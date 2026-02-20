DIRECT. JO 2026 : skicross, biathlon, bobsleigh... épeuves et résultats
Nouvelle médaille aux JO 2026 ? Le biathlon, avec la mass start des hommes ce vendredi, pourrait apporter une ou plusieurs médailles...
- Dernière course pour les hommes en biathlon aux JO 2026. Ce vendredi, le temps fort sera sans aucun doute la mass start, ce qu'on appelle la course des rois. Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot et Fabien Claude sont tous très attendus...
- On suivra également ce vendredi aux JO 2026, Marielle Berger-Sabbatel. Victorieuse d’une manche de Coupe du monde à San Candido (Italie) en décembre, la Française vise le podium en skicross. À suivre également les deux premières manches féminines de bob à deux avec le duo Margot Bach et Carla Sénéchal. Dans la soirée, Aurélie Levêque et Cloé Ollivier seront de retour sur la glace pour défendre leurs chances sur 1500m en short track.
- Au tableau des médailles, grâce à la médaille d'argent et de bronze d'Emily Harrop et Thibault Anselmet en ski alpinisme, l'équipe de France olympique garde le cap pour rester dans le top 5 des nations avec une 4e place et 19 médailles. Sans surprise, la Norvège continue de dominer le classement avec 34 médailles et 16 titres.
09:40 - Les biathlètes français peuvent-ils continuer à faire le plein dans ces JO 2026 ?
Ce sera la dernière course, avec la mass start, pour nos champions olympiques Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin et Éric Perrot. Bien évidemment, ce quatuor rêve d’un nouveau podium dans ces JO 2026 de Milan Cortina. Ils seront à suivre à partir de 14h15.
09:30 - La lutte est intense au tableau des médailles dans ces JO 2026
La France serait bien inspirée d'ajouter une nouvelle médaille d'or dans sa collection pour prendre ses distances avec la Suisse, la Suède et les Pays-Bas.
09:20 - Les Français à suivre au ski freestyle
La journée va commencer sur les chapeaux de roues. En ski freestyle chez les femmes, Mylène Ballez Baz, Marielle Berger Sabbatel, Anouck Errard, Jade Grillet Aubert seront en piste à 10h00. Une demi-heure plus tard, Vincent Maharavo participera au concours chez les hommes.
09:10 - Les mots forts d'Alysa Liu !
La championne olympique a évoqué la question de la santé mentale à la suite de son succès aux JO 2026.
❄️ #MilanoCortina2026 | ????️ "C'est important que les gens écoutent ce qu'ils ont envie de faire. Si vous avez besoin d'air, prenez une pause."— francetvsport (@francetvsport) February 19, 2026
???? Le message de la nouvelle championne olympique de patinage artistique, Alysa Liu, revenue au meilleur niveau après une pause. pic.twitter.com/8bDgJ3uifK
09:00 - Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée des JO 2026 !
Il va y avoir du sport en ce vendredi 20 février, et, surtout, on espère qu'il y aura des médailles pour la délégation française.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???? LE PROGRAMME (non exhaustif) DU JOUR !— francetvsport (@francetvsport) February 20, 2026
???????? Nouvelle(s) médaille(s) pour le biathlon français ? Réponse à partir de 14h15 avec la mass start masculine ! Avant ça, ne manquez pas les épreuves de ski freestyle avec le ski cross ???? et le half pipe ????! pic.twitter.com/9SCxgsQROP
Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.