JO 2026 : dernière médaille d'or pour les USA en hockey, des Jeux olympiques incroyables pour la France, le résumé
Clap de fin dans ces JO 2026 ce dimanche 22 février avec la consécration des Etats-Unis en hockey sur glace.
Le résumé des JO 2026
Ces JO 2026 de Milan Cortina, dans les Alpes italiennes, ont offert deux semaines de grand spectacle, notamment pour l'équipe de France qui a signé son record historique de 23 médailles dans des Jeux Olympiques d'hiver. Dans une édition marquée par l'intégration de nouveaux sports comme le ski alpinisme, la Norvège a renforcé son hégémonie dans les sports blancs, à l'image de son écrasante première place au tableau des médailles (41 breloques). Un podium final complété par les Etats-Unis et les Pays-Bas, devant l'Italie, au pied du podium à domicile. Au total, plus de 90 nations ont participé à cette immense fête qui prendre place dans quatre ans en France.
Une édition record pour les Bleus
La délégation française a vécu une édition de tous les records dans des JO d'hiver. Après avoir longtemps flirté avec la 5e place finale, la France en a terminé avec 23 médailles, dont huit en or, pour signer une 6e place au tableau des médailles. Un score exceptionnel, largement porté par un sport qui aura fait vibré les Tricolores tout au long de la quinzaine, le biathlon, pourvoyeur de 13 médailles dont 6 titres olympiques dans cette seule discipline. Julia Simon a été l'une des grandes dames des JO 2026, avec trois médailles d'or et une en argent. On peut aussi citer Océane Michelon, véritable révélation et titrée sur la mass start, tout comme Lou Jeanmonnot, en patronne sur les relais. Chez les hommes, comment ne pas parler de Quentin Fillon Maillet qui est devenu l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques avec 9 breloques au total au compteur, dont 4 dans ces JO 2026.
Si la France a performé en individuel, c'est surtout en collectif qu'elle a montré sa domination mondiale en remportant tous les relais des JO 2026. la délégation française s'est aussi délectée du somptueux titre olympique du duo Guillaume Cizeron - Laurence Fournier Beaudry en patinage artistique. Le Tricolore est devenu le premier patineur de l'histoire à être titré olympique avec deux coéquipières différentes. Ces JO 2026 ont aussi été le théâtre de la première apparition du ski alpinisme comme épreuve olympique. Les Français y ont brillé, à l'image de l'or sur le relais mixte de Emily Harrop et Thibault Anselmet. En ski de fond, les Tricolores ont signé des performances exceptionnelles, porté par un Mathis Desloges intenable. Le fondeur a remporté trois médailles dont deux en argent dans une discipline historiquement dominée par les Norvégiens. Du côté des déceptions, le ski cross n'a ramené aucune médaille tandis qu'en ski alpin hommes, les chances de médailles françaises (Noel, Rassat, Amiez) sont passées complètement à côté même si l'argent de Miradoli est l'arbre qui cache la forêt.
Klaebo, Vonn... Des images marquantes dans ces JO 2026
Ces JO 2026 ont été marqués par un homme de tous les records, Johannes Klaebo, qui est parvenu à signer un authentique grand chelem en ski de fond. Résultat, le Norvégien a empoché pas moins de 6 médailles d'or, un exploit inédit dans l'histoire des JO d'hiver, pour devenir le deuxième athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques d'été et d'hiver confondus derrière l'intouchable Michael Phelps. Le début de ces JO 2026 a été marqué par la cruelle chute de Lindsey Vonn. La reine du ski alpin, qui visait le titre olympique malgré une rupture des ligaments croisés s'est effondré sur la piste après une faute de carre. L'Américaine a du être évacué par hélicoptère, certainement l'image la plus forte de ces JO 2026. Mais une reine américaine de ski alpin en laisse place à une autre puisque Mikaela Shiffrin a mis fin à une disette de huit ans sur les JO en écrasant la concurrence sur le slalom dames. Toujours en ski alpin, à domicile, Federica Brignone, à 42 ans et de retour de blessure, a signé un authentique doublé olympique en géant et en super-G. Chez les hommes, Franjo Von Allmen a éclipsé le grand favori, Marco Odermatt. Le Suisse a remporté trois médailles d'or, sur la descente, le super-G et le combiné alpin. En ski acrobatique, Eileen Gu a conservé son titre olympique après avoir été médaillée en big air et slopestyle. Avec six médailles olympiques sur deux éditions, la Chinoise signe un record en freestyle dans les Jeux Olympiques. La détresse d'Ilia Malinin, grand favori de l'épreuve individuel en patinage artistique, a la suite de sa chute lors du programme libre, en a aussi fait l'une des images fortes de ces JO 2026. L'Américain, qui avait tout pour compléter un palmarès immense, est finalement passé à côté de ces Jeux.
16:58 - C'était la dernière épreuve des JO 2026
Cette victoire finale des USA en finale du hockey sur glace des JO 2026 était la toute dernière épreuve de ces Jeux Olympiques. Vous pouvez déjà retrouvez les infos sur la cérémonie de cloture des JO dans notre live dédié !
16:57 - Le but en or des USA en vidéo
Revivez le but en or de Hughes qui offre le titre aux USA pour la première fois depuis 46 ans.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? LE BUT EN OR DES ÉTATS-UNIS ! 46 ANS PLUS TARD, LES USA SONT CHAMPIONS OLYMPIQUES DE HOCKEY !
