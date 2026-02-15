DIRECT. JO 2026 : les Bleues passent à côté en biathlon, le bronze pour le snowboardcross, l'argent en ski de fond... Les épreuves et résultats
La journée du dimanche 15 février aux JO 2026 est prolifique pour l'équipe de France avec des médailles qui sont tombées en cascade.
- La journée du dimanche 15 février aux JO 2026 pourrait être l'une des plus grandioses pour la délégation française. En snowboardcross, après les désillusions lors des épreuves individuelles de ces JO 2026, le relais mixte pouvait offrir de nombreuses médailles... C'est finalement une seule des trois équipes qui est allée en finale avec Léa Casta et Loan Bozzolo, mais suffisant pour prendre le bronze.
- Le biathlon a été une nouvelle fois à l'honneur dans ces JO 2026 avec la poursuite hommes et la médaille de bronze d'Emilien Jacquelin, largement en tête avant le dernier debout, mais qui a totalement craqué avec deux fautes sur ce tir. Il récupère tout de même le bronze devant Eric Perrot. Chez les femmes, immense désillusion pour les Bleues avec Lou Jeanmonnot seulement 4e et Océane Michelon 5e.
- En ski de fond, la France remporte sa 3e médaille de ces JO 2026 avec l'argent de l'équipe de France sur le relais hommes. Mathis Desloges, Victor Lovera, Hugo Lapalus et Théo Schely terminent juste derrière la Norvège de la légende Klaebo qui empoche sa 4e médaille d'or de ces JO 2026.
- Au tableau des médailles de ces JO 2026, la Norvège domine toujours largement le classement, mais la France est désormais proche de battre son record en égalant son total de 15 médailles
15:16 - Vittozzi titrée sur la poursuite, Jeanmonnot au pied du podium !
L'Italienne, grâce à un superbe 20/20 au tir, remporte l'or olympique sur la poursuite femmes des JO 2026 ! Elle devance Kirkeeide, supersonique sur les skis et Minkkinen à 20/20 elle aussi. Lou Jeanmonnot, trop imprécise au tir, échoue au pied du podium tandis qu'Océane Michelon est 5e. Déception pour le clan français dans cette poursuite des JO 2026.
15:10 - Vittozzi vole vers l'or olympique !
Grâce à un plein sur le dernier tir de la poursuite femmes des JO 2026, Vittozzi fonce vers le titre olympique. Jeanmonnot ressort 4e à 11 secondes de Minkkinen et 7 secondes de Kirkeeide, 3e !
15:03 - Jeanmonnot et Michelon à la faute !
Alors que Kirkeeide et Vittozzi signent le plein sur le premier debout, les deux Françaises commettent une erreur. Résultat, Jeanmonnot ressort 3e à 35 secondes, Michelon 6e à 44 secondes.
15:00 - La faute sur le couché pour Jeanmonnot, le plein pour Michelon
Sur le deuxième couché, Vittozzi ressort en tête grâce à un plein. Jeanmonnot commet une erreur et ressort à 7 secondes de l'Italienne. Michelon réalise un joli coup avec le 5/5 pour ressortir 4e à 20 secondes. Les deux Françaises sont bien en course pour le podium !
14:58 - Le bronze pour la France en snowboard cross mixte !
Le duo Bozzolo - Casta signe un superbe bronze sur le snowboard cross mixte des JO 2026 ! Les Tricolores complètent le podium derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. 15e médaille pour le contingent français dans ces JO 2026 !
14:51 - Jeanmonnot signe le plein sur le couché
Premier tir impeccable pour Lou Jeanmonnot dans cette poursuite femmes des JO 2026. En revanche, Océane Michelon craque d'entrée et commet deux fautes. Elle ressort à 47.9 secondes de Kirkeeide en tête.
14:45 - C'est parti pour la poursuite femmes en biathlon !
C'est parti pour le gros temps fort de cette journée des JO 2026 avec la poursuite femmes. Océane Michelon s'élance à 4 secondes de Kirkeeide tandis que Jeanmonnot part à 24 secondes. Deux très belles chances de médailles pour l'équipe de France !
14:34 - Le 2e relais français passe à la trappe
Il n'y aura qu'un relais français en finale du snowboard cross mixte des JO 2026 après l'élimination du tandem Chollet - Ninari-Pereira en demi-finale.
14:27 - Brignone remporte l'or olympique en géant !
A 35 ans, Federica Brignone remporte sa 2e médaille d'or des JO 2026, en slalom géant. Elle devance la Norvégienne Stjernesund et la Suédoise Hector qui terminent à égalité à +0.62.
14:22 - Le premier relais tricolore en finale !
