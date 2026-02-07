DIRECT. JO 2026 : Lindsey Vonn attendue sur la descente, le biathlon... Le programme du 8 février
Les Jeux olympiques 2026 pourraient se lancer définitivement pour les Bleus ce dimanche avec plusieurs médailles attendues.
- La journée du dimanche 8 février aux Jeux olympiques d'hiver devrait être une journée prolifique pour la délégation française. Du biathlon et du patinage de vitesse pourraient apporter deux belles médailles et débloquer le compteur dans ces JO 2026
- La première course de biathlon dans ces JO 2026 est prévu pour 14h05 avec une équipe de France parmi les favorites du relais mixte. Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet seront alignés et tenteront de battre l'Italie ou encore la Suède... En fin de soirée dans cette journée des Jeux olympiques, Timothy Loubineaud en patinage de vitesse rêve d'une médaille sur le 5000 mètres.
- On suivra également l'une des stars de ces JO 2026 avec Lindsey Vonn, présente au départ de la descente femmes malgré un genou en vrac...
- Samedi, pour la première journée des JO, aucune médaille française mais déjà plusieurs pour l'Italie avec notamment le premier titre olympique pour Francesca Lollobrigida. Le Suisse Franjo von Allmen a été le tout premier champion olympique de ces JO 2026 en remportant la descente hommes.
23:05 - Programme du dimanche 8 février
Le relais mixte en biathlon constitue sans doute une première grande chance de médaille pour les Bleus ce dimanche 8 février. Nous suivrons également trois Françaises en descente Femmes, Romane Miradoli, Laura Gauché et Camille Cerutti ainsi que la star Américaine Lindsay Vonn. Timothy Loubineaud vivra sa première finale olympique sur la distance de 5000m. Ci dessous le programme complet de la deuxième journée des JO d'Hiver 2026
- Biathlon (Anterselva)
- 14h05 : relais mixte 4x6 km.
- Curling (Cortina d'Ampezzo)
- 10h05 : double mixte, Norvège - Tchéquie.
- 10h05 : double mixte, Corée du Sud - Estonie.
- 14h35 : double mixte, Canada - Suède.
- 14h35 : double mixte, Grande-Bretagne - Suisse.
- 14h35 : double mixte, États-Unis - Estonie.
- 14h35 : double mixte, Italie - Tchéquie.
- 19h05 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne.
- 19h05 : double mixte, États-Unis - Suède.
- 19h05 : double mixte, Suisse - Norvège.
- 19h05 : double mixte, Canada - Corée du Sud.
- Hockey sur glace (Milan)
- 16h40 : France - Suède, groupe B (F).
- 21h10 : Tchéquie - Finlande, groupe A (F).
- Luge (Cortina d'Ampezzo)
- 17h00 : simple hommes, manche 3.
- 18h34 : simple hommes, manche 4.
- Patinage artistique (Milan)
- 19h30 : épreuve par équipes : patinage en couple, programme libre.
- 20h45 : épreuve par équipes : individuel femmes, programme libre.
- 21h55 : épreuve par équipes : individuel hommes, programme libre.
- Patinage de vitesse (Baselga di Piné)
- 16h00 : 5 000 m hommes.
- Ski alpin (Cortina d'Ampezzo)
- 11h30 : descente femmes.
- Ski de fond (Tesero)
- 12h30 : skiathlon 10 km + 10 km hommes.
22:55 - Les Américains survolent la danse
Le duo américain Madison Chock et Evan Bates qui ont réussi un programme éblouissant ont remporté le concours de danse sur glace de patinage artistique devant le Japon, l'Italie, le Canada et la Géorgie. La suite demain pour les épreuves du concours par équipe.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.