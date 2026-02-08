DIRECT. JO 2026 : Vonn, Klaebo, biathlon, une journée de folie attendue, les résultats

Les Jeux olympiques 2026 pourraient se lancer définitivement pour les Bleus ce dimanche avec plusieurs médailles attendues.

En direct

09:30 - Relais mixte, mode d'emploi Le relais mixte en biathlon aux JO 2026 se dispute sous un format spécifique de 4 x 6 km, réunissant deux femmes et deux hommes au sein de chaque équipe, qui s’élancent successivement. Chaque biathlète parcourt donc la même distance, découpée en plusieurs boucles de ski de fond, avant de passer à deux reprises sur le pas de tir : une fois couché, une fois debout. À chaque tir, cinq cibles doivent être atteintes avec un maximum de huit balles, grâce à trois balles de pioche disponibles en cas d’erreur. Si des cibles restent noires après ces tirs supplémentaires, l’athlète doit effectuer autant de tours de pénalité de 150 mètres. Ce format identique pour tous renforce l’équilibre entre les équipes et accentue l’importance de la stratégie collective, de la précision au tir et de la capacité à gérer la pression, chaque relais pouvant faire basculer la course.

09:23 - Point au classement des médailles Après la première journée des JO d'Hiver 2026 trois nations partagent la première place avec 3 médailles ( 1 Or, 1 Argent et 1 Bronze), il s'agit de l'Italie, la Norvège et le Japon. Ces trois nations devancent la Suède 2 médailles ( 1 Or, 1 Argent)

09:20 - Julia Simon pense être à sa place Suspendue pendant un mois avant les JO après sa condamnation pour vol et escroquerie, Julia Simon pense pouvoir mériter sa place dans le relais mixte aujourd'hui « Quand on voit la densité de l'équipe de France féminine, on ne peut pas être confiante et sûre d'y être. C'est aussi pour ça qu'on est si fortes. On veut toutes faire partie de ces relais et on a tout le temps notre niveau qui augmente. Je suis assez confiante dans mes qualités pour être présente sur les grands événements. Et c'est vrai que c'est une preuve de confiance du staff. »

09:10 - Mettre tout le monde dans la bonne dynamique Julia Simon, championne du monde en individuel la saison passée et l'une des relayeuses ce dimanche dans le relais mixte espère que la course d'aujourd'hui va lancer la moisson de médailles des Bleus " On dit toujours que la première course est importante. C'est important de mettre tout le monde sur la bonne dynamique. Ca va tous nous tenir à coeur de faire briller la France"

09:00 - De la concurrence pour Lindsay Vonn La descente féminine des JO 2026 s’annonce plus ouverte que jamais. Longtemps grande favorite, Lindsey Vonn aborde l’épreuve diminuée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue fin janvier. À 41 ans, la leader du classement de la spécialité conserve des ambitions de podium au vu de ses entraînements encourageants, mais son ascendant s’est nettement réduit. Dans ce contexte, la concurrence se montre dense et prête à saisir la moindre opportunité sur la redoutable piste de Cortina. À domicile, les Italiennes rêvent d’un exploit, emmenées par Sofia Goggia, déjà médaillée olympique et toujours transcendée par les grands rendez-vous, malgré une saison irrégulière. Laura Pirovano, Elena Curtoni ou Nicol Delago complètent un collectif porté par l’effet maison. L’Allemagne avance également des atouts solides avec Kira Weidle-Winkelmann et la jeune Emma Aicher, tandis que les États-Unis peuvent compter sur Breezy Johnson et Jacqueline Wiles, capables de bousculer la hiérarchie

08:52 - Quatre Bleus sur le skiathlon Il y aura pas moins de quatre Français sur la finale de skiathlon (10km), il s'agit de Mathis Desloges, Hugo Lapalus, Jules Lapierre et Victor Lovera

08:44 - La composition du relais Français Grands favoris du relais mixte (biathlon) à partir de 12h30 sur le circuit d'Anterselva, les Français se présenteront avec une équipe taillée pour l'Or, elle sera composée de : Eric Perrot, Quentin Fillot Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon.

08:37 - Une journée pour ouvrir le compteur tricolore Le relais mixte biathlon est très attendu aujourd’hui, puisqu’il représente l’une des premières grandes opportunités de médaille pour l’équipe de France en ce dimanche 8 février. La journée sera également marquée par la descente féminine, où trois Françaises, Romane Miradoli, Laura Gauché et Camille Cerutti, tenteront de briller face à une concurrence relevée, emmenée notamment par l’Américaine Lindsay Vonn. Sur la piste, Timothy Loubineaud disputera quant à lui sa toute première finale olympique sur le 5000 mètres.

08:30 - Bonjour à tous et à toutes ! Bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble avec vous la deuxième journée des Jeux Olympiques d'Hiver 2026 avec des belles opportunités de médailles pour nos Français.

07/02/26 - 23:05 - Programme du dimanche 8 février Le relais mixte en biathlon constitue sans doute une première grande chance de médaille pour les Bleus ce dimanche 8 février. Nous suivrons également trois Françaises en descente Femmes, Romane Miradoli, Laura Gauché et Camille Cerutti ainsi que la star Américaine Lindsay Vonn. Timothy Loubineaud vivra sa première finale olympique sur la distance de 5000m. Ci dessous le programme complet de la deuxième journée des JO d'Hiver 2026 Biathlon (Anterselva)

14h05 : relais mixte 4x6 km.

Curling (Cortina d'Ampezzo)

10h05 : double mixte, Norvège - Tchéquie.

10h05 : double mixte, Corée du Sud - Estonie.

14h35 : double mixte, Canada - Suède.

14h35 : double mixte, Grande-Bretagne - Suisse.

14h35 : double mixte, États-Unis - Estonie.

14h35 : double mixte, Italie - Tchéquie.

19h05 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne.

19h05 : double mixte, États-Unis - Suède.

19h05 : double mixte, Suisse - Norvège.

19h05 : double mixte, Canada - Corée du Sud.

Hockey sur glace (Milan)

16h40 : France - Suède, groupe B (F).

21h10 : Tchéquie - Finlande, groupe A (F).

Luge (Cortina d'Ampezzo)

17h00 : simple hommes, manche 3.

18h34 : simple hommes, manche 4.

Patinage artistique (Milan)

19h30 : épreuve par équipes : patinage en couple, programme libre.

20h45 : épreuve par équipes : individuel femmes, programme libre.

21h55 : épreuve par équipes : individuel hommes, programme libre.

Patinage de vitesse (Baselga di Piné)

16h00 : 5 000 m hommes.

Ski alpin (Cortina d'Ampezzo)

11h30 : descente femmes.

Ski de fond (Tesero)

12h30 : skiathlon 10 km + 10 km hommes.