DIRECT. JO 2026 : les frères Chollet en feu sur le snowboardcross, Miradoli attendue sur le Super-G... Les résultats

Après une journée de folie aux JO 2026 ce mercredi, celle de ce jeudi pourrait s'avérer surprenante avec de nouvelles médailles attendues dans ces Jeux olympiques d'hiver.

En direct

11:33 - Premier temps référence connu ! Malorie Blanc établit un temps de 1'24"65. Le ton est donné dans ce super-G féminin des JO 2026.

11:32 - Le super-G c'est maintenant ! Début du super-G avec Malorie Blanc, la Suissesse 19e de la descente il y a quelques jours. C'est elle qui a remporté le dernier super-G en Coupe du monde à Crans-Montana.

11:29 - Images impressionnante du run de Defayet Ça va toujours très vite en skeleton et les images sont toujours très spectaculaires ! Revivez le 2e run de Lucas Defayet dans ces JO 2026 :

11:22 - 57"66 pour Lucas Defayet Il est dans ses temps ! Le Français est constant ! Il réalise un temps de 57"66 et à un temps total de 1'55"29. C'est plutôt de bon augure pour le tricolore.

11:19 - Lucas Defayet pour faire mieux ? Lucas Defatet va tenter de battre son temps du premier run en skeleton. Il est 20e provisoire dans cette épreuve des JO 2026 !

11:14 - Lyndsey Vonn encore opérée .. Alors que le départ du super-G approche (d'ici 15 minutes), il y a eu des nouvelles de Lyndsey Vonn et elles ne sont pas bonnes pour la 3e du classement du super-G en Coupe du monde. L'Américaine ne sera pas présente en raison de sa blessure qui se complique. Elle se serait fait opérer une troisième fois. On espère évidemment qu'elle se rétablisse au plus vite !

11:09 - La nouvelle erreur de Surget en vidéo Merlin Surget échoue de nouveau sur ce run. La malchance est peut-être avec lui ...

11:06 - Merlin Surget tombe encore Merlin Surget part encore à la faute sur le deuxième run de snowboard cross. C'est pour le moment une désillusion pour le tricolore qui n'y arrive toujours pas dans ces JO 2026.

11:04 - Lucas Defayet 20e place provisoire Au skeleton, Lucas Defayet est 20e avec un temps de 57"63. Il y aura une deuxième manche à partir de 11h08 puis une troisième vendredi 13 février à 19h30 et enfin une quatrième à 21h05 ce vendredi.

10:59 - C'est fini avec la première manche de snowboard cross La première manche est terminée pour le snowboard cross avec le meilleur chrono réalisé par Aidan Chollet en 1'06''37. Jonas Chollet, son frère détient le 4e temps provisoire, Loan Bozzolo est 5e et Merlin Surget n'est pour le moment pas dans le top 20 synonyme de qualification pour les 8e de finale. La 2e manche, c'est maintenant !

10:55 - Début du super-G femmes dans 30 minutes L'épreuve du super-G féminin de ces JO 2026 va débuter dans une demi-heure avec une vraie chance de médaille avec Romane Miradoli.

10:52 - Le premier run d'Aidan Chollet en vidéo Le meilleur temps de cette première manche de snowboard cross est signé Aidan Chollet en 1'06"37. Revisionnez son beau run :

10:49 - La finale de ski acrobatique à 12h15 ! Si vous voulez suivre nos Français Benjamin Cavet et Thibaud Mouille en finale de ski acrobatique dans ces JO 2026, ils seront en lice lors de la finale prévue à 12h15.

10:47 - Benjamin Cavet et Thibaud Mouille qualifiés en finale Dans le ski acrobatique bosses masculine de ces JO 2026, deux Français sont parvenus à se hisser en finale et à figurer parmi les 20 concurrents. Il s'agit de Benjamin Cavet et Thibaud Mouille 4e et 8e de ces qualifications. Ça ne passe malheureusement pas pour Arthur de Villaucourt et Paul Andrea Gay trop justes dans cette épreuve technique et exigeante.

10:41 - Le CIO disqualifie Vladyslav Heraskevychest en skeleton L'Ukrainien Vladyslav Heraskevychest, porte-drapeau de la délégation ukrainienne est disqualifié des JO 2026 en raison de son refus de retirer des illustrations d'athlètes tués pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Lire l'article Vladyslav Heraskevytch : pourquoi il est disqualifié des JO pour un casque honorant ses coéquipiers tués à la guerre ?

10:32 - Jonas juste devant Loan et derrière son frère Le petit frère Jonas ne fait pas mieux que son frère Aidan qui garde la tête du classement provisoire de cette manche 1. Il a fait un temps légèrement supérieur à Loan Bozzolo qui visent tous, une qualification pour la suite de la compétition des ces JO 2026 de cette épreuve de snowboard cross.

10:29 - Le run de Bozzolo en vidéo Loan Bozzolo a assuré dans ce premier run et après le passage de 16 athlètes dans ces JO 2026, il est 4e provisoire. Revivez son run en vidéo :

10:27 - Énorme temps de Chollet qui prend le lead ! Le premier frère des Chollet, Aidan a été très bon dans ce premier run des JO 2026. Il a délogé le Canadien Grondin. Il prend la première place provisoire en 1'06''37.

10:25 - Merlin Surget seulement 13e Merlin Surget se positionne provisoirement à la 13e place de ce premier run de l'épreuve de snowboard cross avec un chrono de 1'11"47. Loan Bozzolo détient toujours le 3e temps provisoire.

10:17 - Un point sur les qualifications de ski acrobatique Les qualifications du ski acrobatique bosses masculine se déroulent en ce moment même avec quatre Français en lice : Arthur de Villaucourt, Paul Andrea Gay, Benjamin Cavet, Thibaud Mouille.

10:14 - Grondin rétrograde Bozzolo à la 3e place Loan Bozzolo recule provisoirement à la 3e place de ce classement provisoire. Il faut être dans les 20 premiers pour se qualifier pour la suite. Ils sont 32 en lice.

10:12 - Bozzolo 2e provisoire Beau run de Loan Bozzolo dans cette première manche de snowboard cross de ces JO 2026. Il a un chrono de 1'08"22. Le temps de référence est détenu par l'Allemand Ulbricht en 1'07"94.

10:07 - Chute de Merlin Surget Merlin Surget qui démarre très bien ses courses a loupé le coche sur le reste de la piste. Il est tombé et aura une occasion de se rattraper dans la manche 2.