Médailles de la France aux Jeux olympiques : notre compteur du nombre de médailles françaises en temps réel et la liste de tous les médaillés
La France vise un record du nombre de médailles aux JO d'hiver 2026. Découvrez notre compteur de médailles d'or, argent et bronze en temps réel et la liste de tous les athlètes français médaillés.
Combien de médailles compte la France aux JO d'hiver de Milan Cortina 2026 ? Le nombre total de médailles françaises sera le baromètre de ces Jeux en Italie. Pour ces JO 2026, deux ans après les JO de Paris 2024, l'équipe de France espère battre son record de médaillés acquis du côté de Sotchi et Pyeongchang à savoir plus de 15 médailles. "On s'est fixé un objectif ambitieux", a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, avant le coup d'envoi de ces Jeux olympiques.
Nombre de médailles de la France : notre compteur en temps réel
Pour suivre en direct le nombre de médailles françaises lors de ces JO 2026, nous avons mis en place un compteur de breloques, mis à jour en temps réel ou presque. Voici à ce stade le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze récoltés par la France aux JO.
La liste des médaillés français doit se garnir du côté du biathlon notamment, mais aussi du ski ou du patinage. Des surprises sont également attendues pour venir gonfler ce total de médailles. Avant ces JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France olympique a raflé 51 médailles en ski alpin et 32 pour le biathlon.
Liste de tous les médaillés français aux JO 2026
Découvrez la liste des médaillés de la délégation française pendant toute la quinzaine. La liste est mise à jour en quelques minutes dès qu'une nouvelle médaille tombe dans ces JO 2026.
07:26 - De nouvelles médailles ce mardi ?
Nouvelle journée aux Jeux olympiques ce mardi 10 février avec plusieurs médailles attendues pour la délégation française. Le biathlon sera le point d'orgue de la journée à 13h30 avec l'individuel hommes. Eric Perrot sera l'un des favoris pour l'or, mais il faudra également compter sur Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin ou encore Fabien Claude. En ski de fond, il faudra également suivre Jules Chappaz qui pourrait créer l'exploit en prenant une médaille en ski de fond...
09/02/26 - 14:49 - C'est loupé pour Noël et Allègre !
Clément Noël et Nils Allègre qui pouvaient espérer la médaille dans l'épreuve du combiné, ne repartiront pas avec le breloque. Le champion olympique du slalom n'a pas fait une bonne manche et échoue à 13 centièmres.
09/02/26 - 09:51 - Des médailles françaises attendues aujourd'hui ?
L'équipe de France olympique espère obtenir une nouvelle médaille dans ces JO 2026. L'objectif repose sur l'épreuve par équipes en combiné alpin avec Clément Noël, Nils Allegre, Maxence Muzaton ou encore et Paco Rassat.
08/02/26 - 16:20 - La médaille d'or en biathlon !
La toute première médaille d'or de ces JO 2026 pour la France est pour le biathlon avec le relais mixte ce dimanche 8 février.
❄️ #MilanoCortina2026 | ???????????? LA PRÉMIÈRE MARSEILLAISE DE CES JEUX DE MILAN CORTINA MESDAMES ET MESSIEURS !— francetvsport (@francetvsport) February 8, 2026
➡️ Suivez les JO sur France Télévisions : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/M8IqTYYgyb
08/02/26 - 16:07 - Le podium de Mathis Desloges
Le premier podium de ces Jeux olympiques d'hiver pour la France avec Mathis Desloges, en argent sur le skiathlon.
???????? L'émotion de Mathis Desloges sur le podium du skiathlon ????— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 8, 2026
Les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026, c'est en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/rejJPtCUFD
Quinze jours de compétition, quinze jours de médailles, quinze jours de déception ou de bonheur... Du 6 au 22 février, suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec toutes les compétitions, les résultats et les médailles. Les JO 2026 sont diffusés en intégralités sur les antennes de France Télévisions, mais également sur les antennes d'Eurosport via un dispositif spécial pour l'occasion.