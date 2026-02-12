DIRECT. JO 2026 : les frères Chollet en feu sur le snowboardcross, Miradoli attendue sur le Super-G... Les résultats
Après une journée de folie aux JO 2026 ce mercredi, celle de ce jeudi pourrait s'avérer surprenante avec de nouvelles médailles attendues dans ces Jeux olympiques d'hiver.
- Les JO 2026 sont bien lancés pour la délégation française et les médailles pourraient enfin s'enchaîner. Ce jeudi 12 février, plusieurs médailles sont attendues dans le clan tricolore, 6e au tableau des médailles après une journée de folie et les deux médailles d'or de Julia Simon et Guillaume Cizeron - Laurence Fournier Beaudry mecredi.
- Le snowboard cross est au programme de ces JO 2026 ce jeudi avec de belles chances pour nos Français. Jonas Chollet est l'un des favoris de la compétition et vise une médaille. Lors des qualifications, c'est son frère Aidan qui a réalisé le meilleur temps, Jonas terminant 4e. Chez les femmes, on suivra le Super-G avec peut être la surprise Romane Miradoli. Enfin, les bosses avec Benjamin Cavet, peuvent également offrir une médaille surtout après celle de Perrine Laffont hier.
- Ce jeudi 12 février de nouvelles belles perspectives attendent le sport français dans ces JO 2026. Le snowboard cross hommes présentera plusieurs Tricolores tout comme le Super G dames. En ski de bosses, Arthur de Villaucourt et Paul-Andréa Gay tenteront de rejoindre la finale prévue à 12h55. À 12h10, l'équipe de France masculine de hockey fait son entrée en lice face à la Suisse. Enfin, à 13h, place au 10km libre femmes de ski de fond avec quatre athlètes françaises engagées qui ont soif de revanche.
- Dans le reste du programme de ces JO 2026, l'équipe de France de hockey sur glace entre dans la compétition face à la Suisse après l'élimination des Françaises dès le premier tour.
11:33 - Premier temps référence connu !
Malorie Blanc établit un temps de 1'24"65. Le ton est donné dans ce super-G féminin des JO 2026.
11:32 - Le super-G c'est maintenant !
Début du super-G avec Malorie Blanc, la Suissesse 19e de la descente il y a quelques jours. C'est elle qui a remporté le dernier super-G en Coupe du monde à Crans-Montana.
11:29 - Images impressionnante du run de Defayet
Ça va toujours très vite en skeleton et les images sont toujours très spectaculaires ! Revivez le 2e run de Lucas Defayet dans ces JO 2026 :
Très belle deuxième manche de Lucas Defayet qui prend provisoirement la tête du classement en skeleton !
???? Les JO sur la chaîne sport de France TV : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/gZSmgz25M6
11:22 - 57"66 pour Lucas Defayet
Il est dans ses temps ! Le Français est constant ! Il réalise un temps de 57"66 et à un temps total de 1'55"29. C'est plutôt de bon augure pour le tricolore.
11:19 - Lucas Defayet pour faire mieux ?
Lucas Defatet va tenter de battre son temps du premier run en skeleton. Il est 20e provisoire dans cette épreuve des JO 2026 !
11:14 - Lyndsey Vonn encore opérée ..
Alors que le départ du super-G approche (d'ici 15 minutes), il y a eu des nouvelles de Lyndsey Vonn et elles ne sont pas bonnes pour la 3e du classement du super-G en Coupe du monde. L'Américaine ne sera pas présente en raison de sa blessure qui se complique. Elle se serait fait opérer une troisième fois. On espère évidemment qu'elle se rétablisse au plus vite !
11:09 - La nouvelle erreur de Surget en vidéo
Merlin Surget échoue de nouveau sur ce run. La malchance est peut-être avec lui ...
Encore une erreur pour Merlin Surget ! Mauvaise nouvelle pour le Français avant les phases finales...
???????? Mauvaise nouvelle pour le Français avant les phases finales...
???? Les JO sur la chaîne sport de France TV : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/8AG4nXWgoC
11:06 - Merlin Surget tombe encore
Merlin Surget part encore à la faute sur le deuxième run de snowboard cross. C'est pour le moment une désillusion pour le tricolore qui n'y arrive toujours pas dans ces JO 2026.
11:04 - Lucas Defayet 20e place provisoire
Au skeleton, Lucas Defayet est 20e avec un temps de 57"63. Il y aura une deuxième manche à partir de 11h08 puis une troisième vendredi 13 février à 19h30 et enfin une quatrième à 21h05 ce vendredi.
