine Lindsey Vonn, dossard 13, qui rêvait d'une médaille olympique malgré la rupture de son ligament croisé il y a quelques jours, est tombée dès les premières portes, hurlant de douleur. La skieuse a été évacuée en hélicoptère. C'est sa compatriote Breezy Johnson qui remporte l'or.
- La première course de biathlon dans ces JO 2026 débute à 14h05 avec une équipe de France parmi les favorites du relais mixte. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet sont alignés et tenteront de battre l'Italie ou encore la Suède... En fin de soirée dans cette journée des Jeux olympiques, Timothy Loubineaud, en patinage de vitesse, rêve d'une médaille sur le 5000 mètres.
14:10 - Eric Perrot impeccable au tir
Pas d'erreurs sur le tir pour Eric Perrot. Le Français réussit ces cinq tirs mais reste derrière l'Italie de Tommasso Giacomel
14:05 - C'est parti pour le relais
Le relais mixte vient d'être lancé, c'est Eric Perrot qui lance le relais français
14:05 - Le relais à suivre en direct
Vous pouvez suivre avec nous en direct le relais mixte sur le lien ci-dessous
14:03 - RECLAMATION REJETEE
La réclamation des Norvégiens sur l'erreur de Desloges a été rejetée et la médaille d'argent pour le Français est confirmée. Le Français est actuellement sur le podium pour recevoir sa médaille
14:01 - Les quatre demi-finalistes
Les demi-finales de Slalom Génant parallèle femmes au Snowboard mettront aux prises l'Italienne Dalmasso à l'Autrichienne Payer et la Tchèque Maderova à l'Italienne Caffont
13:53 - LA MEDAILLE DE DESLOGES EST EN SUSPENS
Les juges de skiathlon sont en concertation après la réclamation des Norvégiens concernant l'erreur de Mathis Desloges qui a coupé la trajectoire avec un trajet plus raccourci. Le Français risque d'être disqualifié
13:50 - LEDECKA ELIMINEE
Grosse surprise dans le snowboard Slalom Géant parallele femmes avec l'élimination de la double championne olympique Tchèque Ester Ledecka, battu en duel en quart de finale par l'Autrichienne Sabine Payer
13:44 - Surprise dans la compo suédoise
L'équipe suédoise, l'une des trois favorites avec la France et l'Italie de ce relais mixte biathlon, a décidé d'aligner Anna Magnusson et d'écarter Elvira Oeberg. C'est Sebastien Samuelsson qui lancera la course, suivi de Martin Ponsiluoma. Anna Magnusson prendra par la suite le relais et Hanna Oeborg clôturera le relais
13:39 - La première médaille française (vidéo)
Revivez la fin du skiathlon est la belle médaille d'argent de Mathis Desloges
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? ELLE EST LÀ LA PREMIÈRE MÉDAILLE FRANÇAISE !— francetvsport (@francetvsport) February 8, 2026
Mathis Desloges décroche l'argent sur le skiathlon derrière la légende norvégienne du ski de fond Johannes Klæbo. C'est la première médaille individuelle en ski de fond pour la France depuis 2006 pic.twitter.com/CuyiL0hr3a
13:36 - J'ai tout maximiser
Les premières déclarations de Mathis Desloges après sa médaille d'argent au micro de France TV "Ca fait des mois que je m'entraîne pour cette course. Ce que j'ai fait ces dernières semaines peu de gens l'ont fait. J'ai tout maximiser. Je suis très content mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait, il y avait aussi tout le staff. Pour le carton jaune, j'ai coupé le virage, ce n'était pas volontaire, ça ne m'a pas avantagé."
13:31 - J'aimerai écrire l'histoire
Les déclarations du champion olympique Johannes Klaebo après son titre sur le skiathlon "J'étais un peu nerveux avant cette course, c'est toujours compliqué d'aborder les Jeux Olympiques, mais finalement ça s'est bien passé. J'aimerai écrire l'histoire dans ces JO, c'est sûr. Je me sens bien et je suis confiant. Pour l'équipe de France ont une équipe très forte avec des garçons qui peuvent viser la médaille."
