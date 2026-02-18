DIRECT. JO 2026 : ski de fond, biathlon, slalom, snowboard... épreuves et résultats

Après la médaille d'or des hommes lors du relais en biathlon dans ces JO 2026, la France vise de nouvelles médailles d'or ce mercredi.

En direct

12:25 - La fin de la course femmes (vidéo) Revivez en vidéo la fin de la course femmes de ski de fond sprint avec la victoire suédoise

12:22 - Baton cassé pour Desloges Mathis Desloges a cassé un baton au début de troisième tour, il est en queue de peloton mais le rythme n'est pas assez élevé et tout reste possible

12:20 - Klaebo ralentit le rythme Dans le deuxième tour, Johannes Klaebo a clairement ralenti le rythme, et le peloton s'est de nouveau reformé avec la France qui est sixième. Le Norvégien essaye de préserver ses forces pour les prochains tours

12:18 - La France deuxième provisoire Bon premier relais de Mathis Desloges qui finit en deuxième position avant de passer le re:ais à Jules Chappaz.

12:15 - C'est parti pour les hommes Début de la finale hommes de ski de fond sprint avec Mathis Deesloges qui part en premier pour les Français

12:11 - Allemand moins brillant Au deuxième run de la finale slopestyle snowboard, Romain Allemand n'a pas pu réitérer la même performance qu'au premier saut. Il reçoit une note de 52.28

12:05 - La France septième ! Belle course des Françaises dans cette finale de ski de fond sprint femmes JO 2026. Elles terminent à 23 secondes du duo suédoises (Dahlqvist, Sundling). La Suisse prend la médaille d'argent suivi de l'Allemagne qui a devancé de peu la Norvège

12:02 - La Franc 7ème provisoire Avant le dernier tour de Melissa Gal, l'équipe de France est 7ème avec 12 secondes de retard sur le leader mais 5 secondes sur le podium. Tout est possible avec la dernière relayeuse Melissa Gal

12:00 - Le premier saut de l'Allemand (vidéo) Revivez en vidéo le premier saut de Romain Allemand en finale de slopestyle snowboard

11:55 - Dahlqvist s'envole La Suédoise Dahlqvist fait le trou dans cette finale de ski de fond sprint par équipes. Elle a pris une cinquantaine de mètres d'avance sur le peloton, dans lequel Melissa Gal reste au contact

11:53 - Les Françaises au contact Deuxième tour pour Léonie Perry avec une seule seconde de retard sur la leader Américaine. Mélissa Gal a fait un excellent premier relais

11:49 - Melissa Gal prend le relais C'est déjà fini pour le premier relais de Léonie Perry avant deux autres tours, Mélanie Gal prend la suite et reste au contact en queue de peloton

11:46 - Chute de Perry Léonie Perry a connu une petite chute en début de cette finale, elle perd du terrain et se retrouve dernière mais rien n'est encore perdu

11:45 - C'est parti pour le ski de fond Début de la finale femmes de ski de fond femmes JO 2026 avec l'équipe Française composée de Léonie Perry et Melissa Gal

11:42 - Allemand troisième provisoire Romain Allemand est troisième provisoire de cette finale Snowboard Slopestyle alors qu'il reste 2 concurrents pour le Run 1

11:35 - Belle prestation de l'Allemand Très beau premier run de Romain Allemand en finale de Snowboard Slopestyle pas assez payé sur la note 76,95. Su le Chinois et la Japonais Hasegawa sont en tête

11:26 - La Corée expéditive En tournoi de curling femmes JO 2026, la Corée du Sud a écrasé l'équipe suédoise (8-3). Dans les autres autres matches la Chine est tenue en échec par le Danemark (7-7), alors que les Etats Unis mènent face aux Maéricaines (7-4)

11:15 - Ca sera un pari gagnant Plus distanceur que Sprinteur, Mathis Desloges est plutôt confiant pour la finale de ski de fond "Je me sens forme. C'était un pari de m'aligner sur ce sprint mais vous allez voir ça sera un pari gagnant. Nous sommes dans une très bonne dynamique"

11:09 - "Suivre les meilleures" Mélissa Gal qui s'est qualifiée avec Leonie Perry en finale de ski de fond sprint par équipes a déclaré "En finale, il faudrait suivre les meilleures et tenir pour espérer de faire la différence à la fin"

11:02 - La réaction de McFarlane (vidéo) Caitlin McFarlane est douzième au terme de cette première manche de slalom, elle a encore une petite carte à jouer pour le podium

10:59 - Manche laborieuse pour Escane La dernière concurrente Française Doriane Escane n'a fait que le 34ème temps sur cette première manche avec 3 secondes 50 de retard sur la leader

10:55 - Le trio de tête au slalom Alors qu'on s'approche de la fin de la première manche du slalom femmes JO 2026, c'est Mikaela Shiffrin qui est en tête, elle devance l'Allemande Duerr de 82 centièmes et Ohlund d'une minute

10:50 - Lamure confiante pour la 2ème manche Au micro de France TV, Marie Lamure (13ème° a donné ses impressions après la première manche "Je suis très contente d'être là, ça me tenait à coeur de faire du bon ski. D'autant plus qu'il y a un bon panorama, du soleil, de la bonne neige. Le podium est quand même à 90 centièmes, ce n'est pas encore joué. Je vais m'engager à fond sur la 2ème manche"

10:44 - Les Bleus qualifiés Mathis Desloges et Jules Chappaz ont terminés sixièmes des qualifications de ski de fond sprint par équipes a presque 7 secondes du leader américains. Ils sont qualifiés pour la finale (à partir de 11h30)