10:59 - C'est fini avec la première manche de snowboard cross
La première manche est terminée pour le snowboard cross avec le meilleur chrono réalisé par Aidan Chollet en 1'06''37. Jonas Chollet, son frère détient le 4e temps provisoire, Loan Bozzolo est 5e et Merlin Surget n'est pour le moment pas dans le top 20 synonyme de qualification pour les 8e de finale. La 2e manche, c'est maintenant !
10:55 - Début du super-G femmes dans 30 minutes
L'épreuve du super-G féminin de ces JO 2026 va débuter dans une demi-heure avec une vraie chance de médaille avec Romane Miradoli.
10:52 - Le premier run d'Aidan Chollet en vidéo
Le meilleur temps de cette première manche de snowboard cross est signé Aidan Chollet en 1'06"37. Revisionnez son beau run :
AIDAN CHOLLET SIGNE LE MEILLEUR TEMPS ! Très belle entrée en lice en snowboard cross pour le plus âgé des frères Chollet
????Très belle entrée en lice en snowboard cross pour le plus âgé des frères Chollet
???? Les JO sur France TV : https://t.co/Ne8qRu5Iin pic.twitter.com/htGkyHsVve
10:49 - La finale de ski acrobatique à 12h15 !
Si vous voulez suivre nos Français Benjamin Cavet et Thibaud Mouille en finale de ski acrobatique dans ces JO 2026, ils seront en lice lors de la finale prévue à 12h15.
10:47 - Benjamin Cavet et Thibaud Mouille qualifiés en finale
Dans le ski acrobatique bosses masculine de ces JO 2026, deux Français sont parvenus à se hisser en finale et à figurer parmi les 20 concurrents. Il s'agit de Benjamin Cavet et Thibaud Mouille 4e et 8e de ces qualifications. Ça ne passe malheureusement pas pour Arthur de Villaucourt et Paul Andrea Gay trop justes dans cette épreuve technique et exigeante.
10:41 - Le CIO disqualifie Vladyslav Heraskevychest en skeleton
L'Ukrainien Vladyslav Heraskevychest, porte-drapeau de la délégation ukrainienne est disqualifié des JO 2026 en raison de son refus de retirer des illustrations d'athlètes tués pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
10:32 - Jonas juste devant Loan et derrière son frère
Le petit frère Jonas ne fait pas mieux que son frère Aidan qui garde la tête du classement provisoire de cette manche 1. Il a fait un temps légèrement supérieur à Loan Bozzolo qui visent tous, une qualification pour la suite de la compétition des ces JO 2026 de cette épreuve de snowboard cross.
10:29 - Le run de Bozzolo en vidéo
Loan Bozzolo a assuré dans ce premier run et après le passage de 16 athlètes dans ces JO 2026, il est 4e provisoire. Revivez son run en vidéo :
Deuxième temps provisoire pour Loan Bozzolo en snowboard cross !
???? Les JO sur France TV : https://t.co/8hgmXZCoUa pic.twitter.com/d5pHDOa7K8
10:27 - Énorme temps de Chollet qui prend le lead !
Le premier frère des Chollet, Aidan a été très bon dans ce premier run des JO 2026. Il a délogé le Canadien Grondin. Il prend la première place provisoire en 1'06''37.
10:25 - Merlin Surget seulement 13e
Merlin Surget se positionne provisoirement à la 13e place de ce premier run de l'épreuve de snowboard cross avec un chrono de 1'11"47. Loan Bozzolo détient toujours le 3e temps provisoire.
10:22 - Le parcours de snowboard cross en immersion !
Découvrez un aperçu à hauteur de piste de la piste de snowboard cross, une vidéo tournée par Merlin Surget lors des entraînements !
10:17 - Un point sur les qualifications de ski acrobatique
Les qualifications du ski acrobatique bosses masculine se déroulent en ce moment même avec quatre Français en lice : Arthur de Villaucourt, Paul Andrea Gay, Benjamin Cavet, Thibaud Mouille.
10:14 - Grondin rétrograde Bozzolo à la 3e place
Loan Bozzolo recule provisoirement à la 3e place de ce classement provisoire. Il faut être dans les 20 premiers pour se qualifier pour la suite. Ils sont 32 en lice.
10:12 - Bozzolo 2e provisoire
Beau run de Loan Bozzolo dans cette première manche de snowboard cross de ces JO 2026. Il a un chrono de 1'08"22. Le temps de référence est détenu par l'Allemand Ulbricht en 1'07"94.
10:07 - Chute de Merlin Surget
Merlin Surget qui démarre très bien ses courses a loupé le coche sur le reste de la piste. Il est tombé et aura une occasion de se rattraper dans la manche 2.
10:05 - C'est parti pour le snowboard cross
La manche 1 du snowboard cross vient de débuter avec 4 Français en lice !
