Médailles de la France aux JO : la liste de tous les médaillés français

La France a battu son record de médailles aux JO d'hiver 2026 après une quinzaine incroyable... Découvrez notre compteur de médailles d'or, argent et bronze et tous les athlètes français médaillés.

À combien de médailles termine la France lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ? Le bilan comptable en nombre de médailles françaises a constitué l’un des principaux indicateurs de réussite de ces Jeux organisés en Italie, quatre ans avant NOS Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes françaises. Deux ans après les Jeux olympiques de Paris 2024, la délégation française ambitionnait de faire mieux que lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014 et des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, où elle avait franchi la barre des 15 médailles... Le record a été tout simplement pulvérisé avec 23 médailles au total dont 8 médailles d'or. Un grand merci bien évidemment au biathlon qui apporte à lui tout seul... 6 médailles d'or. Légendaire.

Notre compteur sur le nombre de médailles de la France

Voici le nombre total de médailles françaises lors de ces JO 2026 avec notre compteur de breloques, qui était mis à jour en temps réel. La France termine donc les Jeux olympiques d'hiver avec 23 médailles, 8 en or, 9 en argent et 6 en bronze.

Découvrez la liste complète des médaillés de la délégation française durant toute cette quinzaine historique aux JO de Milan Cortina. Sans surprise, les biathlètes sont en tête de ce classement avec 4 médailles pour Julia Simon et Quentin Fillon Maillet dont 3 en or, tout comme Lou Jeanmonnot, une médaille en or de moins, mais du bronze pour parfaire sa collection. Mathis Desloges avec trois médailles d'argent est l'athlète français le plus médaillé des autres sports.