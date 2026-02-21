DIRECT. JO 2026 : accident en bobsleigh, skicross, ski alpinisme, biathlon... épreuves et résultats

La journée du samedi 21 février aux JO 2026 pourrait être la dernière journée très prolifique pour la délégation française...

12:36 - Au prochain tour, ce sera un duel entre l'Allemagne et la France en skicross ! En skicross, les Français sont placés dans le deuxième quart de finale des JO 2026. Y. Duplessis Kergomard

12:33 - On connaît la finale du saut par équipes mixte ! La Chine est favorite de cette compétition. Elle devra faire face aux États-Unis, à la Suisse et à l'Australie. Etats-Unis. K. Kuhn, C. Curran, C. Lillis : 325.35 pts. Suisse. L. Kozomara, P. Werner, N. Roth : 296.91 pts. Chine. M. Xu, X. Wang, T. Li : 279.68 pts. Australie. A. Willcox, D. Scott, R. Flanagan : 256.04 pts.



12:30 - Le concours de bobsleigh a repris L'embarquement autrichien, pour rappel, s'est renversé. Un athlète a été évacué sur une civière.

12:28 - Le Français Evan Klufts est éliminé ! Quelle déception pour le Français ! Il n'a pas été en mesure de passer devant Hronek et Drury ! La délégation française a perdu deux athlètes dès le stade des huitièmes de finale des JO 2026.

12:24 - Evan Klufts a failli chuter ! Il y a une véritable bataille. Il reste plus que trois concurrents. Le Français est dernier pour l'heure !

12:22 - Evan Klufts entame son huitième de finale au skicross Le Français parviendra-t-il à rejoindre Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard pour les quarts de finale des JO 2026 ?

12:19 - Les Norvégiens s'envolent en ski de fond Nyenget, Iversen et Klaebo ont décroché Korostelev. On se dirige vers un triplé norvégien sur ce 50 km. Lovera (5e) est à quasiment deux minutes de la tête.

12:12 - Le concours de bobsleigh est arrêté ! L'embarquement autrichien s'est retourné sur la piste. Un athlète est bien touché. On appelle les secours et la civière pour prendre en charge le blessé.

12:09 - Youri Duplessis Kergomard et Terence Tchiknavorian se qualifient pour les quarts des JO 2026 Les Bleus ont maîtrisé leur course. Melvin Tchiknavorian a manqué une réception. Il a perdu beaucoup de vitesse et prend malheureusement la porte.

12:07 - Bon départ des Français ! Le Britannique Davies est à la quatrième place. Les écarts sont serrés entre les athlètes.

12:04 - Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard sont en piste ! Pour rappel, il n'y a que les deux premiers qui rejoindront les quarts de finale des JO 2026.

12:00 - Il faudra patienter pour les Français en skicross Ils sont programmés dans la quatrième manche, et la septième. On espère en voir en maximum au prochain tour des JO 2026.

11:59 - C'est parti pour les huitièmes de finale de skicross ! La neige tombe, à Livigno, pour la suite de cette journée des JO 2026. Pour rappel, nous avons quatre Français dans cette épreuve : Evan Klufts, Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard. Les trois derniers nommés vont se retrouver dans la même série.

11:46 - Lovera craque dans l'épreuve de ski de fond Le Français ne peut pas tenir le rythme imposé par les Norvégiens Nyenget, Iversen et Klaebo. Korostelev s'accroche à l'arrière. Il reste encore 30 kilomètres.

11:39 - Un groupe se détache en ski de fond Victor Lovera s'accroche à la tête dans cette course. Il a pris le bon groupe. Ces athlètes ont quelques longueurs d'avance. Nyenget

11:19 - Les Français restent dans le peloton de tête au quart de course en ski de fond Nos quatre Français (Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Théo Schely et Victor Lovera) sont engagés dans le ski de fond. Il y a vingt athlètes dans le peloton de tête.

