DIRECT. JO 2026 : le biathlon n'attend que de l'or, Shiffrin couronnée sur le slalom... épreuves et résultats

Après la médaille d'or des hommes lors du relais en biathlon dans ces JO 2026 ce mardi, la France vise une nouvelle médaille ce mercredi, toujours en biathlon.

15:32 - Une avance confortable Malgré une pioche utilisée, Océane Michelon ressort avec une avance de 44 secondes sur la Novège et 47 secondes sur la Suède

15:30 - Le 5/5 de Michelon sur le couché Revivez l'excellent tir couché d'Océane Michelon

15:26 - Sans faute pour Michelon Quelle performance sur le premier tir, Océane Michelon réussit un 5/5 sur tir et sort avec 28 secondes d'avance sur ses poursuivantes

15:24 - Le deuxième tir de Jeanmonnot Revivez en vidéo le deuxième tir impeccable de Lou Jeanmonnot

15:20 - Michelon lancée en bonne position Lou Jeanmonnot passe le relais en conditions idéales à Océane michelon, une seule petite seconde de retard sur la leader Lettone alors que l'Allemagne est onzième à 46 secondes

15:18 - La France troisième ! Elle s'est lancée avec 55 secondes de retard et Lou Jeanmonnot revient progressivement sur la tête de la course, elle est troisième derrière la Lettonie et la Bulgarie

15:15 - JEANMONNOT REPLACE LES BLEUES Un joli 5/5 sur le tir debout de Lou Jeanmonnot permet à l'équipe de France de revenir dans cette course alors que Francesca Preuss a complètement manqué son tir en allant faire son tour de pénalité

15:11 - Le premier tir de Jeanmonnot (vidéo) Revivez en vidéo le premier tir de Lou Jeanmonnot avec 2 pioches utilisées

15:09 - Preuss impeccable Un cinq sur cinq sur tir pour l'Allemande Preuss qui fait le trou en tête alors que Lou Jeanmonnot ressort avec 45 secondes de retard après deux pioches utilisées sur le premier pas de tir

15:08 - Le deuxième tir de Bened (vidéo) Revivez le deuxième tir de Camille Bened, où la Française a manqué 4 tirs < /p>

15:05 - Murase en tête après le 1er run La Japonaise Murase est en tête de la finale slopestyle snowboard femmes JO 2026 avec 79,30, elle devance l'Allemande Morgan 77,65

15:02 - Jeanmonnot pour rattraper le coup Lou Jeanmonnot prend le deuxième relais avec 55 secondes de retard sur les trois équipes de tête Suède, Allemagne et Bulgarie

14:57 - Anneau de pénalité pour Bened Avec 3 pioches utilisées et 4 manqués au tir, Camille Bened était obligée de faire un anneau de pénalité. Elle ressort avec 46 secondes de retard sur la tête et la Bulgare Hristova

14:54 - Bened repasse deuxième 2 secondes de retard de Camille Bened sur l'Allemagne juste avant le deuxième pas de tir alors que la Bulgare Hristova est dans ses pas

14:50 - Précision maximale Un premier tir couché excellent en 23 secondes de Camille Bened qui permet à la Française de prendre la tête avec 5 secondes d'avances sur la poursuivante allemande

14:49 - Bened troisième Juste avant le premier pas de tir, Camille Bened est troisième à 2 secondes de l'Allemande Tannheimer

14:45 - C'est parti pour le relais Le coup d'envoi du relais féminin biathlon 2026 est lancé. Camille Bened est la première relayeuse de l'équipe de France

14:41 - La Slovaquie dans le dernier carré L'équipe slovaque du hockey masculin s'est imposé sans trembler face à l'Allemagne en quart de finale (6-2). Elle affrontera le vainqueur du match USA - Suède

14:40 - ENCORE DE L'OR POUR LA CHINE Xu Mengato a remporté le concours de ski acrobatique chez les femmes JO 2026, elle devance l'Australienne Scott et l'autre Chinoise Shao. La Chine a donc pris deux médailles d'Or ce mercredi (après l'Or de Yiming Su en snowboard)

14:32 - Troisième titre pour Shiffrin Après l'or au slalom a Sotchi (2014) et l'or sur le slalom-G à Pyeongchang (2018), Mikael Shiffrin remporte sa troisième médaille d'or olympique lors de ces quatrièmes JO

14:30 - McFarlane dixième, Lamure quinzième Caitlin McFarlane termine dixième de ce slalom alors que Marie Lamure a pris la quinzième place. Des places plutôt honorables pour les deux Françaises

14:27 - LA BELLE BALADE DE SHIFFRIN Deuxième temps de la deuxième manche pour Mikael Shiffrin et la première place sur les 2 manches avec 1 minute 50 secondes d'avance sur la Suissesse Camille Rast. Quelle belle prestation pour la grand championne Américaine. C'est Swenn Larsson (Suède) qui complète le podium de ce slalom femmes 2026

14:24 - LE DRAME POUR DUERR L'Allemande Lena Duerr enfourche le premier piquet dès l'entame de la seconde manche alors qu'il était deuxième sur la première manche. Quelle mésaventure! Camille Rast reste leader, mais il reste Mikaela Shiffrin

14:21 - Camille Rast en tête Pour 21 centièmes, Camille Rast a chipé la tête du slalom à Swenn Larsson, la suédoise. Il reste encore trois concurrentes sur cette deuxième manche slalom femmes JO 2026 dont Mikaela Shiffrin