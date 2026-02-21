DIRECT. JO 2026 : une pluie d'or ! Michelon, Harrop et Anselmet sacrés sur le biathlon et le ski alpinisme, Simon en argent... épreuves et résultats

La journée du samedi 21 février aux JO 2026 a été une journée très prolifique pour la délégation française avec trois médailles dont deux en or.

15:33 - Océane Michelon : "Je suis reconnaissante de partager cela en famille" La Française s'est confiée à Eurosport : "Elle est fantastique cette course. J’ai mal commencé avec une faute. Je n’étais pas à côté. Les conditions n’étaient pas faciles sur le ski. J’ai pu rentrer plusieurs fois. Je n’étais jamais trop loin. Puis, après, j’ai saisi l’opportunité. Mes parents étaient là. Ils me soutiennent depuis toujours. Je suis reconnaissante de partager cela en famille. Ce n’est que du bonheur. Je pense à tous ceux qui m’accompagnent. Je suis reconnaissante de tout ça. C’était une manière de récompenser tout le monde."

15:31 - La ministre des sports Marina Ferrari s'exprime sur le bilan français Elle a été interrogée au micro de France TV : "Il ne faut pas parler de vampirisation du biathlon. Ce sport a une belle visibilité. C’est bien, car cela crée une dynamique. Il y aussi des médailles dans le ski de fond. Il y a eu un effet d’entraînement. Nous avons un petit peu de déception sur l’alpin, mais il y a eu de belles places. Cela augure de belles choses pour l’avenir. C’est une belle préparation pour les Alpes 2030."

Découvrez toutes les médailles de ces JO 2026 avec le classement de la France

15:28 - Les Bleus brillent également en patinage de vitesse Dans la mass start, Mathieu Belloir et Timothy Loubineaud sont parvenus à se qualifier pour la finale. Le rendez-vous est pris pour 16h40 !

15:24 - Océane Michelon est en larmes sur le podium ! D'une Marseillais à une autre, il n'y a qu'à pas. On se souviendra de ce samedi 21 février.

15:14 - La Marseillaise en l'honneur du duo Emily Harrop et Thibault Anselmet ! Le tandem s'est imposé en relais mixte du ski-alpinisme. C'était déjà un grand moment de cette journée aux JO 2026.

15:08 - Julia Simon : "On va entendre parler d’Océane Michelon pendant des années" La biathlète s'est exprimée à France TV : "Cette médaille est venue du cœur. Je suis rincée. Quand je ressors du tir, je me suis dit que ça devait le faire. J’y suis allée à l’énergie. Je me suis arrachée et je me suis effondrée à la fin. J’ai du sens sur ma combinaison à cause de mon genou. Maintenant, j’ai envie d’aller boire un petit verre et d’aller me coucher. Je n’ai pas de regret pour l'or. Océane arrive avec de la fraîcheur. Elle a envie d’être la meilleure du monde. Elle a des qualités incroyables. Elle est sans complexe. Elle m’a mis la misère cet été sur les skis. C’est la juste de récompense. On va entendre parler d’Océane Michelon pendant des années. Maintenant, elle a appris à gérer son stress. Elle est redoutable."

15:02 - Un point sur le bobsleigh ! La deuxième manche est terminée. Pour rappel, l'embarquement français est disqualifié. Plus tôt dans la journée, il s'est renversé. Désormais, les athlètes reviendront demain pour se jouer le podium. Allemagne 1 - J. Lochner, T. Margis, J. Wenzel, G. Fleischhauer : (53"91 + 54"70) Allemagne 2 - F. Friedrich, M. Sommer, A. Schueller, F. Straub : (54"30 + 54"74) Allemagne 3 - A. Ammour, I. Ammour, J. Tasche, A. Schaller : (54"51 + 54"69) Autriche 1 - M. Treichl, M. Sammer, S. Stepan, K. Huber : (54"80 + 54"90) Brésil - E. Bindilatti, D. De Souza, R. Souza Da Silva, L. Bacca Gonçalves : (55"04 + 55"42) Canada 1 - T. Austin, K. Bruggeling, M. Evelyn, S. Murray-Lawrence : (54"72 + 55"42) Canada 2 - J. Dearborn, Y. Eskrick-Parkinson, L. Stoikos, M. Zanette : (55"18 + 55"27) Chine 1 - C. Li, M. Jiang, J. Ye, Y. Ding : (55"07 + 55"36) Chine 2 - K. Sun, J. Zhang, Y. Shi, T. An : (55"05 + 55"21) Corée du Sud 1 - J. Kim, H. Kim, G. Lee, S. Kim : (54"60 + 54"90)

15:02 - L'émotion exceptionnelle de la famille Michelon ! Ces JO 2026 ont apporté des joies intenses pour les Français et Françaises.

