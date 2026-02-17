Médailles de la France aux JO : le compteur en direct et la liste des médaillés
La France a battu son record de médailles aux JO d'hiver 2026 ! Découvrez notre compteur de médailles d'or, argent et bronze en temps réel et la liste de tous les athlètes français médaillés.
À combien de médailles peut prétendre la France lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 ? Le bilan tricolore constituera l’un des principaux indicateurs de réussite de ces Jeux organisés en Italie. Deux ans après les Jeux olympiques de Paris 2024, la délégation française ambitionne de faire mieux que lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014 et des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018, où elle avait franchi la barre des 15 médailles.
Nombre de médailles de la France : notre compteur en temps réel
Pour suivre en direct le nombre de médailles françaises lors de ces JO 2026, nous avons mis en place un compteur de breloques, mis à jour en temps réel ou presque. Voici à ce stade le nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze récoltés par la France aux JO.
La liste des médaillés français doit se garnir du côté du biathlon notamment, mais aussi du ski ou du patinage. Des surprises sont également attendues pour venir gonfler ce total de médailles. Avant ces JO 2026 de Milan Cortina, l'équipe de France olympique a raflé 51 médailles en ski alpin et 32 pour le biathlon.
Liste de tous les médaillés français aux JO 2026
Découvrez la liste des médaillés de la délégation française pendant toute la quinzaine. La liste est mise à jour en quelques minutes dès qu'une nouvelle médaille tombe dans ces JO 2026.
16:18 - La France en or sur le relais hommes en biathlon
Les Bleus remportent une nouvelle médaille d'or dans ces Jeux olympiques d'hiver avec le relais hommes en biathlon. Une consécration devant la Norvège et la Suède pour Perrot, Fillon Maillet, Claude et Jacquelin.
15/02/26 - 16:27 - Les Bleus face à la Dream Team
C'est un match de gala qui attend nos Hockeyeurs à 16h40. Les Bleus défieront la grande équipe de Canada composée des stars de NHL dont Sidney Crosby, Brad Marchand (Boston), Nick Suzuki (Montreal), Sam Reinhart (Florida) et Travis Sanheim (Philadelphia Flyers)
15/02/26 - 15:00 - Médaille en snowboardcross
Le duo Bozzolo - Casta signe un superbe bronze sur le snowboard cross mixte des JO 2026 ! Les Tricolores complètent le podium derrière la Grande-Bretagne et l'Italie. 15e médaille pour le contingent français dans ces JO 2026 !
15/02/26 - 13:07 - 3e médaille pour le ski de fond
En relais hommes en ski de fond des JO 2026, l'équipe de France (Schely, Lapalus, Desloges et Lovera) confirme son nouveau statut et prend l'argent olympique derrière une Norvège intouchable (Iversen, Nyenget, Hedegart et Klaebo). Immense performance des Bleus qui devancent les Italiens, troisièmes ! Encore une médaille pour la France aujhourd'hui, la 14e des Olympiades.
15/02/26 - 12:07 - Jacquelin en bronze
Au terme d'une poursuite au scénario très étrange, Emilien Jacquelin défaillant sur le dernier debout doit se contenter du bronze alors qu'il jouait le titre. 13e médaille dans ces JO 2026 malgré tout pour le clan tricolore.
14/02/26 - 15:41 - L'argent pour Michelon et le bronze pour Jeanmonnot !
Le biathlon français brille encore. Océane Michelon décroche l'argent sur le sprint femmes alors que Lou Jeanmonnot finit avec la médaille de bronze.
13/02/26 - 15:00 - L'or pour Fillon Maillet !
Quentin Fillon Maillet apporte une 4e médaille d'or à la France dans ces Jeux olympiques, c'est également sa deuxième de ces JO 2026.
13/02/26 - 12:51 - Mathis Desloges en argent
Le Français Mathis Desloges prend une seconde médaille d'argent en deux courses lors de l'épreuve du 10km en ski de fond, juste derrière la légende Klaebo qui remporte sa 3e médaille d'or.
13/02/26 - 10:25 - Les chances de médailles françaises du jour
Plusieurs médailles d'or ou médailles tout simplement pourraient tomber ce vendredi 13 aux JO 2026 et permettre à la France de grimper au tableau des médailles. Le snowboardcross offre trois énormes chances de podium avec notamment notre porte drapeau Chloé Trespeuch. Le ski de fond, malgré l'absence de favoris du côté des Bleus, pourrait créer une surprise. On mise toutefois sur le sprint hommes pour grimper au tableau des médailles avec Eric Perrot notamment. Enfin, on oublie pas Timothy Loubineaud sur le patinage de vitesse ou encore Adam Siao Him Fa en patinange artistique dans la soirée...
