JO 2026 : dernière médaille d'or pour les USA en hockey, des Jeux olympiques incroyables pour la France, le résumé

Clap de fin dans ces JO 2026 ce dimanche 22 février avec la consécration des Etats-Unis en hockey sur glace.

Le résumé des JO 2026

Ces JO 2026 de Milan Cortina, dans les Alpes italiennes, ont offert deux semaines de grand spectacle, notamment pour l'équipe de France qui a signé son record historique de 23 médailles dans des Jeux Olympiques d'hiver. Dans une édition marquée par l'intégration de nouveaux sports comme le ski alpinisme, la Norvège a renforcé son hégémonie dans les sports blancs, à l'image de son écrasante première place au tableau des médailles (41 breloques). Un podium final complété par les Etats-Unis et les Pays-Bas, devant l'Italie, au pied du podium à domicile. Au total, plus de 90 nations ont participé à cette immense fête qui prendre place dans quatre ans en France.

Une édition record pour les Bleus

La délégation française a vécu une édition de tous les records dans des JO d'hiver. Après avoir longtemps flirté avec la 5e place finale, la France en a terminé avec 23 médailles, dont huit en or, pour signer une 6e place au tableau des médailles. Un score exceptionnel, largement porté par un sport qui aura fait vibré les Tricolores tout au long de la quinzaine, le biathlon, pourvoyeur de 13 médailles dont 6 titres olympiques dans cette seule discipline. Julia Simon a été l'une des grandes dames des JO 2026, avec trois médailles d'or et une en argent. On peut aussi citer Océane Michelon, véritable révélation et titrée sur la mass start, tout comme Lou Jeanmonnot, en patronne sur les relais. Chez les hommes, comment ne pas parler de Quentin Fillon Maillet qui est devenu l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques avec 9 breloques au total au compteur, dont 4 dans ces JO 2026.

Si la France a performé en individuel, c'est surtout en collectif qu'elle a montré sa domination mondiale en remportant tous les relais des JO 2026. la délégation française s'est aussi délectée du somptueux titre olympique du duo Guillaume Cizeron - Laurence Fournier Beaudry en patinage artistique. Le Tricolore est devenu le premier patineur de l'histoire à être titré olympique avec deux coéquipières différentes. Ces JO 2026 ont aussi été le théâtre de la première apparition du ski alpinisme comme épreuve olympique. Les Français y ont brillé, à l'image de l'or sur le relais mixte de Emily Harrop et Thibault Anselmet. En ski de fond, les Tricolores ont signé des performances exceptionnelles, porté par un Mathis Desloges intenable. Le fondeur a remporté trois médailles dont deux en argent dans une discipline historiquement dominée par les Norvégiens. Du côté des déceptions, le ski cross n'a ramené aucune médaille tandis qu'en ski alpin hommes, les chances de médailles françaises (Noel, Rassat, Amiez) sont passées complètement à côté même si l'argent de Miradoli est l'arbre qui cache la forêt.

Klaebo, Vonn... Des images marquantes dans ces JO 2026

Ces JO 2026 ont été marqués par un homme de tous les records, Johannes Klaebo, qui est parvenu à signer un authentique grand chelem en ski de fond. Résultat, le Norvégien a empoché pas moins de 6 médailles d'or, un exploit inédit dans l'histoire des JO d'hiver, pour devenir le deuxième athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques d'été et d'hiver confondus derrière l'intouchable Michael Phelps. Le début de ces JO 2026 a été marqué par la cruelle chute de Lindsey Vonn. La reine du ski alpin, qui visait le titre olympique malgré une rupture des ligaments croisés s'est effondré sur la piste après une faute de carre. L'Américaine a du être évacué par hélicoptère, certainement l'image la plus forte de ces JO 2026. Mais une reine américaine de ski alpin en laisse place à une autre puisque Mikaela Shiffrin a mis fin à une disette de huit ans sur les JO en écrasant la concurrence sur le slalom dames. Toujours en ski alpin, à domicile, Federica Brignone, à 42 ans et de retour de blessure, a signé un authentique doublé olympique en géant et en super-G. Chez les hommes, Franjo Von Allmen a éclipsé le grand favori, Marco Odermatt. Le Suisse a remporté trois médailles d'or, sur la descente, le super-G et le combiné alpin. En ski acrobatique, Eileen Gu a conservé son titre olympique après avoir été médaillée en big air et slopestyle. Avec six médailles olympiques sur deux éditions, la Chinoise signe un record en freestyle dans les Jeux Olympiques. La détresse d'Ilia Malinin, grand favori de l'épreuve individuel en patinage artistique, a la suite de sa chute lors du programme libre, en a aussi fait l'une des images fortes de ces JO 2026. L'Américain, qui avait tout pour compléter un palmarès immense, est finalement passé à côté de ces Jeux.