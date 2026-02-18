DIRECT. JO 2026 : le biathlon n'attend que de l'or, Shiffrin couronnée sur le slalom... épreuves et résultats
Après la médaille d'or des hommes lors du relais en biathlon dans ces JO 2026 ce mardi, la France vise une nouvelle médaille ce mercredi, toujours en biathlon.
- La journée de mercredi dans ces JO 2026 pourrait permettre à la France d'exploser son record au tableau des médailles. Dans la finale de snowboard slopestyle, le Français Romain Allemand, 3e avant le dernier run, termine finalement hors des médailles en chutant sur sa dernière tentative.
- Dans les résultats de ces JO 2026 ce mercredi, Mélissa Gal aux côtés de Léonie Parry ont terminé à la 7e place sur le sprint par équipes en ski de fond. Chez les hommes, Mathis Desloges, associé à Jules Chappaz, n'ont pas réussi à prendre la médaille et terminent à une décevante 12e place. La course est remportée par la Norvège de Klaebo qui empoche sa 10e médaille d'or. En slalom, la légende américaine Mikaela Shiffrin remporte son 3e titre olympique.
- On suit à 14h45 dans ces JO 2026, le relais femmes en biathlon avec Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Océane Michelon et Camille Bened qui rêve d'or comme les hommes hier.
15:32 - Une avance confortable
Malgré une pioche utilisée, Océane Michelon ressort avec une avance de 44 secondes sur la Novège et 47 secondes sur la Suède
15:30 - Le 5/5 de Michelon sur le couché
Revivez l'excellent tir couché d'Océane Michelon
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? IMPECCABLE ! 5/5 pour Océane Michelon ! La France est largement en tête ????
???? Suivez les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/mvJG7xhzIa
15:26 - Sans faute pour Michelon
Quelle performance sur le premier tir, Océane Michelon réussit un 5/5 sur tir et sort avec 28 secondes d'avance sur ses poursuivantes
15:24 - Le deuxième tir de Jeanmonnot
Revivez en vidéo le deuxième tir impeccable de Lou Jeanmonnot
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Lou Jeanmonnot 5/5 pour son deuxième tir ! Elle n'est plus qu'a 11 secondes. Elle nous fait une Émilien Jacquelin !!!!! ????
???? Suivez les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/PW5VDL1Fwh
15:20 - Michelon lancée en bonne position
Lou Jeanmonnot passe le relais en conditions idéales à Océane michelon, une seule petite seconde de retard sur la leader Lettone alors que l'Allemagne est onzième à 46 secondes
15:18 - La France troisième !
Elle s'est lancée avec 55 secondes de retard et Lou Jeanmonnot revient progressivement sur la tête de la course, elle est troisième derrière la Lettonie et la Bulgarie
15:15 - JEANMONNOT REPLACE LES BLEUES
Un joli 5/5 sur le tir debout de Lou Jeanmonnot permet à l'équipe de France de revenir dans cette course alors que Francesca Preuss a complètement manqué son tir en allant faire son tour de pénalité
15:11 - Le premier tir de Jeanmonnot (vidéo)
Revivez en vidéo le premier tir de Lou Jeanmonnot avec 2 pioches utilisées
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Deux balles de pioches pour Lou Jeanmonnot ! Elle a réussi a rattrapé quelques secondes. La France se replace en 12ème position. ????
???? Suivez les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/jST5RNYyzV
15:09 - Preuss impeccable
Un cinq sur cinq sur tir pour l'Allemande Preuss qui fait le trou en tête alors que Lou Jeanmonnot ressort avec 45 secondes de retard après deux pioches utilisées sur le premier pas de tir
15:08 - Le deuxième tir de Bened (vidéo)
Revivez le deuxième tir de Camille Bened, où la Française a manqué 4 tirs
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Camille sort avec 46 secondes de retard de son deuxième tir et devra faire un tour de pénalité !
???? Suivez les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/G9fGYKiRKu
15:05 - Murase en tête après le 1er run
La Japonaise Murase est en tête de la finale slopestyle snowboard femmes JO 2026 avec 79,30, elle devance l'Allemande Morgan 77,65
15:02 - Jeanmonnot pour rattraper le coup
Lou Jeanmonnot prend le deuxième relais avec 55 secondes de retard sur les trois équipes de tête Suède, Allemagne et Bulgarie
14:57 - Anneau de pénalité pour Bened
Avec 3 pioches utilisées et 4 manqués au tir, Camille Bened était obligée de faire un anneau de pénalité. Elle ressort avec 46 secondes de retard sur la tête et la Bulgare Hristova
14:54 - Bened repasse deuxième
2 secondes de retard de Camille Bened sur l'Allemagne juste avant le deuxième pas de tir alors que la Bulgare Hristova est dans ses pas
14:50 - Précision maximale
Un premier tir couché excellent en 23 secondes de Camille Bened qui permet à la Française de prendre la tête avec 5 secondes d'avances sur la poursuivante allemande
14:49 - Bened troisième
Juste avant le premier pas de tir, Camille Bened est troisième à 2 secondes de l'Allemande Tannheimer
14:45 - C'est parti pour le relais
Le coup d'envoi du relais féminin biathlon 2026 est lancé. Camille Bened est la première relayeuse de l'équipe de France
14:41 - La Slovaquie dans le dernier carré
L'équipe slovaque du hockey masculin s'est imposé sans trembler face à l'Allemagne en quart de finale (6-2). Elle affrontera le vainqueur du match USA - Suède
14:40 - ENCORE DE L'OR POUR LA CHINE
Xu Mengato a remporté le concours de ski acrobatique chez les femmes JO 2026, elle devance l'Australienne Scott et l'autre Chinoise Shao. La Chine a donc pris deux médailles d'Or ce mercredi (après l'Or de Yiming Su en snowboard)
14:32 - Troisième titre pour Shiffrin
Après l'or au slalom a Sotchi (2014) et l'or sur le slalom-G à Pyeongchang (2018), Mikael Shiffrin remporte sa troisième médaille d'or olympique lors de ces quatrièmes JO
14:30 - McFarlane dixième, Lamure quinzième
Caitlin McFarlane termine dixième de ce slalom alors que Marie Lamure a pris la quinzième place. Des places plutôt honorables pour les deux Françaises
14:27 - LA BELLE BALADE DE SHIFFRIN
Deuxième temps de la deuxième manche pour Mikael Shiffrin et la première place sur les 2 manches avec 1 minute 50 secondes d'avance sur la Suissesse Camille Rast. Quelle belle prestation pour la grand championne Américaine. C'est Swenn Larsson (Suède) qui complète le podium de ce slalom femmes 2026
14:24 - LE DRAME POUR DUERR
L'Allemande Lena Duerr enfourche le premier piquet dès l'entame de la seconde manche alors qu'il était deuxième sur la première manche. Quelle mésaventure! Camille Rast reste leader, mais il reste Mikaela Shiffrin
14:21 - Camille Rast en tête
Pour 21 centièmes, Camille Rast a chipé la tête du slalom à Swenn Larsson, la suédoise. Il reste encore trois concurrentes sur cette deuxième manche slalom femmes JO 2026 dont Mikaela Shiffrin
14:16 - HOLDENER PREND LA TETE
Wendie Holdener, la Suissesse de 32 ans a pris la tête de cette finale de slalom devant les deux Autrichiennes Truppe et Huber
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.