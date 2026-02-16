DIRECT. JO 2026 : la catastrophe en slalom pour Noël et Rassat, bobsleigh, patinage... épreuves et résultats
Après les trois médailles obtenues ce dimanche aux JO 2026, la France espère battre son record ce lundi 16 février.
- Nouvelle journée aux JO 2026 avec des médailles qui ne devraient pas tomber... Notre champion olympique de Pékin et porte drapeau, Clément Noël, s'est totalement loupé sur la première manche en terminant à 2 secondes de la tête de la course. Malheureusement pour Paco Rassat, double vainqueur cette année, c'est pire. Le Français a enfourché et a été éliminé dès la première manche. Scénario catastrophe également pour Steven Amiez qui termine à plus de 4 secondes.
- Dans le reste du programme de ces JO 2026, les Français seront peu nombreux, mais on suivra tout de même notre duo en bobsleigh ou encore le patinage artistique avec notre couple Camille et Pavel Kovalev
- Au tableau des médailles de ces JO 2026, la France est sixième avec 15 médailles. Le record de Sotchi et Pyeongchang est donc déjà battu et pourrait être pulvérisé dans les prochains jours... La Norvège domine toujours largement devant une surprenante équipe d'Italie.
10:31 - Presque 2 secondes de retard pour Noël
Deux secondes c'est beaucoup en slalom mais une remontée n'est pas encore impossible. Il va falloir batailler cet après-midi dans la 2e manche du slalom des JO 20265 pour notre champion olympique en titre !
10:29 - Tanguy Nef se loupe
Tanguy Nef ne fait pas la course idéale et le Suisse a fait un moins bon temps que Clément Noël il y a quelques instants dans ce slalom des JO 2026.
10:28 - 11e place provisoire en bobsleigh bob à deux hommes
En bobsleigh bob à deux hommes, Romain Heinrich et Dorian Hauterville font une première manche avec un chrono de 55"75.
10:25 - Romain Heinrich et Dorian Hauterville en piste !
Dans l'épreuve du bobsleigh bob à deux hommes, nos deux tricolores entament leur manche 1 !
10:24 - Marco Schwarz comme Noël !
Marco Schwarz fait le même chrono que Clément Noël dans ce slalom des JO 2026 où il neige de plus en plus !
10:22 - Déception pour Vinatzer
C'est un nouvelle abandon pour Alex Vinatzer, 1er Italien à être sur cette piste des JO 2026 aujourd'hui. C'est le 5e abandon depuis le début de cette manche 1 !
10:21 - Bon chrono de Fabio Gstrein
Fabio Gstrein est 3e provisoire de ce slalom des JO 2026. Il est 94 centièmes de Atle Lie McGrath.
10:19 - Feller out !
C'est au tour de Manuel Feller de ranger ses skis ! L'Autrichien commet des erreurs et abandonne dans ce slalom des JO 2026.
10:18 - Revivez la désillusion de Paco Rassat
Paco Rassat a enfourché il y a quelques instants dans ce slalom des JO 2026. Revivez sa course ratée.
10:16 - Steven Amiez n'y est pas !
Steven Amiez prend la 7e place provisoire, juste derrière Clément Noël (6e) avec un retard assez conséquent de 4"04. Le Français passe totalement à côté de sa manche.
10:14 - Un autre candidat à la médaille sort !
Un cador de cette épreuve du slalom des JO 2026 vient à son tour de perdre la face ! Il s'agit du Finlandais Eduard Hallberg. C'est le 3e abandon après Paco Rassat et Lucas Pinheiro Braathen.
10:13 - Moins d'une seconde d'écart pour Timon Haugan
Timon Haugan se place dans ce slalom des JO 2026 à la 3e place provisoire. Il termine à moins d'une seconde de son compatriote Atle Lie McGrath.
10:11 - Lois Meillard en 56"73
Juste avant la désillusion Paco Rassat, le Suisse Loic Meillard est parvenu à faire un chrono satisfaisant se plaçant juste derrière l'actuel leader provisoire Atle Lie McGrath.
10:10 - Lucas Pinheiro Braathen chute et abandonne !
Lucas Pinheiro Braathen, champion olympique des JO 2026 de slalom géant est tombé ! C'est une hécatombe dans ce début de slalom. Le Brésilien dit au revoir à ses espoirs de deuxième médaille !
10:08 - Henrik Kristoffersen fait mieux que Noël
Henrik Kristoffersen qui a réalisé un meilleur départ a fait mieux que Clément Noël qui risque de reculer au classement provisoire ! Le Norvégien est 3e provisoire.
10:07 - 1"96 de retard pour Noël !
Il ne pouvait pas y avoir pire scénario pour nos Français ! Clément Noël a raté son run et n'a pas été dans le rythme et cela dès le départ ! Il comptabilise à la fin du premier run 1"96 de retard sur le Norvégien Atle Lie McGrath.
10:05 - Coup dur pour Paco Rassat !
Catastrophe ! Paco Rassat se loupe et est contraint à l'abandon dans ce slalom des JO 2026 !
10:02 - 56"14 pour Atle Lie McGrath
Atle Lie McGrath a fini sa première manche avec un chrono de 56"14. C'est le premier temps de référence étant donné sa première place au classement du slalom messieurs en Coupe du monde.
10:01 - Un tracé pas si évident !
Le plat final est long et on ne pourra pas forcément prendre beaucoup de vitesse. Cette piste a été dessinée par le coach italien et cela ne favorise probablement pas nos skieurs tricolores !
10:01 - C'est parti pour la manche 1 du Bobsleigh bob à deux hommes
C'est le début de la première manche du Bobsleigh bob à deux hommes dans ces JO 2026 avec deux Français attendus d'ici quelques instants : Romain Heinrich et Dorian Hauterville.
10:00 - Départ du slalom à Bormio
C'est parti pour cette première manche du slalom aux JO 2026 avec le premier dossard Atle Lie McGrath !
09:56 - Les autres favoris à suivre :
Ce slalom des JO 2026 est très dense ! Beaucoup peuvent monter sur le podium et jusqu'ici, personne n'a réussi à défendre son titre olympique sur cette épreuve. La tâche pour Clément Noël sera donc très rude et face au tricolore, il y aura notamment Atle Lie McGrath (1), Loic Meillard (2), Timon Haugan (7), Lucas Pinheiro Braathen champion olympique du slalom géant il y a quelques jours (6), Tanguy Nef (15).
09:51 - "Je n'aime pas trop ce tracé là", Noël
Au micro d'Eurosport, Clément Noël a trouvé les conditions de neige "vraiment bonnes. Il y a une bonne base dure, à voir l'accroche qu'il y aura. Tant qu'il n'y a pas de vent, la neige nous gênera pas ! Il n'y a pas vraiment de rythme, je n'aime pas trop ce tracé là. Il y a des figures peu naturelles, il va falloir être stratégique" a néanmoins précisé le tricolore que l'on attend impatiemment sur cette épreuve des JO 2026.
09:42 - Un point sur le curling
Le curling a commencé à 9h avec la suite du tour préliminaire chez les femmes. La Suède affronte la Suisse (0-0), la Chine défie le Canada (1-0) et le Danemark joue contre la Grande-Bretagne (1-2). C'est actuellement la manche 3 !
09:38 - Le dossard de nos skieurs tricolores
Nos principales chances de médailles partiront très vite puisqu'ils sont dossards 3 (Paco Rassat) et 4 (Clément Noël). Steven Amiez sera le 10e à s'élancer sur cette piste tandis que Léo Anguenot sera le 41e skieur à descendre ce slalom des JO 2026.