11:14 - Comme prévu, l'équipe de France de bobsleigh est très loin des meilleures nations ! Le mauvais départ a fait très mal à l'équipe de France. Ils sont à un peu moins de deux secondes. T. Margis, G. Fleischhauer, J. Lochner, J. Wenzel (Allemagne) : 53.91 F. Straub, A. Schüller, F. Friedrich, M. Sommer (Allemagne) : 54.30 T. Lawrence, B. Hall, G. Cackett, L. Greenwood (Grande-Bretagne) : 54.39 L. Rolli, T. Annen, O. Vögele, C. Follador (Suisse) : 54.49 A. Schaller, A. Ammour, J. Tasche, I. Ammour (Allemagne) : 54.51 A. Haas, M. Vogt, A. D. Ndiaye, M. Aeberhard (Suisse) : 54.53 E. Fantazzini, L. Bilotti, R. Mircea, P. Baumgartner (Italie) : 54.55 G.U. Lee, S.W. Kim, J.S. Kim, H.G. Kim (République de Corée) : 54.60 H. Powell, C. Vissering, K. Horn, C. Furnell (États-Unis) : 54.60 M. Kļava, L. Kaufmanis, J. Kalenda, M. Miknis (Lettonie) : 54.64 K. Bruggeling, M. Evelyn, S. Murray-Lawrence, T. Austin (Canada) : 54.72 K. Huber, M. Treichl, M. Sammer, S. Stepan (Autriche) : 54.80 T. Rohner, M. Hersperger, P. Moser, C. Bieri (Suisse) : 54.99 B. Sosoo, J. Williamson, B. Niederhofer, F. del Duca (États-Unis) : 55.03 E.L. Bindilatti, R. Souza da Silva, L.H. Bacca Goncalves, D. de Souza (Brésil) : 55.04 M. Păcioianu, G. Iordache, C. Dinescu, M. Tentea (Roumanie) : 55.05 J. Zhang, Y.L. Shi, T. An, K.Z. Sun (Chine) : 55.05 Y.D. Ding, C.J. Li, M.Y. Jiang, J.L. Ye (Chine) : 55.07 D. Tschofen, L. Lenherr, M. Bühler, M. Kranz (Liechtenstein) : 55.08 J. Franjić, T. Koster, D. Wesselink, J. Franjić (Pays-Bas) : 55.09 S. Mitterer, J. Mandlbauer, D. Bertschler, D. Nichols-Bardi (Autriche) : 55.14 J. Dearborn, Y. Eskrick-Parkinson, M. Zanette, L. Stoikos (Canada) : 55.18 J. Harris, S. Pitter, T. Tracey, J. Fearon (Jamaïque) : 55.28 D.Y. Lee, S.H. Chun, Y. Suk, B.D. Chae (République de Corée) : 55.51 U. Zisman, A. Edelman, O. Katz, M. Chen (Israël) : 55.53 N. Blairon, A. Riou, R. Heinrich, D. Hauterville (France) : 55.59 S. John, X. Williams, A. Brown, D.A. John (Trinité-et-Tobago) : 55.72

11:12 - Quand commence les huitièmes de finale de skicross ? La première série est programmée à 12h00. On entre dans une période un peu creuse, mais, dans un peu moins d'heure, tout va s'enchaîner avec notamment le ski de fond, le skicross ou encore le biathlon !

11:08 - Combien de temps va durer l'épreuve de ski de fond ? Normalement, les meilleurs vont terminer la course après deux heures d'effort. Il y a de la fatigue en cette fin des JO 2026.

11:00 - C'est parti pour les 50 km de ski de fond ! C'est l'épreuve la plus longue de ces JO 2026. L'effort va être intense pour les athlètes. Pour rappel, Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Théo Schely et Victor Lovera sont en piste.

10:53 - Il y a le ski acrobatique, saut par équipe mixte ! Il n'y a pas de tandem français. On vous donnera les résultats finaux et notamment les médailles. Au premier passage, l'équipe des États-Unis est devant. L'Ukraine et l'Australie, pour l'heure, complètent le podium. Les Chinois ne sont pas encore passés.

10:51 - On va vibrer pour le le 50 km en ski de fond Au départ, à 11 heures, il y aura quatre Français avec Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Théo Schely et Victor Lovera. Le Norvégien Johannes Høsflot Klæbo sera à suivre de près.

10:31 - Une très mauvaise nouvelle pour les Français en skicross Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard se retrouvent dans le même huitième de finale de ces JO 2026. R. Howden, Canada : 1:06.13 S. Furuno, Japon : 1:07.12 R. Regez, Suisse : 1:07.18 F. Wilmsmann, Allemagne : 1:07.27 M. Tchiknavorian, France : 1:07.34 J. Schmidt, Canada : 1:07.37 K. Drury, Canada : 1:07.53 D. Zuech, Italie : 1:07.54 S. Deromedis, Italie : 1:07.55 D. Mobärg, Suède : 1:07.56 A. Fiva, Suisse : 1:07.56 T. Tchiknavorian, France : 1:07.74 R. Détraz, Suisse : 1:07.78 F. Fischer, Allemagne : 1:07.89 J. Aujesky, Autriche : 1:07.89 T. Baur, Suisse : 1:07.89 F. Tomason, Italie : 1:08.01 N. Lußnig, Autriche : 1:08.04 R. Sugai, Japon : 1:08.13 C. Renn, Allemagne : 1:08.14 Y. Duplessis Kergomard, France : 1:08.18 E. Mobärg, Suède : 1:08.19 E. Klufts, France : 1:08.29



10:30 - Terence Tchiknavorian réalise une performance mitigée Il prend la 11e place provisoire. Il reste un peu moins d'une dizaine d'athlètes.