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/VptWnlnN3Z pic.twitter.com/Ca4SHFFzds
16:53 - L'or pour team USA !
Grâce à un but de Hughes, les USA remportent le titre olympique pour la première fois depuis 1980 ! Le Canada a manqué trop d'occasions en supériorité numérique et doit se contenter de l'argent.
16:50 - C'est parti pour la prolongation !
Place à la prolongation dans cette finale Canada - USA en finale de hockey sur glace des JO 2026 !
16:31 - Place aux prolongations !
Le Canada et les USA n'ont pas réussi à se partager dans le temps réglementaire. Place aux prolongations dans cette finale des Jeux Olympiques, avec la règle du but en or !
16:25 - Canada vs USA, qui va l'emporter ?
La tension monte d'un cran dans cette finale des JO 2026 de hockey sur glace. A 5 minutes de la fin de la rencontre, les deux nations sont toujours à égalité, 1-1.
16:15 - Les 10 dernières minutes !
Alors que l'on entre dans les 10 dernières minutes de cette finale de hockey sur glace des JO 2026, le Canada et les USA se neutralisent, 1-1.
16:02 - Place à la dernière période !
Le titre olympique va se jouer dans cet ultime tiers-temps entre le Canada et les USA, c'est reparti !
15:57 - L'égalisation du Canada en vidéo
Revivez l'égalisation du Canada en fin de seconde période de la finale de hockey sur glace des JO 2026.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? L'égalisation du Canada !
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/eewgPH8Rda
15:45 - Fin de la seconde période
Les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos, 1-1. Le titre olympique va se jouer dans le dernier tiers-temps !
15:39 - Le Canada revient à hauteur !
Grâce à un tir ultra précis petit filet opposé, Makar permet au Canada de revenir à 1-1 face aux USA. Cette finale de hockey sur glace des JO 2026 est relancée !
15:30 - Les USA tiennent bon
Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette seconde période, le Canada n'a pas réussi à ouvrir le score malgré la supériorité numérique. Les USA tiennent bon !
15:20 - Le Canada en 5 vs 3 !
Nouvelle pénalité contre les USA qui vont évoluer en double infériorité numérique. Le Canada doit marquer pour recoller dans cette rencontre !
15:19 - Pénalité contre Guentzel
Les USA vont évoluer en infériorité numérique pendant deux minutes après la pénalité de Guentzel pour une retenue.
15:14 - Une finale cadenassée
Alors que la finale monte en intensité dans ce second tiers-temps, les USA sont toujours en tête d'un petit but. Werenski était tout proche de reprendre un centre pour faire le break.
15:05 - Reprise !
C'est reparti pour le seconde période de la finale de hockey sur glace des JO 2026 entre le Canada et les USA !
14:51 - La fin du 1er tiers-temps en vidéo
Revivez les derniers instants de la première période de cette finale entre les USA et le Canada.
❄️ #MilanoCortina2026 | ????????⚡️???????? Fin du premier tiers-temps et les États-Unis mènent 1-0 !
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/q6v3wC3QlX
14:46 - Fin du premier tiers !
Au terme de ce premier tiers-temps de la finale de hockey sur glace des JO 2026, team USA mène 1-0 face au Canada. Les Canadiens affichent 8 tirs cadrés contre 7 pour les Américains.
14:35 - Une finale sous tension
Cette finale entre les USA et le Canada se déroule sous haute tension. Revivez le premier accrochage dans cette rencontre pour l'or olympique dans les JO 2026.
❄️ #MilanoCortina2026 | ????????⚡️???????? Ça chauffe d'entrée de match dans cette finale !
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/KJv4xSaEJK
14:24 - L'ouverture du score en vidéo
Revivez le but de Boldy, qui permet aux USA de prendre les commandes de cette grande finale des JO 2026 en hockey sur glace.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? Les États-Unis ouvrent le score dans cette finale !
???? Matt Boldy trouve la faille et ça fait 1-0
???? Matt Boldy trouve la faille et ça fait 1-0
➡️ Suivez les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/LLKyogBDZ4
14:22 - Les USA ouvrent le score ! (1-0)
Au terme d'un superbe mouvement individuel, Boldy dribble le gardien canadien pour ouvrir le score dans cette finale de hockey sur glace des JO 2026. Les USA sont en tête à moins de 13 minutes de la fin du première tiers temps.
14:19 - La finale du hockey sur glace !
Alors que la grande finale du hockey sur glace a débuté, le Canada et les USA sont toujours dos à dos, 0-0 à mois de 14 minutes de la fin du première tier-temps.
13:59 - Médaille d'or pour la Suède en curling !
En curling femmes des JO 2026, la Suède a tenu face au retour des Suisses en fin de partie pour arracher la médaille d'or. Les Helvètes terminent donc en argent.
13:29 - La Suède se rapproche du titre
Grâce à un nouveau point marqué lors de la 8e manche, la Suède dispose désormais de deux longueurs d'avance sur la Suisse, 5-3 à deux manches de la fin.
13:07 - La Suède reprend la main (3-4)
Dans cette finale des JO 2026 de curling, la Suède reprend la tête face à la Suisse, 4-3. Place à la 8e manche !
