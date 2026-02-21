DIRECT. JO 2026 : accident en bobsleigh, skicross, ski alpinisme, biathlon... épreuves et résultats
La journée du samedi 21 février aux JO 2026 pourrait être la dernière journée très prolifique pour la délégation française...
- Une journée folle dans ces JO 2026 ? La délégation française pourrait apporter plusieurs médailles à l'occasion de cette nouvelle journée olympique. Biathlon, ski alpinisme, skicross, ski de fond, le programme s'annonce totalement fou.
- En ski alpinisme, Emily Harrop et Thibault Anselmet sont considérés comme les grands favoris du relais mixte de ces JO 2026. En biathlon, la mass start femmes promet de belles médailles avec Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Océane Michelon et la revancharde Justine Braisaz-Bouchet. Lors du 50km ski de fond, nos Français n'ont rien pu faire face à l'armada norvégienne dans le 50km.
- En skicross, Youri Duplessis-Kergomard et Terence Tchiknavorian sont qualifiés pour les quarts de finale.
- Un nouvel incident a marqué la matinée de ces JO 2026 avec le crash de l'équipe autrichienne en bobsleigh qui a perdu le contrôle de son engin avant de heurter la glace pendant plusieurs secondes.
- Au tableau des médailles dans ces JO 2026, la France croit toujours à son top 5 avec 20 médailles au total dont 6 en or.
12:36 - Au prochain tour, ce sera un duel entre l'Allemagne et la France en skicross !
En skicross, les Français sont placés dans le deuxième quart de finale des JO 2026.
- Y. Duplessis Kergomard
- C. Renn
- T. Tchiknavorian
- F. Wilmsmann
12:33 - On connaît la finale du saut par équipes mixte !
La Chine est favorite de cette compétition. Elle devra faire face aux États-Unis, à la Suisse et à l'Australie.
- Etats-Unis. K. Kuhn, C. Curran, C. Lillis : 325.35 pts.
- Suisse. L. Kozomara, P. Werner, N. Roth : 296.91 pts.
- Chine. M. Xu, X. Wang, T. Li : 279.68 pts.
- Australie. A. Willcox, D. Scott, R. Flanagan : 256.04 pts.
12:30 - Le concours de bobsleigh a repris
L'embarquement autrichien, pour rappel, s'est renversé. Un athlète a été évacué sur une civière.
12:28 - Le Français Evan Klufts est éliminé !
Quelle déception pour le Français ! Il n'a pas été en mesure de passer devant Hronek et Drury ! La délégation française a perdu deux athlètes dès le stade des huitièmes de finale des JO 2026.
❄️ #MilanoCortina2026 | ❌ Ça ne passe pour Evan Kluft.

???????? On aura donc deux Français dans le même quart de ski cross. Rendez-vous à 12h40 !
???????? On aura donc deux Français dans le même quart de ski cross. Rendez-vous à 12h40 !
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/yEwL9qqxZ6
12:24 - Evan Klufts a failli chuter !
Il y a une véritable bataille. Il reste plus que trois concurrents. Le Français est dernier pour l'heure !
12:22 - Evan Klufts entame son huitième de finale au skicross
Le Français parviendra-t-il à rejoindre Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard pour les quarts de finale des JO 2026 ?
12:19 - Les Norvégiens s'envolent en ski de fond
Nyenget, Iversen et Klaebo ont décroché Korostelev. On se dirige vers un triplé norvégien sur ce 50 km. Lovera (5e) est à quasiment deux minutes de la tête.
12:12 - Le concours de bobsleigh est arrêté !
L'embarquement autrichien s'est retourné sur la piste. Un athlète est bien touché. On appelle les secours et la civière pour prendre en charge le blessé.
12:09 - Youri Duplessis Kergomard et Terence Tchiknavorian se qualifient pour les quarts des JO 2026
Les Bleus ont maîtrisé leur course. Melvin Tchiknavorian a manqué une réception. Il a perdu beaucoup de vitesse et prend malheureusement la porte.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Ça passe pour Youri Duplessis Kergomard et Terence Tchiknavorian !

❌ Troisième Français engagé dans ce 8e, Melvin Tchiknavorian est malheureusement éliminé.