En snowboard cross mixte des JO 2026, le duo Bozzolo - Casta termine deuxième de la première demi-finale et valide sa place pour la grande finale avec une superbe chance de médaille. Place à la deuxième demi-finale avec Chollet - Nirani-Pereira !
14:11 - Pas de demi-finale pour J.Chollet et Trespeuch
Le troisième relais français échoue à la troisième position et manque la qualification pour le dernier carré. Nous aurons donc deux tandems tricolores en demi-finales : Bozzolo - Casta et Chollet et Nirani-Pereira.
14:05 - 2/2 pour les Bleus en quart !
Nirani-Pereira et Chollet assurent, sur le fil, à leur tour la qualification pour les demi-finales du snowboard cross mixte ! Alors qu'il reste encore un relais français à l'élancer, deux duos tricolores sont assurés de disputer les demi-finales. Place au duo J.Chollet - Trespeuch !
13:57 - La Grande-Bretagne et l'Australie au rendez-vous des demies
Dans le 2e quart de finale en snowboard cross mixte des JO 2026, la Grande-Bretagne et l'Australie se qualifient pour les demi-finales. Place au 2e relais français avec Chollet et Nirani-Pereira !
13:51 - Escane 5e provisoire en géant
Dans la seconde manche du géant femmes des JO 2026, la dernière française en lice, Doriane Escane, signe le 5e temps provisoire à +0.76 de l'Italienne Zenere, en tête provisoirement.
13:49 - C'est parti pour les quarts de finale de snowboard cross !
Top départ des quarts de finale en snowboard cross des JO 2026. Bozzolo - Casta entament parfaitement leur compétition avec une qualification devant les Suisses. Le premier des trois relais tricolores assure sa place dans le dernier carré.
13:37 - Cerutti sort du tracé
Coup dur, Camille Cerutti sort à son tour après Clara Direz dans la première manche. Il ne reste plus que Doriane Escane qui va s'élancer en 11e position dans cette seconde manche du slalom géant femmes des JO 2026.
13:27 - Cerutti va lancer la 2e manche du géant femmes
30e au terme de la première manche du géant femmes des JO 2026, Camille Cerutti va s'élancer en première pour la seconde manche. Il y aura une autre Française au portillon de départ, Doriane Escane, 19e provisoire.
13:13 - Revivez le final des Bleus, médaillés d'argent !
Le relais hommes en ski de fond des JO 2026 a vu l'équipe de France prendre l'argent olympique. Revivez l'arrivée de Lovera, drapeau tricolore à la main !
13:06 - La France remporte l'argent en ski de fond !
En relais hommes en ski de fond des JO 2026, l'équipe de France (Schely, Lapalus, Desloges et Lovera) confirme son nouveau statut et prend l'argent olympique derrière une Norvège intouchable (Iversen, Nyenget, Hedegart et Klaebo). Immense performance des Bleus qui devancent les Italiens, troisièmes ! Encore une médaille pour la France aujourd'hui, la 14e des Olympiades.
13:00 - Boch 11e en monobob
Au terme de la 2e manche du monobob des JO 2026, Margot Boch a signé un 2e run moins rapide et glisse au 11e rang. On retrouvera la Tricolore demain à 19h00 et 21h06 pour ses deux dernières manches.
12:58 - Klaebo accélére
Le Norvégien vient de boucler le premier tour avec 16 secondes d'avance sur Lovera. Il ne reste plus qu'un tour dans ce relais hommes en ski de fond des JO 2026. La France va, à priori, empocher une nouvelle médaille puisque Lovera présente 32 secondes d'avance sur le Finlandais et l'Italien.
12:51 - Lovera revient sur Klaebo !
Le Français fait l'effort pour revenir dans les skis de Klaebo dans ce dernier relais hommes en ski de fond des JO 2026. On se dirige vers une fin de course épique pour le titre olympique.
12:49 - Lovera face à Klaebo pour l'or olympique
Le relais français est toujours en course pour le titre. Desloges passe le relais à Lovera à seulement 12 secondes du Norvégien. Le Français part à la poursuite de Klaebo pour l'or olympique ! Derrière, la Finlande pointe à 25 secondes.
12:46 - Desloges fait sauter la concurrence à la poursuite de la Norvège
Le Tricolore est irrésistible ! Il surclasse l'Italien et le Finlandais pour partir seul à la poursuite de la Norvège. Desloges est même parvenu à reprendre 3 secondes sur Hedegart.
12:41 - Desloges remonte 2e !
Derrière Hedegart rapide dans la montée, Desloges prend les devants de la poursuite et pointe à 10 secondes du Norvégien. L'Italien s'accroche dans les skis du Tricolore.
