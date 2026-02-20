DIRECT. JO 2026 : Fillon Maillet en bronze et dans la légende, déception en skicross... épeuves et résultats

Quentin Fillon Maillet a pris la médaille de bronze lors de la mass start des JO ce vendredi 20 février, devant l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux.

15:26 - Revivez l'attaque décisive de Fillon Maillet pour aller chercher le bonze sur la mass start ! Le Français est allé chercher sa neuvième médaille olympique avec panache.

15:15 - Émilien Jacquelin : "Le bilan de ces JO 2026 est positif" "J’ai pris l’échappée matinale, parfois ça arrive au bout, parfois non (rires). Mon premier tir était engagé. Je ne m’attendais pas à avoir une telle avance. J’ai conservé mon rythme. J’étais bien physiquement. Le vent a redoublé durant la course. Au debout, j’ai essayé de beaucoup de tenir ma carabine. J’ai essayé de trop bien faire. Ça ne l’a pas fait du tout. Le bilan de ces JO 2026 est positif. Hormis l’individuel, j’ai pesé sur toutes les courses. Je vois le verre à moitié plein. Il y a eu l’hommage pour mon idole, Marco Pantani. Il y a l’or par équipe. Je vais réfléchir par rapport à ma retraite. Je vais prendre la décision avec la tête reposée. Si je décide de continuer, je le ferais à 100 %. Si je ne ressens plus l’émulation, la relève est là. Aujourd’hui, j’ai fait le biathlon que j’aime faire. Je suis heureux si des gens ont vibré devant ces Jeux olympiques. C’était moi. Pour le biathlon français, ce sont de beaux jeux. On est fiers d’avoir fait vibrer les gens. La semaine prochaine, on espère vous voir nombreux à Albertville pour célébrer les médailles."

15:13 - Un point sur le curling aux JO 2026 Dans le tableau des femmes, nous en sommes au stade des demi-finales. Pour l'heure, la Suisse mène face aux États-Unis (4-2). Le match est plus serré entre le Canada et la Suède (2-2).

15:09 - Fillon Maillet : "Je suis content, mais je m’en veux sur les tirs" "Elle n’a pas la saveur de l’or, mais je la prends quand même. Elle est un peu inespérée. C’est ma plus belle prestation en ski. J’ai de l’avance sur tout le monde. Je n’étais pas performant sur le tir. Je suis content d’avoir ma neuvième médaille. Je suis content, mais je m’en veux sur les tirs. Je pouvais espérer mieux. Il y avait du vent sur le premier debout. Ça reste, quand même, une magnifique journée. Je n’avais pas encore cette couleur."

15:04 - Un doublé chinois en ski acrobatique ! Avec une note de 132.6, le Chinois Xindi Wang s'est adjugé la médaille d'or. Il a terminé devant Tianma Li et le Suisse Noé Roth. Les deux athlètes ont acquis la même note (123.93). Ils auront tous les deux une médaille d'argent dans ces JO 2026.

15:00 - Fabien Claude termine à la 27e position Le Français n'a pas existé dans cette mass start des JO 2026, avec un tir très irrégulier (11/20).

14:57 - Il y a de la déception pour Émilien Jacquelin et Éric Perrot ! Émilien Jacquelin termine à la 12e place. Il est passé à côté de son tir (14/20). Le constant est le même pour Éric Perrot (13/20), qui termine à la 20e place.

14:52 - Fillon Maillet prend le bronze et entre dans l’histoire, doublé norvégien sur la mass start ! Avec quatre pioches, le Français n’a pas été en mesure de faire mieux qu’une troisième place dans cette mass start des JO 2026. Néanmoins, avec cette neuvième breloque olympique, QFM devient l’athlète français le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques. Devant, Dale-Skjevdal (20/20) est devenu champion olympique, devant Lægreid (19/20).

14:50 - Fillon Maillet double Horn ! Dans la montée, le Français a placé une accélération. L'Allemand est dans les cordes. Le podium se joue !

14:48 - Ce sera un doublé norvégien, Fillon Maillet se bat ! Dale-Skjevdal et Lægreid ont une avance confortable sur le reste des concurrents. Derrière, Fillon Maillet est en passe de rattraper Horn. Il n'y a plus qu'une seconde d'écart !

14:47 - Jacquelin écope encore d'un tour de pénalité C'était un jour sans pour le Français. Il va se battre pour finir au sein du top 10 dans cette mass start.

14:47 - Quentin Fillon Maillet va se battre pour le bronze ! Le Français a fait une pioche. Il ressort avec six secondes de retard sur Horn ! Il faut y croire !

14:44 - Dale-Skjevdal va remporter le titre olympique ! Le Norvégien n'a pas craqué sur son dernier debout ! Il va remporter la mass start des JO 2026 !

14:43 - Fillon Maillet s'accroche Le Français est revenu à dix secondes du podium. On arrive sur le dernier debout. Horn et Lægreid complètent, pour l'heure, le podium.

14:38 - C'est toujours aussi dur pour Perrot et Claude Au debout, Perrot a commis trois pioches. C'est une de moins que Claude. Les Tricolores passent à côté. On ne peut compter que sur Fillon Maillet. À l'avant, Dale-Skjevdal creuse sur tout le monde.

14:38 - Un tir catastrophique pour les Français ! Émilien Jacquelin va tourner à quatre reprises ! Ce sera deux tours pour Quentin Fillon Maillet ! Les Norvégiens sont repartis, l'Allemand Horn est intercalé à la deuxième place !

14:35 - Giacomel abandonne ! Le numéro 2 mondial ne finira pas cette mass start. L'Italien est passé complètement à côté de ces JO 2026. À l'avant, Fillon Maillet a rejoint le quatuor à l'avant. On arrive sur le premier debout.

14:33 - Giacomel connaît une défaillance L'Italien se plaint de la poitrine. Il ne parvient plus à suivre le rythme à l'avant. En tête, ils sont quatre : Lægreid, Christiansen, Dale-Skjevdal et... Émilien Jacquelin ! Quentin Fillon Maillet n'est pas loin !

14:31 - La course sera difficile pour Fabien Claude Après trois pioches sur le premier tir, le Français a commis une autre faute. Il ne jouera pas le podium à l'instar d'Éric Perrot.

14:30 - Éric Perrot passe à côté de sa mass start Le Français a commis deux fautes. L'Italien Giacomel a pris le manche à l'avant. Jacquelin est dans ce peloton de tête.

14:29 - Jacquelin réalise un beau tir ! Le vent s'est levé sur le pas de tir. Il a commis une seule erreur. Il a pris des risques. Quentin Fillon Maillet fait 100%.

14:24 - Émilien Jacquelin réalise un gros effort Le Français compte déjà 16 secondes d'avance dans cette mass start. Tout est encore possible dans cette dernière course des JO 2026.

14:18 - Jacquelin sort en tête après le couché ! Perrot et Fillon Maillet vont tourner. Fabien Claude a réalisé trois fautes. Pour l'instant, les Norvégiens sont en chasse derrière Émilien Jacquelin !