❌ Troisième Français engagé dans ce 8e, Melvin Tchiknavorian est malheureusement éliminé.
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/JbjNf1dTAR
12:07 - Bon départ des Français !
Le Britannique Davies est à la quatrième place. Les écarts sont serrés entre les athlètes.
12:04 - Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard sont en piste !
Pour rappel, il n'y a que les deux premiers qui rejoindront les quarts de finale des JO 2026.
12:00 - Il faudra patienter pour les Français en skicross
Ils sont programmés dans la quatrième manche, et la septième. On espère en voir en maximum au prochain tour des JO 2026.
11:59 - C'est parti pour les huitièmes de finale de skicross !
La neige tombe, à Livigno, pour la suite de cette journée des JO 2026. Pour rappel, nous avons quatre Français dans cette épreuve : Evan Klufts, Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard. Les trois derniers nommés vont se retrouver dans la même série.
11:46 - Lovera craque dans l'épreuve de ski de fond
Le Français ne peut pas tenir le rythme imposé par les Norvégiens Nyenget, Iversen et Klaebo. Korostelev s'accroche à l'arrière. Il reste encore 30 kilomètres.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Victor Lovera s'accroche ! Il est à 17 secondes du groupe de tête
➡️ Suivez la course en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/BXnuDuPwsJ
11:39 - Un groupe se détache en ski de fond
Victor Lovera s'accroche à la tête dans cette course. Il a pris le bon groupe. Ces athlètes ont quelques longueurs d'avance.
- Nyenget
- Iversen
- Klaebo
- Lovera
- Korostelev
11:19 - Les Français restent dans le peloton de tête au quart de course en ski de fond
Nos quatre Français (Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Théo Schely et Victor Lovera) sont engagés dans le ski de fond. Il y a vingt athlètes dans le peloton de tête.
11:14 - Comme prévu, l'équipe de France de bobsleigh est très loin des meilleures nations !
Le mauvais départ a fait très mal à l'équipe de France. Ils sont à un peu moins de deux secondes.
- T. Margis, G. Fleischhauer, J. Lochner, J. Wenzel (Allemagne) : 53.91
- F. Straub, A. Schüller, F. Friedrich, M. Sommer (Allemagne) : 54.30
- T. Lawrence, B. Hall, G. Cackett, L. Greenwood (Grande-Bretagne) : 54.39
- L. Rolli, T. Annen, O. Vögele, C. Follador (Suisse) : 54.49
- A. Schaller, A. Ammour, J. Tasche, I. Ammour (Allemagne) : 54.51
- A. Haas, M. Vogt, A. D. Ndiaye, M. Aeberhard (Suisse) : 54.53
- E. Fantazzini, L. Bilotti, R. Mircea, P. Baumgartner (Italie) : 54.55
- G.U. Lee, S.W. Kim, J.S. Kim, H.G. Kim (République de Corée) : 54.60
- H. Powell, C. Vissering, K. Horn, C. Furnell (États-Unis) : 54.60
- M. Kļava, L. Kaufmanis, J. Kalenda, M. Miknis (Lettonie) : 54.64
- K. Bruggeling, M. Evelyn, S. Murray-Lawrence, T. Austin (Canada) : 54.72
- K. Huber, M. Treichl, M. Sammer, S. Stepan (Autriche) : 54.80
- T. Rohner, M. Hersperger, P. Moser, C. Bieri (Suisse) : 54.99
- B. Sosoo, J. Williamson, B. Niederhofer, F. del Duca (États-Unis) : 55.03
- E.L. Bindilatti, R. Souza da Silva, L.H. Bacca Goncalves, D. de Souza (Brésil) : 55.04
- M. Păcioianu, G. Iordache, C. Dinescu, M. Tentea (Roumanie) : 55.05
- J. Zhang, Y.L. Shi, T. An, K.Z. Sun (Chine) : 55.05
- Y.D. Ding, C.J. Li, M.Y. Jiang, J.L. Ye (Chine) : 55.07
- D. Tschofen, L. Lenherr, M. Bühler, M. Kranz (Liechtenstein) : 55.08
- J. Franjić, T. Koster, D. Wesselink, J. Franjić (Pays-Bas) : 55.09
- S. Mitterer, J. Mandlbauer, D. Bertschler, D. Nichols-Bardi (Autriche) : 55.14
- J. Dearborn, Y. Eskrick-Parkinson, M. Zanette, L. Stoikos (Canada) : 55.18
- J. Harris, S. Pitter, T. Tracey, J. Fearon (Jamaïque) : 55.28
- D.Y. Lee, S.H. Chun, Y. Suk, B.D. Chae (République de Corée) : 55.51
- U. Zisman, A. Edelman, O. Katz, M. Chen (Israël) : 55.53
- N. Blairon, A. Riou, R. Heinrich, D. Hauterville (France) : 55.59
- S. John, X. Williams, A. Brown, D.A. John (Trinité-et-Tobago) : 55.72
11:12 - Quand commence les huitièmes de finale de skicross ?
