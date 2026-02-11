DIRECT. JO 2026 : or, argent et bronze, Simon, Jeanmonnot et Laffont font briller la France, les résultats

La journée du 11 février aux JO 2026 s'annonce totalement dingue avec trois médailles d'or qui peuvent tomber dans la besace française.

15:33 - Revivez le final de Jeanmonnot et le doublé français Retour en vidéo sur le final de l'individuel de Lou Jeanmonnot qui valide le doublé de l'équipe de France avec Julia Simon.

15:31 - Le bilan d'un individuel de rêve Au terme d'un individuel femmes des JO 2026 complètement fou, Julia Simon et Lou Jeanmonnot terminent aux deux premières places. Camille Bened est 6e à 1'36" tandis que Justine Braisaz-Bouchet a failli au tir. Elle termine 64e à 8'34".

15:27 - Revivez le run en bronze de Perrine Laffont Retour en vidéo sur le run de Perrine Laffont en finale du ski de bosses femmes des JO 2026. Une performance qui lui permet d'arracher le bronze.

15:22 - Le merveilleux doublé pour Simon et Jeanmonnot ! Exploit exceptionnel des Françaises qui signent un incroyable doublé sur l'individuel femmes des JO 2026, Julia Simon remporte l'or olympique, Lou Jeanmonnot prend l'argent ! Et c'est l'énorme surprise Hristova qui complète le podium. Cette équipe de biathlon se couvre d'or dans ces JO 2026 après le titre en relais mixte !

15:20 - Simon s'envole vers l'or, Jeanmonnot vers l'argent ! Après la faute de Preuss sur son dernier debout, la France se dirige grandement vers un fabuleux doublé sur l'individuel femmes des JO 2026 : Simon est en tête, Jeanmonnot, 2e !

15:17 - Perrine Laffont arrache le bronze ! Sur un fil après un run moyen, la Tricolore arrache finalement le bronze après la sortie de Jakara Anthony ! Perrine Laffont est en bronze au terme d'un scénario dingue, c'est la 4e médaille de la délégation française dans ces JO 2026.

15:12 - Bened craque sur le dernier tir ! La jeune française commet une erreur sur son dernier tir et dit adieu au podium dans cet individuel femmes des JO 2026. Elle laisse provisoirement sa place en tête à une autre française, Julia Simon !

15:09 - Perrine Laffont glisse 2e Dans l'épreuve du ski de bosses femmes des JO 2026, l'Américaine Lemley vient de déloger Laffont de la première place grâce à un joli score de 82.30. La Tricolore peut encore croire au podium même si ce sera difficile.

15:07 - Une erreur de trop pour Jeanmonnot Alors qu'elle jouait encore le podium, Lou Jeanmonnot commet une nouvelle erreur sur le pas de tir et ressort 13e à 1'05". Sans erreur devant, la Tricolore ne montera pas sur la boîte cette fois-ci.

15:06 - Encore une faute pour Jeanmonnot Ah c'est dur pour Lou Jeanmonnot qui se loupe encore sur son tir couché avec une faute de plus. La médaille est peut être possible quand même.

15:03 - Les Françaises toujours placées A la sortie du troisième tir, Camille Bened est toujours en tête, Julia Simon est troisième à 9 secondes. Lisa Theresa Hauser talonne Bened à la deuxième place à moins d'une seconde.

15:00 - Laffont s'éloigne de l'or Au terme d'un run un peu lent et d'une technique qui manque de relâchement, Perrine Laffont affiche 78 pts. L'or s'éloigne pour la Française.

14:58 - Bened en tête à la sortie du 2e tir ! Camille Bened, grâce à sa régularité au tir, est en tête à la sortie du 2e tir. Lou Jeanmonnot et Julia Simon, auteures d'une faute, ressortent 7e et 9e à 26 et 31 secondes.

14:53 - Jeanmonnot et Simon en tête du biathlon ! A la sortie du premier tir couché, Lou Jeanmonnot est en tête devant Julia Simon à 8 secondes. Camille Bened est 9e à 19 secondes. Justine Braisaz-Bouchet a commis 2 fautes et pointe 53e.

14:51 - Laffont qualifiée pour la finale du ski de bosses ! Quel soulagement pour Perrine Laffont qui valide sur le fil la qualification pour la finale du ski de bosses des JO 2026 ! Rendez-vous à ne pas manquer à 14h55 !

14:50 - Laffont 6e provisoire ! Cela risque d'être tendu pour Perrine Laffont pour se qualifier pour la grande finale du ski de bosses des JO 2026. On va rester suspendu aux scores des trois dernières participantes alors qu'il faut un top 8 pour se qualifier.

14:43 - Braisaz-Bouchet au départ Justine Braisaz-Bouchet, dernière tricolore à s'élancer dans cet individuel femmes 2026, aura une carte à jouer. La Française, qui a retrouvé de la consistance au tir ces dernières semaines en Coupe du monde, pourrait bien se faire une place sur le podium en cas de 100% face aux cibles.

14:42 - Lou Jeanmonnot en favorite ! C'est parti pour Lou Jeanmonnot qui vient de prendre le départ de cet individuel femmes des JO 2026. La Tricolore fait figure de favorite aujourd'hui. Après le titre olympique en relais mixte, le doublé pour la Française aujourd'hui ?

14:41 - Bened a du retard au premier inter. Pour son passage au premier intermédiaire, Camille Bened pointe à 13 secondes d'Anderson. On le sait, la Tricolore n'est pas la plus rapide sur les skis mais elle peut compter sur une réelle fiabilité au tir.

14:39 - Départ de Julia Simon ! La Tricolore prend à son tour le départ de cet individuel femmes des JO 2026. Titrée sur le relais mixte, Julia Simon pourrait bien arracher une autre médaille en cas de belle performance.

14:38 - Cabrol ne verra pas la grande finale Malgré un bon temps de ski, Camille Cabrol a manqué sa réception. Elle signe le 11e score et dit ainsi adieu à la qualification pour la grande finale. Dans quelques instants, Perrine Laffont est attendue !

14:38 - Bened lance l'équipe de france ! Camille Bened est la première à s'élancer dans cet individuel femmes des JO 2026. Elle devra faire parler sa qualité de tir aujourd'hui.

14:31 - Le départ approche pour Camille Cabrol Camille Cabrol va s'élancer dans trois dossards pour disputer sa finale du ski de bosses des JO 2026. On le rappelle, objectif top 8 pour rejoindre la grande finale.

14:24 - Cabrol 11e au départ, Laffont 17e Il faudra un peu patienter avant de suivre le passage des Françaises dans cette première finale du ski de bosses des JO 2026. Camille Cabrol sera la 11e à s'élancer, Perrine Laffont 17e.