13:26 - Lapalus déçu
Hugo Lapalus déçu et en larmes n'arrive pas à digérer sa 5ème place "Je suis ecoeuré de finir 5ème à quelques secondes du podium. Ca fait mal. Dans un premier temps, j'ai du mal à digérer. Avec tout le monde qui me regardait, la famille et les amis, j'aurais aimé de concrétiser avec une médaille mais bon c'est comme ça"
13:24 - Le classement des Bleus
Grosse prestation des trois Français dans ce skiathlon. Mathis Desloges remporte donc la médaille d'argent, Hugo Lapalus finit cinquième, Jules Lapierre est 9ème alors que Victor Loreva termine quinzième
13:20 - Desloges 20 ans après Darragon
Mathis Desloges succède à Rody Darragon, dernier Français médaillé sur le ski de fond, c'était aussi en argent lors des JO de Turin 2006
13:16 - DESLOGES DEUXIEME ET EN ARGENT
Première médaille Française de ces Jeux 2026, elle est l'oeuvre de Mathis Desloges qui finit deuxième de Skiathlon derrière le grand Klaebo et devant Nyenget, les deux Norvégiens. Mathis Lapalus termine cinquième. QUEL SPRINT DU FRANCAIS !
13:12 - L'erreur de Desloges (vidéo)
En vidéo, l'erreur de Mathis desloges qui lui coûte juste un carton jaune pour le moment
❄️ #MilanoCortina2026 | ???? L'erreur de Mathis Desloges ?— francetvsport (@francetvsport) February 8, 2026
Le Français semble avoir coupé la piste alors qu'il est dans le groupe de tête...
➡️ Suivez les JO sur la chaîne sport de France Télévisions : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/TrLFOqwpVz
13:09 - 5 coureurs en tête à un tour de l'arrivée
lls sont cinq à jouer pour la médaille d'Or et le podium dans cette course de Skiathlon. Klaebo et Nyenget pour la Norvège, Lapalus et Desloges pour la France et le russe Korostelev
13:06 - Carton jaune seulement pour Desloges
Mathis Desloges prend pour le moment qu'un petit carton jaune et pas de pénalité au niveau de temps. Les deux Français gardent leurs chances pour la médaille
13:03 - Desloges devait être sanctionné
Mathis Desloges a complètement coupé dans un virage en gagnant de précieux de précieux mètres. Si l'action est involontaire, il devrait être sans doute sanctionné à l'issue de la course. Dommage pour le Français
13:01 - Le podium de la descente femmes
Breezy Johnson remporte donc la descente dames de ces JO 2026 devant Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. La skieuse Américaine fait la passe de deux après son titre de championne du monde l'an passé
12:58 - Desloges et Lapalus dans le coup
Très belle course des Français dans le skiathlon. Desloges (2ème) et Lapalus (4ème) sont toujours dans les pas de Kalebo alors que deux autres Norvégiens sont hors du coup
12:55 - Klaebo en patron, Lapalus troisième
Johannes Klaebo est leader de cette course de Skiathlon à mi course avec deux secondes sur les poursuivants, Hugo Lapalus est troisième
12:50 - BREEZY JOHNSON ATTEINT SON REVE
A moins qu'un grand retournement de situation de la part des dernières descendeuses (les outsiders), Breezy Johnson sera la nouvelle championne olympique de la descente. Un succès au goût amer pour la délégation américaine suite à la chute de Lindsey Vonn. L'allemande Aimer finit deuxième devant l'Italienne Sofia Goggia
12:49 - Sortie de piste de Cerutti
Course compliquée pour Camille Cerutti qui a connu une sortie de piste en début de descente ou elle a perdu de la vitesse et beaucoup de temps. Elle finit en 1'40''41 (23ème)
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.