La première série est programmée à 12h00. On entre dans une période un peu creuse, mais, dans un peu moins d'heure, tout va s'enchaîner avec notamment le ski de fond, le skicross ou encore le biathlon !
11:08 - Combien de temps va durer l'épreuve de ski de fond ?
Normalement, les meilleurs vont terminer la course après deux heures d'effort. Il y a de la fatigue en cette fin des JO 2026.
11:00 - C'est parti pour les 50 km de ski de fond !
C'est l'épreuve la plus longue de ces JO 2026. L'effort va être intense pour les athlètes. Pour rappel, Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Théo Schely et Victor Lovera sont en piste.
C'est parti pour le 50km en ski de fond ! Une nouvelle médaille en vue pour Mathis Desloge ???????? ?
Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/exd7yisnTS
10:53 - Il y a le ski acrobatique, saut par équipe mixte !
Il n'y a pas de tandem français. On vous donnera les résultats finaux et notamment les médailles. Au premier passage, l'équipe des États-Unis est devant. L'Ukraine et l'Australie, pour l'heure, complètent le podium. Les Chinois ne sont pas encore passés.
10:51 - On va vibrer pour le le 50 km en ski de fond
Au départ, à 11 heures, il y aura quatre Français avec Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Théo Schely et Victor Lovera. Le Norvégien Johannes Høsflot Klæbo sera à suivre de près.
10:31 - Une très mauvaise nouvelle pour les Français en skicross
Melvin Tchiknavorian, Terence Tchiknavorian et Youri Duplessis Kergomard se retrouvent dans le même huitième de finale de ces JO 2026.
- R. Howden, Canada : 1:06.13
- S. Furuno, Japon : 1:07.12
- R. Regez, Suisse : 1:07.18
- F. Wilmsmann, Allemagne : 1:07.27
- M. Tchiknavorian, France : 1:07.34
- J. Schmidt, Canada : 1:07.37
- K. Drury, Canada : 1:07.53
- D. Zuech, Italie : 1:07.54
- S. Deromedis, Italie : 1:07.55
- D. Mobärg, Suède : 1:07.56
- A. Fiva, Suisse : 1:07.56
- T. Tchiknavorian, France : 1:07.74
- R. Détraz, Suisse : 1:07.78
- F. Fischer, Allemagne : 1:07.89
- J. Aujesky, Autriche : 1:07.89
- T. Baur, Suisse : 1:07.89
- F. Tomason, Italie : 1:08.01
- N. Lußnig, Autriche : 1:08.04
- R. Sugai, Japon : 1:08.13
- C. Renn, Allemagne : 1:08.14
- Y. Duplessis Kergomard, France : 1:08.18
- E. Mobärg, Suède : 1:08.19
- E. Klufts, France : 1:08.29
10:30 - Terence Tchiknavorian réalise une performance mitigée
Il prend la 11e place provisoire. Il reste un peu moins d'une dizaine d'athlètes.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????? Terence Tchiknavorian signe le 11e temps provisoire de cette manche de classement en ski cross !
???? Suivez les JO sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/kD5WZYEoMS
10:27 - Terence Tchiknavorian entame sa journée de skicross
On espère un bon chrono pour notre Français. Il pourrait bien se placer en vue des manches éliminatoires.
