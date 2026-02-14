DIRECT. JO 2026 : Perrine Laffont fonce vers la médaille en ski de bosses parallèles, biathlon... Les épreuves

Après une journée riche aux JO 2026 ce vendredi, celle de samedi promet de nouvelles grandes émotions avec des médailles attendues.

11:23 - En route pour les quarts (vidéo) Revivez en vidéo le huitième de finale de Perrine Laffont en ski de bosses parallèle J0 2026

11:21 - Beaucoup de neige à Livigno Une neige abondante tombe sans interruption sur Livigno, transformant la station italienne en un décor hivernal spectaculaire et exigeant pour l’épreuve de ski de bosses acrobatique féminin. Une visibilité parfois réduite et une piste qui évolue à chaque passage, rendant les trajectoires plus techniques et les réceptions plus délicates, tandis que les organisateurs redoublent d’efforts pour maintenir des conditions équitables

Découvrez toutes les médailles de ces JO 2026 avec le classement de la France Voir la suite du tableau

11:20 - Anthony impressionne L'Australienne Jakara Anthony a laissé une grande impression sur ce quart de finale au niveau de temps et de la technique

11:18 - Il me manquait de la confiance Au micro de France TV, Camille Cabrol a laissé ses premières impressions après l'élimination "Ce n'était pas une meuf imbattable mais aujourd'hui elle était plus forte que moi. Je pense qu'il me manquait le petit boost de confiance. Mais voilà c'est la vie. J'espère que Perrine va aller jusqu'au bout"

11:13 - LAFFONT DEROULE Encore une très belle prestation de Perrine Laffont face à Schwinghammer (21-14). La Française monte en puissance à l'image de son excellent backfitcross réalisé sur ce quart de finale

11:12 - C'est fini pour Cabrol Ca s'arrête là pour Camille Cabrol qui est tombée sur une bonne kazakhstanaise Gorodko en quart de finale de ski de bosses JO 2026, défaite (13-22)

11:10 - Jaline Kauf en feu Qualification aisée de la favorite Américaine Jaline Kauf en quart des ski de bosses après un succès 29 à 6 sur Bosco (Australie) 29 à 6

11:00 - Les Japonaises surprenantes Grosse surprise dans le match de Curling de tournoi féminin JO 2026, le Japon domine la Suisse (championne olympique) 5-4

10:59 - Du retard dans le programme de ski de bosses Alors que les huitièmes des Françaises Cabrol et Laffont ont été prévus respectivement à 11h01 et 11h03, la programmation connait un peu de retard. Il reste encore trois seizièmes de finale

10:53 - L'entrée de Laffont (vidéo) Revivez les dernières secondes de la prestation de Perrine Laffont pour son entrée en qualifications de ski de bosses acrobatiques JO 2026

10:51 - Trois suisses dans le top 5 Pour cette première manche de qualification de slalom géant hommes JO 2026, trois skieurs Helvètes scrutent le top 5, il s'agit d'Odermatt (2ème), Meillard (3ème) et Tumler (4ème)

10:46 - Les horaires des huitièmes en ski de bosses Camille Cabrol défiera la Kazakhstanaise Gorodko à 11h01 alors Perrine Laffont affrontera la Canadienne Shwinghammer à 11h05

10:44 - Cannaferina déçoit Pour sa première aux JO, Alban Elezi Cannaferina est passé à côté du rendez vous pour ce slalom géant 1ere manche JO 2026. Il a le plus mauvais temps de cette première manche à 4'87 du leader

10:40 - Marie Duaux éliminée Plus rapide sur les skis, Marie Duaux a été moins bonne que son adversaire Canadienne Shwinghammer sur la note technique. On aura Cabrol et Laffont en huitièmes de finale

10:38 - LAFFONT IMPRESSIONNE Superbe entrée de Perrine Laffont, plus de 3 secondes d'avance sur sa concurrente autrichienne. La Française se pose en favorite de l'épreuve

10:35 - Laffont défiera Ramsauer Perrine Laffont affrontera l'Autrichienne Ramsauer pour son seizième de finale de ski de bosses

10:32 - Cabrol qualifiée Camille Cabrol s'est imposée en 16ème de finale de ski de bosses. Il reste deux Françaises : Début des qualifications des skis acrobatique de bosse avec trois Françaises : Perrine Laffont, et Marie Duaux

10:30 - La manche d'Anguenot (vidéo) Revivez la vidéo de la première manche de Léo Anguenot qui lui vaut une 5ème place au classement

10:19 - Anguenot cinquième Très belle manche de Léo Anguenot. Le Français réalise un chrono de 1'15"83 à 34 centièmes de la troisième place provisoire détenue par le Suisse Meillard 1'15"49

10:15 - Un trajet qui pose question Plusieurs concurrents du slalom géant se pose la question par quel trajet est passé Braaten, le temps du Brésilien est impressionnant 1'13"92

10:10 - Bonne manche d'Odermatt Grand favori de slalom géant et tenant du titre olympique, Marco Odermatt réalise une bonne première manche avec un temps de 1'14""87 mais 95 centièmes de plus que le Brésilien Braathen. Le Suisse est 2ème du classement

10:04 - Un brésilien en tête du slalom géant C'est parti pour la manche 1 du slalom géant chez les hommes. Pour le moment c'est le Brésilien Pinheiro Braaten qui détient le meilleur temps en 1min 13sec 92

09:56 - Laffont apprécie la nouvelle discipline Médaillée de bronze mercredi en individuel, Perrine Laffont se présentera ce samedi sur une nouvelle discipline aux JO, le ski de bosses parallèle. Une épreuve que la Française apprécie beaucoup "C'est l'épreuve qui passe le mieux à la caméra et pour les spectateurs qui sont en bas de la piste, c'est ce qui est le plus impressionnant. Tu vois vraiment les deux skieurs qui se tirent la bourre d'un côté à l'autre et ça te fait skier beaucoup plus vite aussi, donc les 'runs' sont plus impressionnants" tout en ajoutant que l'épreuve risque de beaucoup plaire au public "Ça pousse plus à la faute, donc pour le show et l'ambiance, c'est une discipline plus télégénique. C'est ce qui va plaire aussi car forcément, là où il y a un peu plus de bagarre, plus de tension, c'est ce que le public recherche. C'est une très bonne option pour le grand public que ce soit aux JO"

09:48 - Les deux chutes de Malinin (vidéo) Revivez en vidéo les deux chutes d'Ilya Malinin qui lui ont coûté la médaille d'Or vendredi soir.