12/02/26 - 12:30 - Romane Miradoli en argent !
Quelle belle médaille pour Romane Miradoli, vice championne olympique du Super-G dans ces JO 2026. Une médaille historique, 24 ans après la dernière du ski alpin français...
12/02/26 - 07:47 - La médaille d'or pour Cizeron-Fournier Beaudry
L'équipe de France a remporté une troisième médaille d'or dans ces JO 2026 avec le titre de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry en danse sur glace.
❄️ #MilanoCortina2026 | LA MARSEILLAISE POUR UN COUPLE EN OR ????
???????? Guillaume Cizeron & Laurence Fournier Beaudry sur la première marche du podium.
???? Les JO sur la chaîne sport de France TV : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Eb4lEfzfOF
11/02/26 - 22:55 - L'OR POUR FOURNIER BEAUDRY ET CIZERON !
Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron ajoutent la plus belle des médailles à la délégation française dans ces JO 2026. C'est l'or pour le couple de patineurs français qui devance les Américains Madison Chokes et Evan Bates.
11/02/26 - 15:31 - Le bronze pour Perrine Laffont
Dans une final très étrange, la Française Perrine Laffont signe une incroyable médaille de bronze alors qu'elle était à deux doigts de l'élimination lors du premier run de la finale.
11/02/26 - 15:30 - Simon en or, Jeanmonnot en bronze
Les deux françaises signent un incroyable doublé avec la médaille d'or pour Julia Simon et l'argent pour Lou Jeanmonnot.
11/02/26 - 08:25 - Le programme des Français
Plusieurs médailles pourraient tomber chez les Français ce mercredi, voici nos chances :
- Combiné Nordique
- 10h : saut à ski petit tremplin, avec les Français Maël Tyrode, Marco Heinis et Laurent Muhlethaler
- 11h : qualifications bosses femmes, avec la Française Marie Duaux
- Ski alpin
- 11h30 : Super-G hommes, avec les Français Nils Allègre, Alban Elezi Cannaferina et Nils Alphand
- Ski acrobatique : ski de bosses, épreuve féminine avec Perrine Laffont
- 14h15 : finale 1
- 14h55 : Finale 2
- Biathlon
- 14h15 : 15km individuel femmes, avec les Françaises Camille Bened, Julia Simon, Lou Jeanmonnot et Justine Braisaz-Bouchet
- Patinage artistique
- 19h30 : danse libre, avec les Français Geoffrey Brissaud, Evgeniia Lopareva, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry
10/02/26 - 16:36 - Le podium de Perrot
Retrouvez le podium et la médaille d'argent d'Eric Perrot lors de l'individuel hommes en biathlon disputé ce mardi 10 février aux Jeux olympiques de Milan Cortina.
❄️#MilanoCortina2026 | ???????????? Éric Perrot est médaillé d'argent pour sa première course individuelle aux Jeux ! ????— francetvsport (@francetvsport) February 10, 2026
????Suivez les JO sur la chaîne sport de France Télévisions : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/CKkf7ayzoD
10/02/26 - 15:14 - Perrot en argent
Le Français Eric Perrot a remporté sa seconde médaille de ces JO 2026 en prenant l'argent sur l'individuel hommes avec un 19/20 au tir. Il est simplement battu par Botn, auteur d'un 20/20.
10/02/26 - 07:26 - De nouvelles médailles ce mardi ?
Nouvelle journée aux Jeux olympiques ce mardi 10 février avec plusieurs médailles attendues pour la délégation française. Le biathlon sera le point d'orgue de la journée à 13h30 avec l'individuel hommes. Eric Perrot sera l'un des favoris pour l'or, mais il faudra également compter sur Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin ou encore Fabien Claude. En ski de fond, il faudra également suivre Jules Chappaz qui pourrait créer l'exploit en prenant une médaille en ski de fond...
09/02/26 - 14:49 - C'est loupé pour Noël et Allègre !
Clément Noël et Nils Allègre qui pouvaient espérer la médaille dans l'épreuve du combiné, ne repartiront pas avec le breloque. Le champion olympique du slalom n'a pas fait une bonne manche et échoue à 13 centièmres.
Quinze jours de compétition, quinze jours de médailles, quinze jours de déception ou de bonheur... Du 6 au 22 février, suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec toutes les compétitions, les résultats et les médailles. Les JO 2026 sont diffusés en intégralités sur les antennes de France Télévisions, mais également sur les antennes d'Eurosport via un dispositif spécial pour l'occasion.