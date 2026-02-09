France aux JO 2026 : la liste complète des médailles françaises dans ces JO d'hiver

Retrouvez toutes les médailles de l'équipe de France dans ces JO 2026 avec une mise à jour en direct des tableaux.

Les Jeux olympiques d'hiver se disputent du 6 février au 22 février en Italie du côté de Milan Cortina. Pour ces JO 2026, deux ans après les JO de Paris 2024, l'équipe de France espère battre son record acquis du côté de Sotchi et Pyeongchang à savoir plus de 15 médailles. Grâce au biathlon notamment, la délégation française espère pulvériser ce record durant la quinzaine. Des surprises sont également attendues pour compléter ce total. Pour les stats, sachez qu'avant ces JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France olympique a raflé 51 médailles en ski alpin et 32 pour le biathlon. "On s'est fixé un objectif (de médailles) ambitieux", a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, avant le coup d'envoi de ces Jeux olympiques. Les médailles de la France aux JO 2026 Découvrez la liste des médailles de la délégation française avec le nom de l'athlète et la discipline. La mise à jour se fera en quelques minutes dès qu'une nouvelle médaille tombe dans ces JO 2026.

Dernières médailles

09:51 - Des médailles françaises attendues aujourd'hui ? L'équipe de France olympique espère obtenir une nouvelle médaille dans ces JO 2026. L'objectif repose sur l'épreuve par équipes en combiné alpin avec Clément Noël, Nils Allegre, Maxence Muzaton ou encore et Paco Rassat. 08/02/26 - 16:20 - La médaille d'or en biathlon ! La toute première médaille d'or de ces JO 2026 pour la France est pour le biathlon avec le relais mixte ce dimanche 8 février. 08/02/26 - 16:07 - Le podium de Mathis Desloges Le premier podium de ces Jeux olympiques d'hiver pour la France avec Mathis Desloges, en argent sur le skiathlon.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se déroulent en Italie du 6 février, date officielle, au dimanche 22 février. Pendant quinze jours, les athlètes des sports d'hiver se livreront de grosses batailles sur le biathlon, le ski alpin, le snowboard, patinage etc... Les JO 2026 seront à suivre en intégralité sur notre site, mais également à la télévision sur les chaînes du groupe France Télévisions et d'Eurosport, diffuseurs officiels de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.