14:58 - Martin Fourcade : "Sur ces JO 2026, le biathlon français domine" Au micro de France TV, la légende du biathlon a livré son analyse : "C’est un magnifique doublé. Sur ces JO 2026, le biathlon français domine. Les français ont réalisé une préparation exemplaire. Ils sont arrivés en étant comme les favoris. D’habitude, il y a des surprises. Cette fois, on s’est décroché comme la meilleure nation."

14:57 - Le biathlon français a terminé une incroyable moisson de médailles En 11 courses, la France a récolté 13 breloques. C'est hallucinant ! Bravo aux hommes et aux femmes ! Ce sont des JO 2026 exceptionnels !

14:52 - Michelon remporte la mass start, et la France fait un doublé dans une journée de rêve ! Au terme d’un finish incroyable, avec une accélération dans la dernière montée, Océane Michelon (deux fautes) s’est adjugée la médaille d’or de la mass start. Au sprint, Simon (une erreur) a battu la Tchèque Vobornikova (une erreur) ! Lou Jeanmonnot (trois erreurs) et Justine Braisaz-Bouchet (sept fautes) n'ont pas été en mesure de se mêler à la lutte. La délégation française a désormais huit médailles d'or, et 22 breloques. Les Bleus sont plus que jamais dans le top 5 au tableau des médailles.

14:51 - MICHELON PREND LA TÊTE ! Allez ! Simon est en train de fondre sur Vobornikova ! La France peut faire le doublé !

14:49 - Michelon est revenue sur Vobornikova ! Il y a encore une montée pour la Française ! On peut croire en une nouvelle médaille d'or dans ces JO 2026 !

14:47 - QUEL EFFORT DE MICHELON ! La Française est revenue à moins de trois secondes de Vobornikova ! Simon est également sur le podium !

14:44 - Océane Michelon fait une pioche ! Julia Simon fait le plein ! Wierer aussi ! Vobornikova ressort en tête. Simon et Michelon sont à moins de huit secondes ! Jeanmonnot a été contrainte de faire deux tours !

14:43 - Océane Michelon place une attaque à la relance La Française se dirige vers le dernier debout. Il faudra faire le plein pour croire à la médaille d'or dans ces JO 2026.

14:42 - Lou Jeanmonnot et Julia ont enchlenché Les Françaises sont à 20 secondes de la tête, mais elles ont déjà repris dix secondes sur les skis.

14:40 - Deux Françaises peuvent encore croire au podium Vobornikova et Magnusson sont en tête. Michelon et Simon sont en chasse ! Il y a encore du chemin, avec une montée ! Tout le monde se tient en moins de dix secondes !

14:36 - Michelon repart en tête, mais le debout a fait des dégâts ! La Française a fait le plein. Elle a pris les devants sur cette mass start. Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont fait une pioche. C'est terminé pour Justine Braisaz-Bouchet. Déjà en retard, elle a réalisé deux fautes.

14:34 - Le premier debout va être capital ! Pour l'instant, Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Océane Michelon sont dans le bon tempo.

14:31 - Justine Braisaz-Bouchet est loin de la tête La Française est à plus d'une minute de la tête de la course. Il lui faudra un debout parfait pour espérer remonter.

14:29 - Julia Simon est en démonstration et ressort en tête après le deuxième couché ! La Française poursuit son 100%. Lou Jeanmonnot et Océane Michelon n'ont pas fait de fautes ! Les Françaises sont dans les temps pour la médaille !

14:28 - On se dirige vers le deuxième couché À mi-parcours, ce sera déjà un premier tournant dans cette mass start des JO 2026. Océane Michelon est à seize secondes, dans un deuxième échelon.

14:24 - C'est toujours groupé à l'avant Pour l'instant, Lou Jeanmonnot, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet sont dans le top 5. Océane Michelon est à une quinzaine de secondes.