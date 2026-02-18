DIRECT. JO 2026 : ski de fond, biathlon, slalom, snowboard... épreuves et résultats
Après la médaille d'or des hommes lors du relais en biathlon dans ces JO 2026, la France vise de nouvelles médailles d'or ce mercredi.
- La journée de mardi dans ces JO 2026 est devenue une journée historique avec la 16e médaille, le record dans des Jeux olympiques d'hiver, pour l'équipe de France de biathlon, en or sur le relais hommes. L'objectif au tableau des médailles est désormais un top 5 ! On suivra le relais femmes en biathlon ce mercredi qui vise également l'or et qui pourrait permettre d'atteindre cet objectif.
- Dans les résultats de ces JO 2026 ce mercredi, Mélissa Gal aux côtés de Léonie Parry ont terminé à la 7e place sur le sprint par équipes en ski de fond. Chez les hommes, Mathis Desloges, associé à Jules Chappaz, peut rêver.
- En ski alpin, quatre Françaises sont en lice (Doriane Escané, Marie Lamure, Marion Chevrier et Caitlin McFarlane) mais la grande favorite américaine, Mikaela Shiffrin rêve d'or. Il faudra également suivre la finale en snowboard slopestyle de Romain Lallemand.
12:25 - La fin de la course femmes (vidéo)
Revivez en vidéo la fin de la course femmes de ski de fond sprint avec la victoire suédoise
❄️ #MilanoCortina2026 | ???? C'EST TERMINÉ ! La Suède décroche l'or, la Suisse l'argent et l'Allemagne le bronze. Quel finish incroyable, tout s'est joué à quelques mètres ! ????— francetvsport (@francetvsport) February 18, 2026
???? Les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/BsVvxoyQhH
12:22 - Baton cassé pour Desloges
Mathis Desloges a cassé un baton au début de troisième tour, il est en queue de peloton mais le rythme n'est pas assez élevé et tout reste possible
12:20 - Klaebo ralentit le rythme
Dans le deuxième tour, Johannes Klaebo a clairement ralenti le rythme, et le peloton s'est de nouveau reformé avec la France qui est sixième. Le Norvégien essaye de préserver ses forces pour les prochains tours
12:18 - La France deuxième provisoire
Bon premier relais de Mathis Desloges qui finit en deuxième position avant de passer le re:ais à Jules Chappaz.
12:15 - C'est parti pour les hommes
Début de la finale hommes de ski de fond sprint avec Mathis Deesloges qui part en premier pour les Français
12:11 - Allemand moins brillant
Au deuxième run de la finale slopestyle snowboard, Romain Allemand n'a pas pu réitérer la même performance qu'au premier saut. Il reçoit une note de 52.28
12:05 - La France septième !
Belle course des Françaises dans cette finale de ski de fond sprint femmes JO 2026. Elles terminent à 23 secondes du duo suédoises (Dahlqvist, Sundling). La Suisse prend la médaille d'argent suivi de l'Allemagne qui a devancé de peu la Norvège
12:02 - La Franc 7ème provisoire
Avant le dernier tour de Melissa Gal, l'équipe de France est 7ème avec 12 secondes de retard sur le leader mais 5 secondes sur le podium. Tout est possible avec la dernière relayeuse Melissa Gal
12:00 - Le premier saut de l'Allemand (vidéo)
Revivez en vidéo le premier saut de Romain Allemand en finale de slopestyle snowboard
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? La 3e place provisoire pour Romain Allemand après son premier run en slopestyle ????— francetvsport (@francetvsport) February 18, 2026
???? Les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/tGG96XdhDK
11:55 - Dahlqvist s'envole
La Suédoise Dahlqvist fait le trou dans cette finale de ski de fond sprint par équipes. Elle a pris une cinquantaine de mètres d'avance sur le peloton, dans lequel Melissa Gal reste au contact
11:53 - Les Françaises au contact
Deuxième tour pour Léonie Perry avec une seule seconde de retard sur la leader Américaine. Mélissa Gal a fait un excellent premier relais
11:49 - Melissa Gal prend le relais
C'est déjà fini pour le premier relais de Léonie Perry avant deux autres tours, Mélanie Gal prend la suite et reste au contact en queue de peloton
11:46 - Chute de Perry
Léonie Perry a connu une petite chute en début de cette finale, elle perd du terrain et se retrouve dernière mais rien n'est encore perdu
11:45 - C'est parti pour le ski de fond
Début de la finale femmes de ski de fond femmes JO 2026 avec l'équipe Française composée de Léonie Perry et Melissa Gal
11:42 - Allemand troisième provisoire
Romain Allemand est troisième provisoire de cette finale Snowboard Slopestyle alors qu'il reste 2 concurrents pour le Run 1
11:35 - Belle prestation de l'Allemand
Très beau premier run de Romain Allemand en finale de Snowboard Slopestyle pas assez payé sur la note 76,95. Su le Chinois et la Japonais Hasegawa sont en tête
11:26 - La Corée expéditive
En tournoi de curling femmes JO 2026, la Corée du Sud a écrasé l'équipe suédoise (8-3). Dans les autres autres matches la Chine est tenue en échec par le Danemark (7-7), alors que les Etats Unis mènent face aux Maéricaines (7-4)
11:15 - Ca sera un pari gagnant
Plus distanceur que Sprinteur, Mathis Desloges est plutôt confiant pour la finale de ski de fond "Je me sens forme. C'était un pari de m'aligner sur ce sprint mais vous allez voir ça sera un pari gagnant. Nous sommes dans une très bonne dynamique"
11:09 - "Suivre les meilleures"
Mélissa Gal qui s'est qualifiée avec Leonie Perry en finale de ski de fond sprint par équipes a déclaré "En finale, il faudrait suivre les meilleures et tenir pour espérer de faire la différence à la fin"
11:02 - La réaction de McFarlane (vidéo)
Caitlin McFarlane est douzième au terme de cette première manche de slalom, elle a encore une petite carte à jouer pour le podium
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? " Je pensais pas être aussi proche du podium et pour la deuxième je compte pas protéger ce que je n'ai pas " : McFarlane reboosté pour la deuxième manche ! ????— francetvsport (@francetvsport) February 18, 2026
???? Les JO en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/8TOjBx5ySy
10:59 - Manche laborieuse pour Escane
La dernière concurrente Française Doriane Escane n'a fait que le 34ème temps sur cette première manche avec 3 secondes 50 de retard sur la leader
10:55 - Le trio de tête au slalom
Alors qu'on s'approche de la fin de la première manche du slalom femmes JO 2026, c'est Mikaela Shiffrin qui est en tête, elle devance l'Allemande Duerr de 82 centièmes et Ohlund d'une minute
10:50 - Lamure confiante pour la 2ème manche
Au micro de France TV, Marie Lamure (13ème° a donné ses impressions après la première manche "Je suis très contente d'être là, ça me tenait à coeur de faire du bon ski. D'autant plus qu'il y a un bon panorama, du soleil, de la bonne neige. Le podium est quand même à 90 centièmes, ce n'est pas encore joué. Je vais m'engager à fond sur la 2ème manche"
10:44 - Les Bleus qualifiés
Mathis Desloges et Jules Chappaz ont terminés sixièmes des qualifications de ski de fond sprint par équipes a presque 7 secondes du leader américains. Ils sont qualifiés pour la finale (à partir de 11h30)
10:42 - Bonne manche de McFarlane
Très belle descente de Caitlin McFarlane sur cette première manche de slalom femmes JO 2026, avec un temps de 48'88 elle est douzième
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.