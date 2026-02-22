DIRECT. JO 2026 : ski de fond, bobsleigh et la finale en hockey sur glace... épreuves et résultats
Ce dimanche 22 février, la dernière journée des JO 2026 sera marquée par un programme royal entre le 50 km femmes en ski de fond, le choc pour l'or en hockey et la cérémonie de clôture.
- Dernière journée aux JO 2026 et dernière médaille pour la délégation tricolore ? Ce dimanche, Julie Pierrel, Cloé Pagnier et Justine Gaillard seront les ultimes opportunités pour décrocher une nouvelle breloque dans ces Olympiades ! Les Bleues prendront le départ du 50km classique à 10h en ski de fond. Ce dimanche, il faudra également suivre la finale féminine de Freeski Halfpipe avec la superstar Eileen Gu mais aussi les dernières manches de bob à quatre hommes avec les Allemands qui dominent le concours.
- Après la finale dames de curling opposant la Suisse à la Suède, le choc Canada - États-Unis viendra fermer les JO 2026 avant la cérémonie de clôture dans la soirée. Les porte-drapeaux sont déjà connus ! Après avoir brillé sur les pistes de Milan-Cortina avec respectivement quatre et trois médailles, Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges sont les heureux élus !
- Au tableau des médailles dans ces JO 2026, la France croit toujours à son top 5 avec 23 médailles au total dont 8 en or.
10:01 - C'est parti pour la mass start femmes !
Top départ de la première épreuve du jour avec la mass start femmes des JO 2026 !
09:57 - Un point sur le tableau des médailles
Alors que l'on entame la dernière journée des JO 2026, l'équipe de France pointe en 4e position. Si les Tricolores ont encore une (très) maigre chance de médaille sur la mass start en ski de fond, le compteur devrait rester bloqué à 23 médailles au total. En fonction des résultats du jour, si la France pourrait perdre sa 5e place au tableau des médailles, elle devrait tenir bon face à la Suède et la Suisse, il faudra de toute manière regarder dans le rétroviseur dans cette dernière journée des JO 2026. En tête du classement, la Norvège domine largement (40 médailles) devant les USA (32) et les Pays Bas (20).
09:50 - Du bobsleigh en ce début de matinée
Il n'y a pas que le ski de fond dans la vie. Ce matin, dès 10h00, le bobsleigh sera au menu avec la 3e session hommes des JO 2026. Alors qu'aucun Français n'est dans la startlist ce dimanche après la chute du bob tricolore hier, c'est un trio d'équipes allemandes qui mène.
09:43 - Une course qui s'annonce ouverte
Dans cette mass start femmes des JO 2026, plusieurs athlètes s'avancent en favorites comme les Norvégiennes Slind et Weng, mais aussi Andersson et les Finlandaises avec Matintalo et Niskanen. On peut aussi citer l'Autrichienne Stadlober comme réelle outsider.
09:36 - Trois Françaises au départ de la mass start
Au départ de cette mass start 50 km femmes en ski de fond des JO 2026, trois Françaises chercheront à signer un dernier coup d'éclat : Julie Pierrel, Cloe Pagnier et Justine Gaillard.
